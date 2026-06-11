Liberan los caminos de la sierra de Querétaro afectados por las lluvias

La Comisión Estatal de Infraestructura envió maquinaria y Protección Civil mantiene recorridos en los municipios serranos.

Maquinaria retira material de un deslave en un camino de la sierra de Querétaro tras las lluvias.

La Comisión Estatal de Infraestructura envió maquinaria para liberar los tramos bloqueados por deslaves.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, Qro., 11 de junio de 2026.- Los caminos de la sierra de Querétaro afectados por las lluvias quedaron prácticamente liberados, luego de que la Comisión Estatal de Infraestructura envió maquinaria a la zona, informó el secretario de Gobierno estatal, Erick Gudiño.

El funcionario explicó que las precipitaciones en la región suelen provocar deslaves y caída de árboles, por lo que Protección Civil estatal, en coordinación con las áreas municipales, mantiene trabajos permanentes y auxilio cuando se requiere. La apertura de los tramos se concretó en la jornada previa.

¿Qué municipios de la sierra recorrió Protección Civil?

El monitoreo más reciente se concentró en Jalpan, Landa y Pinal de Amoles, donde se realizó un recorrido para mejorar la coordinación ante las afectaciones. Protección Civil continúa con la revisión de carreteras serranas y la atención a los puntos de riesgo que se detectan durante la temporada.

Con los caminos reabiertos, la dependencia mantiene la vigilancia en la sierra mientras persistan las lluvias que cada año comprometen la circulación en la región.

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