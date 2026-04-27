Más de 20 mil personas celebran 300 años de los Arcos en Querétaro

Cinco escenarios y un espectáculo de drones cerraron la celebración en la Calzada.

Asistentes celebran el aniversario 300 de los Arcos en la Calzada de los Arcos en Querétaro capital

El espectáculo de luces, sonido y drones se desplegó frente al monumento de 74 arcos en la Calzada y reunió a familias durante toda la velada.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 27 de abril de 2026. —Más de 20 mil personas se concentraron la noche del sábado en la Calzada de los Arcos para celebrar los 300 años del inicio de la construcción del Acueducto de Querétaro, en un cierre con cinco escenarios, espectáculo de luces y montaje de drones que coronó el programa conmemorativo del tricentenario en la capital queretana.

El presidente municipal Felifer Macías recorrió los puntos artísticos y presenció el momento cumbre de la velada acompañado de familias que se desplegaron a lo largo del monumento de 74 arcos.

Asistentes celebran el aniversario 300 de los Arcos en la Calzada de los Arcos en Quer\u00e9taro capital Felifer Macías recorrió los cinco escenarios instalados a lo largo de la Calzada de los Arcos durante la celebración del tricentenario. rotativo.com.mx

El montaje cerró el calendario conmemorativo que el municipio venía perfilando desde principios de año. Como informó este medio, el gobierno capitalino destinó 1.5 millones de pesos al espectáculo nocturno programado para esta fecha, con la idea de convertirlo en el punto alto del programa anual de festejos.

La cifra de asistencia reportada por el Ayuntamiento se sostiene sobre el aforo de la Calzada y zonas aledañas, donde se desplegaron los cinco escenarios temáticos.

Asistentes celebran el aniversario 300 de los Arcos en la Calzada de los Arcos en Quer\u00e9taro capital El espectáculo de luces, sonido y drones se desplegó frente al monumento de 74 arcos en la Calzada y reunió a familias durante toda la velada. rotativo.com.mx

Los puntos artísticos se distribuyeron por la avenida con propuestas distintas: Folklor y Tradiciones, DJs, Querétaro Tierra de Compositores y Cantantes, Del Rock al Danzón y el escenario principal donde se concentró el cierre con drones.

"Vivimos el día de hoy una noche espectacular, una noche que seguramente vamos a recordar por muchísimos años", expresó Macías durante el recorrido. El alcalde calificó el monumento como el máximo símbolo de la ciudad.

Tres siglos del Acueducto que marcó la identidad de Querétaro capital

Asistentes celebran el aniversario 300 de los Arcos en la Calzada de los Arcos en Quer\u00e9taro capital El espectáculo de luces, sonido y drones se desplegó frente al monumento de 74 arcos en la Calzada y reunió a familias durante toda la velada. rotativo.com.mx

El Acueducto de los Arcos comenzó a construirse en 1726 bajo el impulso de Juan Antonio de Urrutia y Arana, Marqués de la Villa del Villar del Águila. La obra se considera la infraestructura hidráulica más relevante de la Nueva España y permitió que el agua llegara a la ciudad por más de nueve kilómetros desde La Cañada hasta la caja de agua de la plazuela de La Cruz, que recibió el primer flujo en octubre de 1735. La estructura final quedó integrada por 74 arcos de cantera rosa que alcanzan en promedio 28.5 metros de altura y se extienden a lo largo de 1,298 metros.

El monumento atravesó tres siglos cargando el peso simbólico de la ciudad y, en septiembre de 2024, la administración anterior instaló un sistema de iluminación RGB que renovó la lectura nocturna del conjunto.

El cierre del tricentenario sumó al sistema permanente un montaje extraordinario con drones que durante el momento cumbre dibujó figuras alusivas a la historia de la obra y a los símbolos de la capital.

Asistentes celebran el aniversario 300 de los Arcos en la Calzada de los Arcos en Quer\u00e9taro capital Felifer Macías recorrió los cinco escenarios instalados a lo largo de la Calzada de los Arcos durante la celebración del tricentenario. rotativo.com.mx

¿Qué dejó la celebración para el turismo de Querétaro?

La conmemoración llega en un año en que la capital ya cargaba con visibilidad internacional. En enero, The New York Times incluyó a Querétaro entre sus 52 destinos para visitar en 2026 por su patrimonio colonial, cultura gastronómica y oferta vitivinícola, distinción que coloca a la ciudad junto a Bangkok, Islandia y Penang.

El tricentenario se sumó como capítulo cultural al calendario que el municipio espera capitalizar durante el resto del año.

Macías sostuvo que la fecha representa una oportunidad para reconocer el legado arquitectónico del monumento.

La velada culminó con el show de luces, sonido y drones, en el cual se apreciaron diferentes figuras durante el momento cumbre del programa, mientras el público permanecía concentrado a lo largo de toda la Calzada.

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