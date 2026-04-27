Querétaro , 27 de abril de 2026. — Tres mil 630 personas abordaron el servicio especial de transporte gratuito del tricentenario del Acueducto de Los Arcos. El operativo articuló tres rutas de color y cinco estacionamientos periféricos con horario nocturno extendido, y concluyó sin incidencias.
La cifra, sin embargo, representa poco más del 18% de los más de 20 mil asistentes que el propio municipio reportó esa noche en la Calzada de Los Arcos.
El gobierno capitalino no precisó si la demanda del servicio fue cubierta en su totalidad durante los picos de afluencia, ni informó el costo total del operativo de movilidad.
Autobús del servicio especial de transporte gratuito para el tricentenario del Acueducto de Querétaro, operativo con 3 mil 630 ascensos registrados sin incidencias rotativo.com.mx
La distribución por ruta refleja una carga desigual: la ARCOS 02 —color verde, con salida desde el Estacionamiento Metropolitano Alameda y Plaza Puerta La Victoria— concentró mil 510 ascensos, el mayor volumen de las tres.
Le siguieron la ARCOS 03 —azul, con cobertura desde Plaza del Parque, La Comer Álamos, el Mercado de La Cruz y la Universidad Marista de Querétaro— con mil 260, y la ARCOS 01 —naranja, desde el Centro Cívico— con 860.
Las tres rutas también recogieron pasajeros en paradas convencionales de Qrobus distribuidas en cada recorrido.
Autobús del servicio especial de transporte gratuito para el tricentenario del Acueducto de Querétaro, operativo con 3 mil 630 ascensos registrados sin incidencias rotativo.com.mx
Estacionamientos abiertos hasta la 1:00 AM en Querétaro capital
Para sostener la salida nocturna, cinco estacionamientos próximos a la calzada extendieron su operación hasta la 1:00 horas: Enríquez "El Tanque", Plaza Liébana, Circunvalación, Plaza de las Américas y el del Instituto Queretano Marista San Javier.
La medida buscó absorber la dispersión de un público que, en su mayor parte, llegó en vehículo particular al espectáculo de luces, sonido y drones que cerró el programa conmemorativo.
Autobús del servicio especial de transporte gratuito para el tricentenario del Acueducto de Querétaro, operativo con 3 mil 630 ascensos registrados sin incidencias rotativo.com.mx
Para la ruta ARCOS 02 se habilitaron bahías eventuales sobre Avenida Constituyentes —una de ascenso junto al Gómez Morín y una de descenso del lado de la Alameda— además de dos puntos adicionales cerca del puente peatonal próximo a la plaza.