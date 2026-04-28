San Juan del Río, 28 de abril de 2026. — Dos personas fueron detenidas y un establecimiento tipo papelería quedó bajo resguardo ministerial tras un cateo ejecutado por la Fiscalía General del Estado en la colonia Marfil, en San Juan del Río, dentro de investigaciones abiertas por el delito de uso de documentos falsos o alterados.
Durante la intervención también se aseguró equipo electrónico, de cómputo y dispositivos de telefonía celular.
La diligencia fue encabezada por personal ministerial y agentes de la Policía de Investigación del Delito, con respaldo de la Policía Estatal de Querétaro (POES) y el Ejército Mexicano, esquema de coordinación que la estrategia Sinergia ha replicado en distintos municipios del estado.
El uso de documentos falsos o alterados marca una diferencia respecto a los operativos más frecuentes de Sinergia, orientados en su mayor parte al narcomenudeo y los delitos de alto impacto.
La intervención en un establecimiento comercial de servicios —y no en un domicilio particular— también resulta inusual en la cadencia reciente de las diligencias, donde la Fiscalía ha ejecutado cientos de cateos en lo que va de 2026.
El equipo electrónico y los dispositivos celulares asegurados serán sometidos a análisis pericial como parte de los actos de investigación, precisó la dependencia.
La Fiscalía no dio a conocer el perfil de los detenidos, los documentos presuntamente apócrifos involucrados ni los posibles perjudicados por la conducta investigada.
Los dos imputados quedaron a disposición del Ministerio Público para la determinación de su situación jurídica, mientras las carpetas avanzan con los peritajes en curso.