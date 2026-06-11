Luis Nava constata la reapertura del camino a Joyas de Bucareli tras deslave

El titular de la SEDESOQ verificó en Pinal de Amoles que el tramo dañado por las lluvias volvió a ser transitable.

Luis Nava recorre el camino ya despejado en Joyas de Bucareli, Pinal de Amoles, tras los trabajos de remoción del deslave.

El secretario de Desarrollo Social, Luis Nava, recorre el camino de Joyas de Bucareli reabierto tras el retiro del material del deslave.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Pinal de Amoles, 11 de junio de 2026.- El camino que conecta a la comunidad de Joyas de Bucareli, en Pinal de Amoles, volvió a quedar transitable luego de los trabajos para retirar el material de un deslave provocado por las lluvias, una reapertura que el secretario de Desarrollo Social, Luis Nava, verificó durante un recorrido por la zona serrana.

El titular de la SEDESOQ revisó en el sitio que la circulación quedó restablecida, lo que devuelve a las familias el acceso a servicios y a sus actividades cotidianas. La intervención formó parte de la respuesta inmediata que el gobierno estatal instruyó para atender las afectaciones del temporal en la Sierra Gorda.


Luis Nava recorre el camino ya despejado en Joyas de Bucareli, Pinal de Amoles, tras los trabajos de remoci\u00f3n del deslave. El secretario de Desarrollo Social, Luis Nava, recorre el camino de Joyas de Bucareli reabierto tras el retiro del material del deslave. rotativo.com.mx

¿Ya está libre el camino a Joyas de Bucareli?

Sí. El tramo quedó habilitado tras tres días de remoción de tierra y escombro. El material del deslave en Pinal se desprendió del cerro y avanzó a lo largo de la vía, que permaneció bloqueada desde el inicio de la semana.


Luis Nava recorre el camino ya despejado en Joyas de Bucareli, Pinal de Amoles, tras los trabajos de remoci\u00f3n del deslave. El secretario de Desarrollo Social, Luis Nava, recorre el camino de Joyas de Bucareli reabierto tras el retiro del material del deslave. rotativo.com.mx

"Aquí justamente estuvimos el lunes, donde como ustedes pueden ver se deslavó y se desgajó esta parte del cerro, trayendo mucho material y escombro, este escombro llegó hasta 200 metros hacia abajo y se fue justamente a lo largo del camino. Hoy ya después de trabajar todo el lunes, todo el martes, ayer nos informaban que ya tenían avances importantes hoy quiero reconocer a la Comisión Estatal de Infraestructura por la labor que han hecho", aseguró.

¿Qué caminos faltan por atender en la zona?

Tras dialogar con habitantes de Joyas de Bucareli, el funcionario acordó dar continuidad a las labores de remoción y limpieza en otros caminos serranos liberados de manera reciente, además de los tramos que también resultaron dañados y cuya atención solicitaron los vecinos.

Luis Nava recorre el camino ya despejado en Joyas de Bucareli, Pinal de Amoles, tras los trabajos de remoci\u00f3n del deslave. El secretario de Desarrollo Social, Luis Nava, recorre el camino de Joyas de Bucareli reabierto tras el retiro del material del deslave. rotativo.com.mx

Nava añadió que el Gobierno del Estado mantendrá presencia en la región para dar seguimiento a las acciones preventivas conforme avance la temporada de lluvias, que apenas comienza en la Sierra Gorda.

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