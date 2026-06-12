Activista LGBT+ denuncia amenazas de muerte previo a marcha del orgullo en Querétaro

La doctora Majo acusó a la Fiscalía de no brindarle la protección que asegura tener, pese a la denuncia que interpuso.

La activista María José y la diputada Rosalba Vázquez Munguía durante una rueda de prensa sobre amenazas a colectivos LGBT+ en Querétaro.

La activista María José, acompañada por la diputada Rosalba Vázquez Munguía, denunció amenazas de muerte durante una rueda de prensa en Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 12, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 12 de junio de 2026.- La activista María José, conocida como la doctora Majo, denunció amenazas de muerte y agresiones físicas en su contra y la de integrantes de colectivos en favor de los derechos de la comunidad LGBT+, a un día de la marcha del orgullo y dignidad convocada en el centro de la ciudad.

Acompañada por la diputada Rosalba Vázquez Munguía en rueda de prensa, la activista señaló que el 29 de mayo sufrió un ataque físico directo y que, desde entonces, las amenazas no han cesado, tanto en redes sociales como en hechos contra su integridad.

La amenaza más reciente, indicó, buscaba que se desistiera de participar en la movilización, prevista para el sábado 13 de junio en el primer cuadro de la ciudad. La activista dijo temer por su vida y la de otras compañeras.


La activista Mar\u00eda Jos\u00e9 y la diputada Rosalba V\u00e1zquez Mungu\u00eda durante una rueda de prensa sobre amenazas a colectivos LGBT+ en Quer\u00e9taro. La activista María José, acompañada por la diputada Rosalba Vázquez Munguía, denunció amenazas de muerte durante una rueda de prensa en Querétaro. rotativo.com.mx

¿Cuándo es la marcha del orgullo LGBT+ en Querétaro?

La marcha del orgullo y dignidad LGBT+ se realizará el sábado 13 de junio en el centro de Querétaro. María José sostuvo que la presión para que abandonara la causa se intensificó en las últimas semanas, en paralelo a los episodios de violencia que reportan otros colectivos.

¿Qué respondió la Fiscalía a la denuncia?

La activista informó que interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Aunque el fiscal ha declarado que existe una carpeta de investigación abierta por estos hechos y que la víctima cuenta con medidas de protección, María José calificó esa versión de falsa.

No contar con protección, expresó, la preocupa, pues asegura ser violentada incluso en su propio domicilio. Por ello pidió al fiscal un acercamiento directo y que le informe los avances de su denuncia.

La activista Mar\u00eda Jos\u00e9 y la diputada Rosalba V\u00e1zquez Mungu\u00eda durante una rueda de prensa sobre amenazas a colectivos LGBT+ en Quer\u00e9taro. La activista María José, acompañada por la diputada Rosalba Vázquez Munguía, denunció amenazas de muerte durante una rueda de prensa en Querétaro. rotativo.com.mx

La doctora Majo agregó que otras activistas han presentado quejas y querellas por episodios de acoso, y que cuentan con videos del 31 de mayo en los que, acusan, elementos policiales las amedrentaron.

Llamó a la comunidad a pronunciarse y a denunciar cualquier forma de hostigamiento, en un estado donde la Defensoría estatal reportó un alza en su atención a grupos vulnerables durante 2025.

Las amenazas, consideró, aumentaron desde que los colectivos solicitaron al gobernador retirar el video sobre el veto del gobernador a la Ley de Identidad de Género, decisión que las activistas vinculan con el inicio de una campaña de desinformación dirigida a la ciudadanía.

Sobre la reforma, las activistas analizan las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo y trabajan en ellas con el objetivo de que el dictamen de identidad se publique.

La tarde de este 12 de junio, en Plaza Victoria, distintos colectivos acompañarán a quienes han sido víctimas de agresiones o enfrentan demandas, con el fin de orientarlos para presentar sus denuncias.

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