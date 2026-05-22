Vecinos piden operativos en Loma Alta, San Juan del Río

Habitantes piden continuidad de los recorridos Municipal-Estatal en colonias con casas deshabitadas señaladas como guaridas.

Operativo coordinado de Policía Municipal y Estatal en colonia del oriente de San Juan del Río, Querétaro

Vecinos del oriente sanjuanense piden continuidad a los operativos coordinados de Policía Municipal y Estatal en Loma Alta y colonias aledañas.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 22 de mayo de 2026. --- "Que no aflojen, que sigan entrando." Habitantes de colonias del oriente de San Juan del Río pidieron a través de este medio que la Policía Municipal y la Policía Estatal sostengan los operativos coordinados que ya despliegan en diferentes zonas y que entren a Loma Alta y zonas aledañas, donde se ha detectado que viviendas deshabitadas son aprovechadas como puntos de venta y consumo de droga, además de servir como refugio a personas que han cometido robos contra familias y pequeños comercios.

Los vecinos reconocen que la presencia operativa se ha intensificado en la última semana con recorridos disuasivos, puntos de observación y vigilancia preventiva en comunidades y colonias de la zona oriente.

La solicitud ciudadana apunta a que ese despliegue se mantenga el tiempo necesario para inhibir actividades delictivas alrededor de las casas abandonadas que, dicen, son el eslabón sobre el que se monta el problema.

La denuncia recoge un patrón que ya fue documentado por este medio en febrero en el balance de inseguridad de San Juan del Río, donde la zona oriente apareció entre los focos de robo y extorsión.

La queja vecinal se concentra en un punto específico: identifican inmuebles vacíos como núcleo del problema. Sostienen que las propiedades sin habitantes han sido invadidas por grupos que se dedican a la venta de droga, al consumo y al robo, y que la presencia disuasiva de la corporación municipal y la estatal es justamente lo que inhibe la actividad cuando los operativos están activos.

Operativo coordinado de Polic\u00eda Municipal y Estatal en colonia del oriente de San Juan del R\u00edo, Quer\u00e9taro La SSPM-SJR contabilizó 129 detenidos en 71 operativos coordinados durante los primeros nueve días de febrero, dentro de la estrategia regional de presencia disuasiva.

El antecedente reciente lo dejó la SSPM-SJR en abril, cuando detuvo a tres hombres en una casa abandonada del Barrio de La Cruz con cristal, marihuana y una réplica de arma; fue la segunda detención por delitos contra la salud en ese mismo barrio en cuatro meses.

La estrategia de coordinación interinstitucional ha sostenido cifras visibles en lo que va del año. Solo del 1 al 9 de febrero, la SSPM-SJR reportó 129 detenidos en 71 operativos coordinados, de los cuales 21 fueron remitidos a la Fiscalía General del Estado por delitos del fuero común y 108 al Juzgado Cívico por faltas administrativas.

La presencia de la Policía Estatal en apoyo a los recorridos municipales se ha mantenido como parte del esquema de seguridad regional.

Casas deshabitadas, el punto que vecinos piden no perder de vista

La continuidad operativa que solicitan los habitantes del oriente sanjuanense se acompaña de una propuesta concreta: que las viviendas deshabitadas señaladas como guaridas sean parte específica del recorrido, no únicamente las avenidas principales ni los puntos de observación tradicionales.

Los vecinos plantean que la presencia disuasiva en privadas y calles interiores es la que efectivamente inhibe la ocupación irregular de inmuebles y la actividad delictiva asociada.

¿Qué piden los vecinos del oriente sanjuanense a las autoridades?

Sostener los operativos coordinados de Policía Municipal y Estatal en colonias como Loma Alta y toda la zona con problemáticas sociales de inseguridad; mantener la presencia disuasiva en privadas y calles interiores, no solo en avenidas; incorporar al recorrido las viviendas deshabitadas que han sido señaladas como guaridas; y consolidar los canales de reporte ciudadano al 9-1-1 y al 089 para que la coordinación con la autoridad sea continua.

La SSPM-SJR ha sostenido que la participación ciudadana es fundamental para actuar de manera oportuna, por lo que también se pide realizar lo reportes al servicio de emergencia.

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