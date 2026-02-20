Aprueban perspectiva de género obligatoria para policías y jueces cívicos en Querétaro

Congreso local avala reformas a justicia cívica y aprueba entrada en vigor del nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares.

Sesión de la Comisión de Justicia del Congreso de Querétaro donde se aprobó perspectiva de género para policías municipales

Guillermo Vega Guerrero, presidente de la Comisión de Justicia, durante la sesión donde se aprobaron las reformas.

Getting your Trinity Audio player ready...
Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Feb 20, 2026
Thelma Herrera
See Full Bio

Querétaro, 20 de febrero de 2026.—Policías municipales y jueces cívicos de Querétaro estarán obligados a actuar con perspectiva de género tras las reformas aprobadas por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local.

El dictamen modifica la Ley Orgánica Municipal para establecer que las autoridades deberán evitar la revictimización y garantizar la dignidad e integridad de las mujeres en procedimientos administrativos, tanto si acuden como denunciantes como si enfrentan una infracción.

La reforma responde a señalamientos sobre prácticas discriminatorias en el primer contacto de la ciudadanía con autoridades municipales.

En la misma sesión, los legisladores avalaron la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en el estado, cuya aplicación será gradual a partir de junio de 2026.

El presidente de la comisión, Guillermo Vega Guerrero, informó que el dictamen busca que los procedimientos de justicia cívica no reproduzcan violencia institucional ni prácticas discriminatorias contra las mujeres.

La perspectiva de género en la justicia cívica aplica desde el momento en que una mujer tiene contacto con la autoridad municipal.

Por su parte, la diputada Adriana Meza sostuvo que las desigualdades estructurales exigen un trato diferenciado en los procedimientos administrativos.

Sesi\u00f3n de la Comisi\u00f3n de Justicia del Congreso de Quer\u00e9taro donde se aprob\u00f3 perspectiva de g\u00e9nero para polic\u00edas municipales El nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares entrará en vigor de manera gradual a partir de junio de 2026. rotativo.com.mx

"Incorporar la perspectiva de género en la justicia cívica administrativa no es una cuestión ideológica, es una obligación constitucional", señaló la legisladora.

Entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en Querétaro

A solicitud del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Braulio Guerra Urbiola, la comisión aprobó la declaratoria para que entre en vigor el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en Querétaro.

El ordenamiento transforma la forma en que se llevan juicios civiles y familiares al priorizar la oralidad, agilizar procesos y fortalecer la protección de derechos humanos.

La implementación será gradual: arrancará en junio de 2026 y concluirá en marzo de 2027. El diputado Homero Barrera McDonald subrayó que la transición contempla capacitación y ajustes administrativos para evitar improvisaciones en los juzgados del estado.

Adicionalmente, los legisladores declararon 2026 como el Año del Bicentenario del Poder Judicial del Estado de Querétaro, en reconocimiento a los 200 años de impartición de justicia en la entidad.

gobiernopoliticalegislaturaleyes

Reciente

Toma de protesta de la Mesa Directiva del Colegio de Profesionales del Derecho de San Juan del Río para el periodo 2026-2028
San Juan del Río

Toma protesta nueva Mesa Directiva del Colegio de Abogados en San Juan del Río

Mónica Almaraz asume presidencia del Colegio de Profesionales del Derecho para el periodo 2026-2028.

Mapa meteorológico de Conagua muestra onda de calor en Querétaro e Hidalgo el 20 de febrero de 2026
San Juan del Río

Onda de calor persiste en Querétaro e Hidalgo

Conagua confirma onda de calor en zonas centro de ambas entidades con mínimas de 0 a 5 °C en sierras.

Sesión de la Comisión de Administración y Justicia del Congreso de Querétaro donde se aprobó reforma de justicia cívica con protocolos de género obligatorios
Legislatura

Aprueban en comisión justicia cívica con perspectiva de género en Querétaro

Comisión legislativa avala reforma que exige lineamientos contra revictimización en municipios.

Sesión legislativa en el Congreso de Querétaro donde se aprobó la declaratoria del Bicentenario del Poder Judicial 2026
Legislatura

2026, año del Bicentenario del Poder Judicial de Querétaro

Congreso aprueba declaratoria que reconoce dos siglos de impartición de justicia en la entidad.