Querétaro, 27 de febrero de 2026. — La detección oportuna del cáncer de próstata contará con respaldo legal en Querétaro. La LXI Legislatura aprobó en sesión de Pleno una reforma a la Ley de Salud estatal que obliga a fomentar programas y campañas de prevención, detección y atención de esta enfermedad, una de las principales causas de mortalidad masculina en el país.
El cáncer de próstata se mantiene como uno de los padecimientos con mayor incidencia entre hombres mexicanos, y un porcentaje significativo de los casos se diagnostica en etapas avanzadas, cuando las opciones de tratamiento son limitadas y más costosas.
La reforma aprobada en el Congreso de Querétaro busca revertir esa tendencia al establecer con claridad la obligación de promover la cultura del cuidado de la salud masculina desde la prevención.
El diputado Homero Barrera McDonald, impulsor de la iniciativa, señaló que el objetivo central es salvar vidas. "Esta reforma puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte", expresó el legislador, quien subrayó la importancia de reducir los diagnósticos tardíos.
Detección temprana de cáncer de próstata reduciría costos en Querétaro
Barrera McDonald precisó que los tratamientos paliativos para etapas avanzadas suelen ser considerablemente más costosos que la atención preventiva y a mediano plazo, lo que representa una carga tanto para las familias como para el sistema de salud público. A su juicio, invertir en detección temprana resulta más eficiente desde el punto de vista sanitario y económico.
Con esta modificación a la Ley de Salud, las autoridades sanitarias estatales quedan obligadas a implementar campañas permanentes orientadas a la prevención del cáncer de próstata en Querétaro, así como a garantizar mecanismos de detección accesibles para la población masculina en los distintos municipios de la entidad.
La reforma se suma a otros esfuerzos legislativos en materia de salud aprobados durante la misma sesión plenaria, que incluyeron modificaciones relacionadas con salud mental, diabetes y el reconocimiento de la fisioterapia como actividad profesional. Los programas derivados de esta nueva disposición deberán articularse con las estrategias de salud pública ya existentes en la entidad.