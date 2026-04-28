Catean papelería en San Juan del Río por documentos falsos; detienen a dos

Sinergia irrumpe en establecimiento de colonia Marfil y asegura equipo electrónico y celulares.

Agentes de la Policía de Investigación del Delito durante diligencia de cateo en papelería de colonia Marfil, San Juan del Río, Querétaro, por documentos falsos

Personal ministerial de la Fiscalía General del Estado encabeza el cateo en el establecimiento de colonia Marfil. La diligencia derivó en dos detenciones y el aseguramiento del inmueble.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 28 de abril de 2026. — Dos personas fueron detenidas y un establecimiento tipo papelería quedó bajo resguardo ministerial tras un cateo ejecutado por la Fiscalía General del Estado en la colonia Marfil, en San Juan del Río, dentro de investigaciones abiertas por el delito de uso de documentos falsos o alterados.

Durante la intervención también se aseguró equipo electrónico, de cómputo y dispositivos de telefonía celular.

La diligencia fue encabezada por personal ministerial y agentes de la Policía de Investigación del Delito, con respaldo de la Policía Estatal de Querétaro (POES) y el Ejército Mexicano, esquema de coordinación que la estrategia Sinergia ha replicado en distintos municipios del estado.

El uso de documentos falsos o alterados marca una diferencia respecto a los operativos más frecuentes de Sinergia, orientados en su mayor parte al narcomenudeo y los delitos de alto impacto.

La intervención en un establecimiento comercial de servicios —y no en un domicilio particular— también resulta inusual en la cadencia reciente de las diligencias, donde la Fiscalía ha ejecutado cientos de cateos en lo que va de 2026.

El equipo electrónico y los dispositivos celulares asegurados serán sometidos a análisis pericial como parte de los actos de investigación, precisó la dependencia.

La Fiscalía no dio a conocer el perfil de los detenidos, los documentos presuntamente apócrifos involucrados ni los posibles perjudicados por la conducta investigada.

Los dos imputados quedaron a disposición del Ministerio Público para la determinación de su situación jurídica, mientras las carpetas avanzan con los peritajes en curso.

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