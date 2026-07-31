San Juan del Río, 31 de julio de 2026.- La Secretaría de Salud del estado de Querétaro (SESA) desarrolla esta semana acciones de promoción, orientación y acompañamiento en materia de lactancia materna en sus centros de salud del primer nivel y en los hospitales del segundo nivel de atención, en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2026, que se lleva a cabo del 1 al 7 de agosto.
La campaña de este año, denominada internacionalmente como World Breastfeeding Week (WBW), se realiza bajo el lema "Lactancia Materna: un inicio sostenible en cualquier circunstancia. Fortalezcamos las acciones que funcionan", según informó la dependencia.
De acuerdo con el comunicado de la SESA, las acciones en los centros de atención incluyen orientar a embarazadas, madres y familias sobre los beneficios de iniciar la lactancia desde el nacimiento; impulsar el amamantamiento en los primeros minutos de vida del recién nacido; fortalecer la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses; y brindar información para resolver dudas y favorecer una experiencia positiva.
La secretaría señala que la leche materna aporta nutrientes, defensas y beneficios para el crecimiento durante los primeros años de vida, y califica a la lactancia materna como una de las intervenciones de salud pública con mayor impacto para favorecer la supervivencia, la salud, la nutrición y el desarrollo integral de niñas y niños.
La SESA también convoca a familias y comunidades a participar en la creación de espacios de apoyo a la práctica.
Las personas interesadas pueden acercarse a los Centros de Salud más cercanos para recibir información, orientación y acompañamiento.
En el mismo contexto, el año pasado el IMSS Querétaro realizó una feria de salud integral en la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Previamente, la SESA inauguró una sala de lactancia en la entidad, y el Hospital General de San Juan del Río organizó en 2022 una tetada colectiva para fomentar la práctica.