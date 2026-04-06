Querétaro, 6 de abril de 2026. —Las autoridades estatales emitieron una alerta preventiva ante posibles bloqueos en carreteras federales de Querétaro el próximo lunes 6 de abril, como parte de una convocatoria nacional promovida por organizaciones del transporte y del sector campesino en distintos puntos del país.

La Secretaría de Gobierno descartó que agrupaciones locales vayan a sumarse a la jornada, pero no descartó afectaciones derivadas de acciones realizadas por colectivos de otras entidades en tramos de alto tránsito.

De acuerdo con la dependencia estatal, la información fue compartida por instancias federales, entre ellas la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Mesa de Paz.

La convocatoria nacional se suma a una serie de movilizaciones del sector transportista y campesino que ya había generado cierres en autopistas queretanas el pasado 24 de noviembre, cuando el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano paralizó arterias federales para exigir apoyos al campo y atención a la inseguridad en carreteras.

Las cinco vialidades señaladas con posible riesgo de afectación son la carretera Querétaro–San Luis Potosí, la Querétaro–Celaya, la autopista México–Querétaro, el Libramiento Noreste y el Macrolibramiento Palmillas–Apaseo, todas consideradas corredores estratégicos del Bajío.

La Secretaría de Gobierno del Estado pidió a la población prever tiempos de traslado y considerar rutas alternas durante toda la jornada del lunes, así como anticipar salidas del estado en la medida de lo posible.

La dependencia informó que se contará con presencia de la Guardia Nacional en las principales salidas de Querétaro, con el fin de atender cualquier eventualidad que pudiera presentarse. El despliegue se articula con la coordinación permanente que el gobierno estatal mantiene con autoridades federales, bajo el principio de privilegiar el orden público y la seguridad ciudadana durante la jornada.

Organizaciones queretanas descartan sumarse a los bloqueos del 6 de abril

La Secretaría de Gobierno estableció comunicación directa con organizaciones del sector transporte en la entidad, la Confederación Nacional Campesina, el sector ganadero estatal y la Confederación Agropecuaria de México. Las cuatro agrupaciones confirmaron que no participarán en la jornada nacional de movilizaciones.

El antecedente más reciente de afectaciones viales por este tipo de movilizaciones dejó impactos significativos en el transporte de mercancías y la movilidad laboral en municipios metropolitanos, dada la concentración logística que la región tiene en la distribución nacional.

La coordinación entre autoridades busca reforzar la vigilancia en corredores carreteros del estado, que ya habían sido objeto de monitoreo reforzado durante la jornada de violencia registrada en febrero en estados vecinos.

¿Qué vialidades de Querétaro podrían resultar afectadas el 6 de abril?

Vialidad Tipo Conexión México–Querétaro Autopista federal Ciudad de México–Querétaro Querétaro–San Luis Potosí Federal Bajío–Altiplano Querétaro–Celaya Federal Querétaro–Guanajuato Libramiento Noreste Libramiento Zona metropolitana Macrolibramiento Palmillas–Apaseo Autopista Corredor Bajío

El gobierno estatal reiteró que mantendrá comunicación con la ciudadanía a través de sus canales institucionales para informar cualquier cambio en la situación durante el desarrollo de la jornada. La Secretaría de Gobierno pidió a la población mantenerse atenta a las fuentes oficiales y evitar la difusión de información no verificada sobre cierres o incidentes viales durante el lunes.