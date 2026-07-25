Querétaro entrega seis preseas y un homenaje póstumo en sus 495 años

Un homenaje póstumo distinguió al cronista Roberto Servín Muñoz, a un año de su muerte, durante la sesión solemne de Cabildo.

El presidente municipal de Querétaro dirige un mensaje desde la tribuna del salón de Cabildo, con la bandera nacional al fondo.

Felifer Macías durante su mensaje en la sesión solemne por el 495 aniversario de la fundación de Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 25 de julio de 2026.- Seis preseas municipales y un homenaje póstumo distinguieron este sábado a una médica, un investigador, un extenista, una militar y dos agrupaciones artísticas, en la sesión solemne de Cabildo con la que el Ayuntamiento de Querétaro conmemoró los 495 años de la fundación de la capital.

Las distinciones se entregaron en el salón de Cabildo, ante integrantes del Ayuntamiento y familiares de las y los homenajeados. Cada presea corresponde a un campo distinto —asistencia social, música tradicional, medicina, deporte, investigación histórica y servicio militar— y todas se otorgan una vez al año, con propuestas ciudadanas revisadas por una comisión evaluadora integrada por regidoras y regidores.

El presidente municipal habla de pie en el pres\u00eddium del sal\u00f3n de Cabildo, flanqueado por dos funcionarios sentados. El alcalde afirmó que detrás de cada cifra de resultados de la ciudad hay trayectorias personales de servicio. rotativo.com.mx

El mensaje del alcalde: “no hay cifra sin personas detrás”

El eje del mensaje del presidente municipal, Felipe Fernando “Felifer” Macías Olvera, fue la relación entre los indicadores que su administración utiliza como carta de presentación —seguridad, competitividad, empleo, inversión, cultura y turismo— y las trayectorias personales que, sostuvo, los hacen posibles.

“Detrás de cada cifra que damos del triunfo de la ciudad de Querétaro, del estado de Querétaro en materia de seguridad, en competitividad, en empleo, en inversión, en cultura, en turismo, en acción social, están mujeres y hombres talentosísimos que han dado su vida al servicio de Querétaro”, afirmó el alcalde. “Hoy nuestras homenajeadas y nuestros homenajeados representan justamente eso, representan ser lo mejor de lo mejor.”

El presidente municipal entrega un reconocimiento y una medalla a una integrante del Ej\u00e9rcito Mexicano, de uniforme, ante el pres\u00eddium. La presea “Damián Carmona” distingue trayectorias dentro del Ejército Mexicano. rotativo.com.mx

Macías planteó el reconocimiento como un mandato hacia adelante y no como un balance: dijo que el homenaje debe motivar e inspirar a las y los queretanos a seguir el ejemplo de las personas distinguidas para construir, desde el presente, el futuro de la ciudad. Es la segunda ocasión en que encabeza esta ceremonia; el año pasado condujo los actos del 494 aniversario en el Cerro del Sangremal, y en abril presidió el tricentenario de la Calzada de los Arcos.

Quiénes recibieron cada presea

La presea “Doña Josefa Vergara y Hernández” fue para la doctora Mariana López Orozco, distinguida por su trabajo en asistencia social y en la atención integral de niñas, niños y personas con malformaciones craneofaciales.

La presea “Germán Patiño Díaz” correspondió al Mariachi Los Palmeros de Querétaro, agrupación con más de 45 años de trayectoria dedicada a la preservación y difusión de la música tradicional mexicana.

Vista general del sal\u00f3n de sesiones del Ayuntamiento de Quer\u00e9taro durante la sesi\u00f3n solemne, con el pres\u00eddium al frente y asistentes aplaudiendo. La sesión solemne de Cabildo por los 495 años de la fundación de la capital. rotativo.com.mx

La presea “Dr. José Ma. Vértiz Delgado” se entregó al doctor Genaro Vega Malagón, médico, investigador, docente y promotor de la bioética, reconocido por su labor en la formación de recursos humanos y en el fortalecimiento de la investigación científica.

La presea “Pedro el Mago Septién” fue para Francisco José Maciel García, uno de los deportistas más destacados en la historia del tenis mexicano. Nacido en Santiago de Querétaro en 1964, Maciel alcanzó el sitio 35 del ranking mundial de la ATP en junio de 1986 —el segundo mejor registro histórico de un mexicano, según la Federación Mexicana de Tenis— y obtuvo la medalla de plata en el torneo de tenis de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, entonces disciplina de exhibición. Fue jugador de Copa Davis entre 1982 y 1989 y más tarde capitán de los equipos nacionales.

La presea “Fray Isidro Félix de Espinosa” se otorgó a la Compañía Folklórica de la Universidad Autónoma de Querétaro, fundada en 1966. La agrupación cumple 60 años de labor de investigación, preservación y difusión del patrimonio artístico y tradicional queretano, con presentaciones en México y en el extranjero.

La presea “Damián Carmona” fue concedida a la sargento primero archivista Lucía Rivas Cruz, con más de tres décadas de servicio en el Ejército Mexicano.

El presidente municipal entrega un reconocimiento enmarcado y una medalla a un hombre de cabello blanco, mientras integrantes del pres\u00eddium aplauden. Entrega de una de las seis preseas municipales durante la sesión solemne de Cabildo. rotativo.com.mx

Homenaje póstumo a Roberto Servín Muñoz

El homenaje póstumo fue para Roberto Servín Muñoz, promotor de la cultura, la historia y las tradiciones queretanas, cuya trayectoria abarcó el arte, la docencia, la investigación y la crónica. Abogado y notario formado en la Facultad de Derecho de la UAQ, fue cronista emérito del municipio de Querétaro y participó en la fundación de la estudiantina universitaria y del grupo teatral Cómicos de la Legua, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial del estado en 2019. Murió el 27 de julio de 2025, por lo que el reconocimiento llega a casi un año exacto de su fallecimiento.

“No es una meta cumplida”

Genaro Vega Malagón habló en representación de las y los homenajeados. Sostuvo que la mejor forma de honrar el pasado de la ciudad es comprometerse con su futuro, y que la jornada no representaba una meta cumplida sino el inicio de una responsabilidad mayor.

El presidente municipal saluda a una mujer que sostiene un reconocimiento, acompa\u00f1ada por bailarines con trajes tradicionales de distintas regiones. La Compañía Folklórica de la UAQ recibió la presea “Fray Isidro Félix de Espinosa”. rotativo.com.mx

Añadió que el reconocimiento de la comunidad convierte a las personas distinguidas en referentes y guardianes del bienestar común, con el compromiso de sostener la innovación, la creación, la educación, la protección y el servicio a la sociedad con un nivel de excelencia cada vez mayor.

Santiago de Querétaro fue fundada el 25 de julio de 1531. La capital llegará a su quinto centenario en 2031.

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