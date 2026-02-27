Capacitan en primeros auxilios veterinarios a Unidad K9 de El Marqués

Instituto de Protección Animal entrena a manejadores caninos en atención de emergencias durante operativos.

Elementos de la Unidad K9 de El Marqués durante capacitación en primeros auxilios veterinarios para perros policía

El Instituto de Protección Animal impartió la formación en las instalaciones de la corporación policial.

El Marqués, 27 de febrero de 2026. — Manejadores de los binomios caninos de la Policía Municipal de El Marqués recibieron capacitación en primeros auxilios veterinarios para responder de manera inmediata cuando alguno de sus perros resulte lesionado durante operativos, recorridos de vigilancia o labores de detección.

La formación estuvo a cargo del Instituto Municipal de Protección Animal y se realizó en las propias instalaciones de la corporación.

Los elementos de la Unidad K9 reforzaron conocimientos de anatomía canina, identificación de signos vitales y protocolos de atención inicial.

El entrenamiento abarcó desde el manejo de cortaduras, rasguños y golpes hasta situaciones de mayor riesgo derivadas de intervenciones operativas, con el objetivo de que los oficiales puedan estabilizar al ejemplar mientras se le traslada a recibir atención médica especializada.

Autoridades municipales señalaron que una reacción inmediata y adecuada puede evitar complicaciones mayores en momentos críticos.

Los perros que integran la unidad no solo acompañan a los elementos en campo, sino que desempeñan funciones estratégicas como detección de sustancias, búsqueda de personas y apoyo directo en operativos de seguridad pública.

Bienestar animal como compromiso de la Unidad K9 en El Marqués

La capacitación forma parte de la coordinación permanente entre el Instituto de Protección Animal y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para priorizar el cuidado integral de los perros de trabajo.

Desde la dependencia subrayaron que la preparación constante de los manejadores y la atención oportuna a los caninos reflejan una visión de servicio público profesional donde el bienestar animal se asume como compromiso institucional.

En El Marqués, la labor de los binomios caninos se ha posicionado como un componente relevante dentro de las estrategias de prevención y vigilancia del municipio.

Fortalecer las capacidades de quienes trabajan diariamente con estos ejemplares representa, según las autoridades, una apuesta tanto por la seguridad de la zona como por el trato digno hacia los animales que participan en estas tareas.

