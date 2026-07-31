Kuri entrega sistema de agua potable que lleva el vital líquido a 24 comunidades de San Joaquín y Cadereyta

El sistema Taxhido-Deconí abarca 74 kilómetros e incluye más de 44 kilómetros de tubería de acero para abastecer localidades de la sierra queretana.

Gobernador Mauricio Kuri saluda a beneficiarios durante la entrega del sistema de agua potable Taxhido-Deconí en San Joaquín, Querétaro

Mauricio Kuri convivió con habitantes de San Joaquín durante la entrega de la red de agua potable, que tiene una extensión de 74 kilómetros.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 31, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Joaquín, 31 de julio de 2026.- Más de 7 mil 650 habitantes de los municipios de San Joaquín y Cadereyta de Montes contarán con suministro de agua potable después de que el gobernador Mauricio Kuri González entregó el sistema de abastecimiento Taxhido–Deconí, una red de 74 kilómetros que da servicio a 24 localidades de la sierra queretana.

La obra, que se inició en 2014, fue concluida con una inversión estatal de 20 millones de pesos aplicados durante la administración 2020–2025 de la Comisión Estatal de Aguas (CEA).

Gobernador Mauricio Kuri saluda a beneficiarios durante la entrega del sistema de agua potable Taxhido-Decon\u00ed en San Joaqu\u00edn, Quer\u00e9taro El gobernador Mauricio Kuri González durante la entrega del sistema de abastecimiento Taxhido–Deconí, obra que beneficiará a más de 7 mil 650 habitantes de la región. rotativo.com.mx

El sistema incluye 17 mil 320 metros de tubería de acero de ocho pulgadas, 26 mil 920 metros de tubería de acero de seis pulgadas y 4 mil 107 metros de tubería de fierro galvanizado de dos pulgadas.

Gobernador Mauricio Kuri saluda a beneficiarios durante la entrega del sistema de agua potable Taxhido-Decon\u00ed en San Joaqu\u00edn, Quer\u00e9taro Mauricio Kuri convivió con habitantes de San Joaquín durante la entrega de la red de agua potable, que tiene una extensión de 74 kilómetros. rotativo.com.mx

Luis Alberto Vega Ricoy, vocal ejecutivo de la CEA, informó que el sistema aportará entre 20 y 25 litros de agua por segundo y contará con mantenimiento permanente para garantizar el suministro continuo a las comunidades beneficiadas.

Gobernador Mauricio Kuri saluda a beneficiarios durante la entrega del sistema de agua potable Taxhido-Decon\u00ed en San Joaqu\u00edn, Quer\u00e9taro Mauricio Kuri convivió con habitantes de San Joaquín durante la entrega de la red de agua potable, que tiene una extensión de 74 kilómetros. rotativo.com.mx

El presidente municipal de San Joaquín, Carlos Manuel Ledesma Robles, agradeció la intervención del gobierno estatal para concluir el proyecto y destacó que la entrega abre nuevos compromisos de desarrollo para el municipio.

gobierno agua potable cea san joaquin

Reciente

Madre amamanta a su bebé recién nacido durante la noche; la SESA promueve la lactancia materna en centros de salud de Querétaro durante la Semana Mundial del 1 al 7 de agosto de 2026
San Juan del Río

SESA activa acciones en centros de salud de Querétaro por Semana Mundial de la Lactancia Materna 2026

La Secretaría de Salud estatal despliega orientación y acompañamiento en el primer y segundo nivel de atención bajo el lema mundial de 2026.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay posan juntos durante un evento.
Espectáculos

Circulan versiones de separación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay; ninguno lo confirma

La cuenta de chismes Chamonic difundió la información; ambos han publicado en redes de forma separada sin referirse al tema.

Paul Ospital Carrera conversa con vecinos de la colonia La Pradera, en el municipio de El Marqués.
Opinión

Ospital sale de su zona de confort cuando el reloj electoral ya corre

Durante casi todo su encargo, Ospital concentró su actividad en la Legislatura y en temas legislativos de alto perfil; los recorridos territoriales aparecen cuando las elecciones de 2027 ya se sienten en el ambiente.

Camino de terracería entre parcelas de cultivo en el ejido La Estancia, San Juan del Río, donde fue localizado un hombre sin vida con huellas de tortura
San Juan del Río

Localizan hombre sin vida con huellas de tortura en ejido La Estancia, San Juan del Río

La Fiscalía del Estado tomó el caso mientras la policía municipal difundió un boletín que solo informa de la localización de una persona sin vida, omitiendo las señas de tortura que documentaron los propios agentes al arribar.