San Joaquín, 31 de julio de 2026.- Más de 7 mil 650 habitantes de los municipios de San Joaquín y Cadereyta de Montes contarán con suministro de agua potable después de que el gobernador Mauricio Kuri González entregó el sistema de abastecimiento Taxhido–Deconí, una red de 74 kilómetros que da servicio a 24 localidades de la sierra queretana.
La obra, que se inició en 2014, fue concluida con una inversión estatal de 20 millones de pesos aplicados durante la administración 2020–2025 de la Comisión Estatal de Aguas (CEA).
El gobernador Mauricio Kuri González durante la entrega del sistema de abastecimiento Taxhido–Deconí, obra que beneficiará a más de 7 mil 650 habitantes de la región. rotativo.com.mx
El sistema incluye 17 mil 320 metros de tubería de acero de ocho pulgadas, 26 mil 920 metros de tubería de acero de seis pulgadas y 4 mil 107 metros de tubería de fierro galvanizado de dos pulgadas.
Mauricio Kuri convivió con habitantes de San Joaquín durante la entrega de la red de agua potable, que tiene una extensión de 74 kilómetros. rotativo.com.mx
Luis Alberto Vega Ricoy, vocal ejecutivo de la CEA, informó que el sistema aportará entre 20 y 25 litros de agua por segundo y contará con mantenimiento permanente para garantizar el suministro continuo a las comunidades beneficiadas.
Mauricio Kuri convivió con habitantes de San Joaquín durante la entrega de la red de agua potable, que tiene una extensión de 74 kilómetros. rotativo.com.mx
El presidente municipal de San Joaquín, Carlos Manuel Ledesma Robles, agradeció la intervención del gobierno estatal para concluir el proyecto y destacó que la entrega abre nuevos compromisos de desarrollo para el municipio.