Vecinos piden operativos en Loma Alta, San Juan del Río

San Juan del Río, 22 de mayo de 2026. --- "Que no aflojen, que sigan entrando." Habitantes de colonias del oriente de San Juan del Río pidieron a través de este medio que la Policía Municipal y la Policía Estatal sostengan los operativos coordinados que ya despliegan en diferentes zonas y que entren a Loma Alta y zonas aledañas, donde se ha detectado que viviendas deshabitadas son aprovechadas como puntos de venta y consumo de droga, además de servir como refugio a personas que han cometido robos contra familias y pequeños comercios.

Los vecinos reconocen que la presencia operativa se ha intensificado en la última semana con recorridos disuasivos, puntos de observación y vigilancia preventiva en comunidades y colonias de la zona oriente.

La solicitud ciudadana apunta a que ese despliegue se mantenga el tiempo necesario para inhibir actividades delictivas alrededor de las casas abandonadas que, dicen, son el eslabón sobre el que se monta el problema.

La denuncia recoge un patrón que ya fue documentado por este medio en febrero en el balance de inseguridad de San Juan del Río, donde la zona oriente apareció entre los focos de robo y extorsión.

La queja vecinal se concentra en un punto específico: identifican inmuebles vacíos como núcleo del problema. Sostienen que las propiedades sin habitantes han sido invadidas por grupos que se dedican a la venta de droga, al consumo y al robo, y que la presencia disuasiva de la corporación municipal y la estatal es justamente lo que inhibe la actividad cuando los operativos están activos.

La SSPM-SJR contabilizó 129 detenidos en 71 operativos coordinados durante los primeros nueve días de febrero, dentro de la estrategia regional de presencia disuasiva.

El antecedente reciente lo dejó la SSPM-SJR en abril, cuando detuvo a tres hombres en una casa abandonada del Barrio de La Cruz con cristal, marihuana y una réplica de arma; fue la segunda detención por delitos contra la salud en ese mismo barrio en cuatro meses.

La estrategia de coordinación interinstitucional ha sostenido cifras visibles en lo que va del año. Solo del 1 al 9 de febrero, la SSPM-SJR reportó 129 detenidos en 71 operativos coordinados, de los cuales 21 fueron remitidos a la Fiscalía General del Estado por delitos del fuero común y 108 al Juzgado Cívico por faltas administrativas.

La presencia de la Policía Estatal en apoyo a los recorridos municipales se ha mantenido como parte del esquema de seguridad regional.

Casas deshabitadas, el punto que vecinos piden no perder de vista

La continuidad operativa que solicitan los habitantes del oriente sanjuanense se acompaña de una propuesta concreta: que las viviendas deshabitadas señaladas como guaridas sean parte específica del recorrido, no únicamente las avenidas principales ni los puntos de observación tradicionales.

Los vecinos plantean que la presencia disuasiva en privadas y calles interiores es la que efectivamente inhibe la ocupación irregular de inmuebles y la actividad delictiva asociada.

¿Qué piden los vecinos del oriente sanjuanense a las autoridades?

Sostener los operativos coordinados de Policía Municipal y Estatal en colonias como Loma Alta y toda la zona con problemáticas sociales de inseguridad; mantener la presencia disuasiva en privadas y calles interiores, no solo en avenidas; incorporar al recorrido las viviendas deshabitadas que han sido señaladas como guaridas; y consolidar los canales de reporte ciudadano al 9-1-1 y al 089 para que la coordinación con la autoridad sea continua.

La SSPM-SJR ha sostenido que la participación ciudadana es fundamental para actuar de manera oportuna, por lo que también se pide realizar lo reportes al servicio de emergencia.