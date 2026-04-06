Alertan posibles bloqueos carreteros este 6 de abril en Querétaro

Secretaría de Gobierno descarta participación local pero anticipa afectaciones en cinco vialidades federales

Vista de la autopista México-Querétaro, una de las vialidades con posibles bloqueos carreteros en Querétaro el 6 de abril

La Secretaría de Gobierno del Estado de Querétaro alertó sobre posibles afectaciones en cinco vialidades federales el lunes 6 de abril.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 6 de abril de 2026. —Las autoridades estatales emitieron una alerta preventiva ante posibles bloqueos en carreteras federales de Querétaro el próximo lunes 6 de abril, como parte de una convocatoria nacional promovida por organizaciones del transporte y del sector campesino en distintos puntos del país.

La Secretaría de Gobierno descartó que agrupaciones locales vayan a sumarse a la jornada, pero no descartó afectaciones derivadas de acciones realizadas por colectivos de otras entidades en tramos de alto tránsito.

De acuerdo con la dependencia estatal, la información fue compartida por instancias federales, entre ellas la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Mesa de Paz.

La convocatoria nacional se suma a una serie de movilizaciones del sector transportista y campesino que ya había generado cierres en autopistas queretanas el pasado 24 de noviembre, cuando el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano paralizó arterias federales para exigir apoyos al campo y atención a la inseguridad en carreteras.

Las cinco vialidades señaladas con posible riesgo de afectación son la carretera Querétaro–San Luis Potosí, la Querétaro–Celaya, la autopista México–Querétaro, el Libramiento Noreste y el Macrolibramiento Palmillas–Apaseo, todas consideradas corredores estratégicos del Bajío.

La Secretaría de Gobierno del Estado pidió a la población prever tiempos de traslado y considerar rutas alternas durante toda la jornada del lunes, así como anticipar salidas del estado en la medida de lo posible.

La dependencia informó que se contará con presencia de la Guardia Nacional en las principales salidas de Querétaro, con el fin de atender cualquier eventualidad que pudiera presentarse. El despliegue se articula con la coordinación permanente que el gobierno estatal mantiene con autoridades federales, bajo el principio de privilegiar el orden público y la seguridad ciudadana durante la jornada.

Organizaciones queretanas descartan sumarse a los bloqueos del 6 de abril

La Secretaría de Gobierno estableció comunicación directa con organizaciones del sector transporte en la entidad, la Confederación Nacional Campesina, el sector ganadero estatal y la Confederación Agropecuaria de México. Las cuatro agrupaciones confirmaron que no participarán en la jornada nacional de movilizaciones.

El antecedente más reciente de afectaciones viales por este tipo de movilizaciones dejó impactos significativos en el transporte de mercancías y la movilidad laboral en municipios metropolitanos, dada la concentración logística que la región tiene en la distribución nacional.

La coordinación entre autoridades busca reforzar la vigilancia en corredores carreteros del estado, que ya habían sido objeto de monitoreo reforzado durante la jornada de violencia registrada en febrero en estados vecinos.

¿Qué vialidades de Querétaro podrían resultar afectadas el 6 de abril?

VialidadTipoConexión
México–QuerétaroAutopista federalCiudad de México–Querétaro
Querétaro–San Luis PotosíFederalBajío–Altiplano
Querétaro–CelayaFederalQuerétaro–Guanajuato
Libramiento NoresteLibramientoZona metropolitana
Macrolibramiento Palmillas–ApaseoAutopistaCorredor Bajío

El gobierno estatal reiteró que mantendrá comunicación con la ciudadanía a través de sus canales institucionales para informar cualquier cambio en la situación durante el desarrollo de la jornada. La Secretaría de Gobierno pidió a la población mantenerse atenta a las fuentes oficiales y evitar la difusión de información no verificada sobre cierres o incidentes viales durante el lunes.

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