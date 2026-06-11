Liberan los caminos de la sierra de Querétaro afectados por las lluvias

Querétaro, Qro., 11 de junio de 2026.- Los caminos de la sierra de Querétaro afectados por las lluvias quedaron prácticamente liberados, luego de que la Comisión Estatal de Infraestructura envió maquinaria a la zona, informó el secretario de Gobierno estatal, Erick Gudiño.
El funcionario explicó que las precipitaciones en la región suelen provocar deslaves y caída de árboles, por lo que Protección Civil estatal, en coordinación con las áreas municipales, mantiene trabajos permanentes y auxilio cuando se requiere. La apertura de los tramos se concretó en la jornada previa.
¿Qué municipios de la sierra recorrió Protección Civil?
El monitoreo más reciente se concentró en Jalpan, Landa y Pinal de Amoles, donde se realizó un recorrido para mejorar la coordinación ante las afectaciones. Protección Civil continúa con la revisión de carreteras serranas y la atención a los puntos de riesgo que se detectan durante la temporada.
Con los caminos reabiertos, la dependencia mantiene la vigilancia en la sierra mientras persistan las lluvias que cada año comprometen la circulación en la región.