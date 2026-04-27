3,630 personas usaron transporte gratuito sin incidencias en el tricentenario del Acueducto de Querétaro

Municipio operó tres rutas de color con salida desde cinco estacionamientos hasta la Calzada de los Arcos.

Autobús del servicio especial de transporte gratuito para el tricentenario del Acueducto de Querétaro, operativo con 3 mil 630 ascensos registrados sin incidencias

Autobús del servicio especial de transporte gratuito para el tricentenario del Acueducto de Querétaro, operativo con 3 mil 630 ascensos registrados sin incidencias

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro , 27 de abril de 2026. — Tres mil 630 personas abordaron el servicio especial de transporte gratuito del tricentenario del Acueducto de Los Arcos. El operativo articuló tres rutas de color y cinco estacionamientos periféricos con horario nocturno extendido, y concluyó sin incidencias.

La cifra, sin embargo, representa poco más del 18% de los más de 20 mil asistentes que el propio municipio reportó esa noche en la Calzada de Los Arcos.

El gobierno capitalino no precisó si la demanda del servicio fue cubierta en su totalidad durante los picos de afluencia, ni informó el costo total del operativo de movilidad.

Autob\u00fas del servicio especial de transporte gratuito para el tricentenario del Acueducto de Quer\u00e9taro, operativo con 3 mil 630 ascensos registrados sin incidencias Autobús del servicio especial de transporte gratuito para el tricentenario del Acueducto de Querétaro, operativo con 3 mil 630 ascensos registrados sin incidencias rotativo.com.mx

La distribución por ruta refleja una carga desigual: la ARCOS 02 —color verde, con salida desde el Estacionamiento Metropolitano Alameda y Plaza Puerta La Victoria— concentró mil 510 ascensos, el mayor volumen de las tres.

Le siguieron la ARCOS 03 —azul, con cobertura desde Plaza del Parque, La Comer Álamos, el Mercado de La Cruz y la Universidad Marista de Querétaro— con mil 260, y la ARCOS 01 —naranja, desde el Centro Cívico— con 860.

Las tres rutas también recogieron pasajeros en paradas convencionales de Qrobus distribuidas en cada recorrido.


Autob\u00fas del servicio especial de transporte gratuito para el tricentenario del Acueducto de Quer\u00e9taro, operativo con 3 mil 630 ascensos registrados sin incidencias Autobús del servicio especial de transporte gratuito para el tricentenario del Acueducto de Querétaro, operativo con 3 mil 630 ascensos registrados sin incidencias rotativo.com.mx

Estacionamientos abiertos hasta la 1:00 AM en Querétaro capital

Para sostener la salida nocturna, cinco estacionamientos próximos a la calzada extendieron su operación hasta la 1:00 horas: Enríquez "El Tanque", Plaza Liébana, Circunvalación, Plaza de las Américas y el del Instituto Queretano Marista San Javier.

La medida buscó absorber la dispersión de un público que, en su mayor parte, llegó en vehículo particular al espectáculo de luces, sonido y drones que cerró el programa conmemorativo.

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Para la ruta ARCOS 02 se habilitaron bahías eventuales sobre Avenida Constituyentes —una de ascenso junto al Gómez Morín y una de descenso del lado de la Alameda— además de dos puntos adicionales cerca del puente peatonal próximo a la plaza.

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