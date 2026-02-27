Querétaro aprueba ley para detección oportuna de cáncer de próstata

Legisladores aprueban reforma a Ley de Salud que impulsa campañas de prevención y atención oportuna del cáncer de próstata en Querétaro.

Sesión del Congreso de Querétaro donde se aprobó reforma para detección oportuna de cáncer de próstata en la entidad

El diputado Homero Barrera McDonald impulsó la reforma para fortalecer la prevención del cáncer de próstata.

Getting your Trinity Audio player ready...
Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Feb 27, 2026
Diario Rotativo
See Full Bio

Querétaro, 27 de febrero de 2026. — La detección oportuna del cáncer de próstata contará con respaldo legal en Querétaro. La LXI Legislatura aprobó en sesión de Pleno una reforma a la Ley de Salud estatal que obliga a fomentar programas y campañas de prevención, detección y atención de esta enfermedad, una de las principales causas de mortalidad masculina en el país.

El cáncer de próstata se mantiene como uno de los padecimientos con mayor incidencia entre hombres mexicanos, y un porcentaje significativo de los casos se diagnostica en etapas avanzadas, cuando las opciones de tratamiento son limitadas y más costosas.

La reforma aprobada en el Congreso de Querétaro busca revertir esa tendencia al establecer con claridad la obligación de promover la cultura del cuidado de la salud masculina desde la prevención.

El diputado Homero Barrera McDonald, impulsor de la iniciativa, señaló que el objetivo central es salvar vidas. "Esta reforma puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte", expresó el legislador, quien subrayó la importancia de reducir los diagnósticos tardíos.

Detección temprana de cáncer de próstata reduciría costos en Querétaro

Barrera McDonald precisó que los tratamientos paliativos para etapas avanzadas suelen ser considerablemente más costosos que la atención preventiva y a mediano plazo, lo que representa una carga tanto para las familias como para el sistema de salud público. A su juicio, invertir en detección temprana resulta más eficiente desde el punto de vista sanitario y económico.

Con esta modificación a la Ley de Salud, las autoridades sanitarias estatales quedan obligadas a implementar campañas permanentes orientadas a la prevención del cáncer de próstata en Querétaro, así como a garantizar mecanismos de detección accesibles para la población masculina en los distintos municipios de la entidad.

La reforma se suma a otros esfuerzos legislativos en materia de salud aprobados durante la misma sesión plenaria, que incluyeron modificaciones relacionadas con salud mental, diabetes y el reconocimiento de la fisioterapia como actividad profesional. Los programas derivados de esta nueva disposición deberán articularse con las estrategias de salud pública ya existentes en la entidad.

gobiernosaludleyeslegislatura

Reciente

Estadio Corregidora de Querétaro durante partido de la Selección Mexicana donde se registró convivencia pacífica de familias
Legislatura

Querétaro demostró ser tierra de paz con partido en el Corregidora: Correa

Correa reconoce coordinación de autoridades y liderazgo de Kuri tras evento masivo sin incidentes en el Estadio Corregidora.

Sesión del Congreso de Querétaro donde se aprobó reforma para proteger a estudiantes embarazadas en instituciones educativas
Legislatura

Aprueban ley que prohíbe discriminar a estudiantes embarazadas en Querétaro

Congreso aprueba reforma que prohíbe condicionar o excluir a alumnas embarazadas y padres jóvenes en escuelas de Querétaro.

Proyecto de remodelación para cambio de sede de la CEA Querétaro a zona de Pie de la Cuesta con inversión de 100 mdp
Querétaro

CEA Querétaro proyecta mudar sede a Pie de la Cuesta por 100 mdp

Vega Ricoy confirma que el proyecto aún no se licita y depende de disponibilidad presupuestal.

Policía de Investigación de Querétaro cumplimenta orden de aprehensión por homicidio en San Juan del Río, detenido trasladado a CDMX
San Juan del Río

Cae en San Juan del Río prófugo por homicidio de 1991 en CDMX

Policía de Investigación cumplimenta orden de aprehensión por crimen ocurrido en la alcaldía Cuauhtémoc.