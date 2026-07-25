Querétaro, 25 de julio de 2026.- Seis preseas municipales y un homenaje póstumo distinguieron este sábado a una médica, un investigador, un extenista, una militar y dos agrupaciones artísticas, en la sesión solemne de Cabildo con la que el Ayuntamiento de Querétaro conmemoró los 495 años de la fundación de la capital.

Las distinciones se entregaron en el salón de Cabildo, ante integrantes del Ayuntamiento y familiares de las y los homenajeados. Cada presea corresponde a un campo distinto —asistencia social, música tradicional, medicina, deporte, investigación histórica y servicio militar— y todas se otorgan una vez al año, con propuestas ciudadanas revisadas por una comisión evaluadora integrada por regidoras y regidores.

El alcalde afirmó que detrás de cada cifra de resultados de la ciudad hay trayectorias personales de servicio. rotativo.com.mx

El mensaje del alcalde: “no hay cifra sin personas detrás”

El eje del mensaje del presidente municipal, Felipe Fernando “Felifer” Macías Olvera, fue la relación entre los indicadores que su administración utiliza como carta de presentación —seguridad, competitividad, empleo, inversión, cultura y turismo— y las trayectorias personales que, sostuvo, los hacen posibles.

“Detrás de cada cifra que damos del triunfo de la ciudad de Querétaro, del estado de Querétaro en materia de seguridad, en competitividad, en empleo, en inversión, en cultura, en turismo, en acción social, están mujeres y hombres talentosísimos que han dado su vida al servicio de Querétaro”, afirmó el alcalde. “Hoy nuestras homenajeadas y nuestros homenajeados representan justamente eso, representan ser lo mejor de lo mejor.”

La presea “Damián Carmona” distingue trayectorias dentro del Ejército Mexicano. rotativo.com.mx

Macías planteó el reconocimiento como un mandato hacia adelante y no como un balance: dijo que el homenaje debe motivar e inspirar a las y los queretanos a seguir el ejemplo de las personas distinguidas para construir, desde el presente, el futuro de la ciudad. Es la segunda ocasión en que encabeza esta ceremonia; el año pasado condujo los actos del 494 aniversario en el Cerro del Sangremal, y en abril presidió el tricentenario de la Calzada de los Arcos.

Quiénes recibieron cada presea

La presea “Doña Josefa Vergara y Hernández” fue para la doctora Mariana López Orozco, distinguida por su trabajo en asistencia social y en la atención integral de niñas, niños y personas con malformaciones craneofaciales.

La presea “Germán Patiño Díaz” correspondió al Mariachi Los Palmeros de Querétaro, agrupación con más de 45 años de trayectoria dedicada a la preservación y difusión de la música tradicional mexicana.

La sesión solemne de Cabildo por los 495 años de la fundación de la capital. rotativo.com.mx

La presea “Dr. José Ma. Vértiz Delgado” se entregó al doctor Genaro Vega Malagón, médico, investigador, docente y promotor de la bioética, reconocido por su labor en la formación de recursos humanos y en el fortalecimiento de la investigación científica.

La presea “Pedro el Mago Septién” fue para Francisco José Maciel García, uno de los deportistas más destacados en la historia del tenis mexicano. Nacido en Santiago de Querétaro en 1964, Maciel alcanzó el sitio 35 del ranking mundial de la ATP en junio de 1986 —el segundo mejor registro histórico de un mexicano, según la Federación Mexicana de Tenis— y obtuvo la medalla de plata en el torneo de tenis de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, entonces disciplina de exhibición. Fue jugador de Copa Davis entre 1982 y 1989 y más tarde capitán de los equipos nacionales.

La presea “Fray Isidro Félix de Espinosa” se otorgó a la Compañía Folklórica de la Universidad Autónoma de Querétaro, fundada en 1966. La agrupación cumple 60 años de labor de investigación, preservación y difusión del patrimonio artístico y tradicional queretano, con presentaciones en México y en el extranjero.

La presea “Damián Carmona” fue concedida a la sargento primero archivista Lucía Rivas Cruz, con más de tres décadas de servicio en el Ejército Mexicano.

Entrega de una de las seis preseas municipales durante la sesión solemne de Cabildo. rotativo.com.mx

Homenaje póstumo a Roberto Servín Muñoz

El homenaje póstumo fue para Roberto Servín Muñoz, promotor de la cultura, la historia y las tradiciones queretanas, cuya trayectoria abarcó el arte, la docencia, la investigación y la crónica. Abogado y notario formado en la Facultad de Derecho de la UAQ, fue cronista emérito del municipio de Querétaro y participó en la fundación de la estudiantina universitaria y del grupo teatral Cómicos de la Legua, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial del estado en 2019. Murió el 27 de julio de 2025, por lo que el reconocimiento llega a casi un año exacto de su fallecimiento.

“No es una meta cumplida”

Genaro Vega Malagón habló en representación de las y los homenajeados. Sostuvo que la mejor forma de honrar el pasado de la ciudad es comprometerse con su futuro, y que la jornada no representaba una meta cumplida sino el inicio de una responsabilidad mayor.

La Compañía Folklórica de la UAQ recibió la presea “Fray Isidro Félix de Espinosa”. rotativo.com.mx

Añadió que el reconocimiento de la comunidad convierte a las personas distinguidas en referentes y guardianes del bienestar común, con el compromiso de sostener la innovación, la creación, la educación, la protección y el servicio a la sociedad con un nivel de excelencia cada vez mayor.

Santiago de Querétaro fue fundada el 25 de julio de 1531. La capital llegará a su quinto centenario en 2031.