SESA activa acciones en centros de salud de Querétaro por Semana Mundial de la Lactancia Materna 2026

La Secretaría de Salud estatal despliega orientación y acompañamiento en el primer y segundo nivel de atención bajo el lema mundial de 2026.

Madre amamanta a su bebé recién nacido durante la noche; la SESA promueve la lactancia materna en centros de salud de Querétaro durante la Semana Mundial del 1 al 7 de agosto de 2026

Del 1 al 7 de agosto, la SESA despliega orientación y acompañamiento sobre lactancia materna en centros de salud y hospitales del estado de Querétaro.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 31, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 31 de julio de 2026.- La Secretaría de Salud del estado de Querétaro (SESA) desarrolla esta semana acciones de promoción, orientación y acompañamiento en materia de lactancia materna en sus centros de salud del primer nivel y en los hospitales del segundo nivel de atención, en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2026, que se lleva a cabo del 1 al 7 de agosto.

La campaña de este año, denominada internacionalmente como World Breastfeeding Week (WBW), se realiza bajo el lema "Lactancia Materna: un inicio sostenible en cualquier circunstancia. Fortalezcamos las acciones que funcionan", según informó la dependencia.

De acuerdo con el comunicado de la SESA, las acciones en los centros de atención incluyen orientar a embarazadas, madres y familias sobre los beneficios de iniciar la lactancia desde el nacimiento; impulsar el amamantamiento en los primeros minutos de vida del recién nacido; fortalecer la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses; y brindar información para resolver dudas y favorecer una experiencia positiva.

La secretaría señala que la leche materna aporta nutrientes, defensas y beneficios para el crecimiento durante los primeros años de vida, y califica a la lactancia materna como una de las intervenciones de salud pública con mayor impacto para favorecer la supervivencia, la salud, la nutrición y el desarrollo integral de niñas y niños.

La SESA también convoca a familias y comunidades a participar en la creación de espacios de apoyo a la práctica.

Las personas interesadas pueden acercarse a los Centros de Salud más cercanos para recibir información, orientación y acompañamiento.

En el mismo contexto, el año pasado el IMSS Querétaro realizó una feria de salud integral en la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Previamente, la SESA inauguró una sala de lactancia en la entidad, y el Hospital General de San Juan del Río organizó en 2022 una tetada colectiva para fomentar la práctica.

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