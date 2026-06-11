Luis Nava constata la reapertura del camino a Joyas de Bucareli tras deslave

Pinal de Amoles, 11 de junio de 2026.- El camino que conecta a la comunidad de Joyas de Bucareli, en Pinal de Amoles, volvió a quedar transitable luego de los trabajos para retirar el material de un deslave provocado por las lluvias, una reapertura que el secretario de Desarrollo Social, Luis Nava, verificó durante un recorrido por la zona serrana.
El titular de la SEDESOQ revisó en el sitio que la circulación quedó restablecida, lo que devuelve a las familias el acceso a servicios y a sus actividades cotidianas. La intervención formó parte de la respuesta inmediata que el gobierno estatal instruyó para atender las afectaciones del temporal en la Sierra Gorda.
El secretario de Desarrollo Social, Luis Nava, recorre el camino de Joyas de Bucareli reabierto tras el retiro del material del deslave. rotativo.com.mx
¿Ya está libre el camino a Joyas de Bucareli?
Sí. El tramo quedó habilitado tras tres días de remoción de tierra y escombro. El material del deslave en Pinal se desprendió del cerro y avanzó a lo largo de la vía, que permaneció bloqueada desde el inicio de la semana.
El secretario de Desarrollo Social, Luis Nava, recorre el camino de Joyas de Bucareli reabierto tras el retiro del material del deslave. rotativo.com.mx
"Aquí justamente estuvimos el lunes, donde como ustedes pueden ver se deslavó y se desgajó esta parte del cerro, trayendo mucho material y escombro, este escombro llegó hasta 200 metros hacia abajo y se fue justamente a lo largo del camino. Hoy ya después de trabajar todo el lunes, todo el martes, ayer nos informaban que ya tenían avances importantes hoy quiero reconocer a la Comisión Estatal de Infraestructura por la labor que han hecho", aseguró.
¿Qué caminos faltan por atender en la zona?
Tras dialogar con habitantes de Joyas de Bucareli, el funcionario acordó dar continuidad a las labores de remoción y limpieza en otros caminos serranos liberados de manera reciente, además de los tramos que también resultaron dañados y cuya atención solicitaron los vecinos.
El secretario de Desarrollo Social, Luis Nava, recorre el camino de Joyas de Bucareli reabierto tras el retiro del material del deslave. rotativo.com.mx
Nava añadió que el Gobierno del Estado mantendrá presencia en la región para dar seguimiento a las acciones preventivas conforme avance la temporada de lluvias, que apenas comienza en la Sierra Gorda.