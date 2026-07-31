IMSS Querétaro pide controlar colesterol y triglicéridos en sangre

El instituto recomienda revisiones periódicas, alimentación equilibrada, actividad física y atención en módulos PrevenIMSS.

Médico del IMSS en Querétaro posa frente a las instalaciones de una unidad médica.

El IMSS Querétaro recomendó realizar revisiones periódicas para detectar niveles elevados de colesterol y triglicéridos.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 31, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 31 de julio de 2026.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro recomendó mantener el colesterol por debajo de 200 miligramos por decilitro y los triglicéridos debajo de 150 mg/dL, debido a que las concentraciones elevadas pueden favorecer complicaciones cardiovasculares y cerebrovasculares.

Héctor Hugo Antonio Yáñez, director de Microzona 01, explicó que ambos lípidos son necesarios para el funcionamiento del organismo. El colesterol participa en la producción de hormonas, vitamina D y bilis, mientras que los triglicéridos sirven como reserva de energía para músculos y órganos.

Sin embargo, cuando los niveles de colesterol y triglicéridos aumentan se presenta una condición denominada dislipidemia, la cual puede contribuir al desarrollo de enfermedad coronaria, infarto agudo al miocardio y angina de pecho.

La dislipidemia puede no presentar síntomas

El médico señaló que esta alteración generalmente no produce síntomas, por lo que suele detectarse durante revisiones médicas o cuando ya se manifiesta alguna complicación.

El monitoreo de los niveles de triglicéridos y colesterol debe formar parte de las revisiones periódicas, principalmente entre personas con otros factores de riesgo.

Entre las condiciones que pueden contribuir a elevar estos lípidos se encuentran el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol.

El riesgo también aumenta a partir de los 40 años en los hombres y de los 50 años en las mujeres, de acuerdo con la información proporcionada por el especialista.

Alimentación y actividad física

Antonio Yáñez indicó que el tratamiento debe ser integral y combinar, cuando sea necesario, el manejo farmacológico con modificaciones en los estilos de vida.

La población debe mantener una alimentación equilibrada, reducir los productos ultraprocesados y las grasas saturadas, limitar las bebidas azucaradas y alcohólicas, evitar el tabaco y conservar un peso saludable.

El IMSS también ofrece atención nutricional para personas sanas y pacientes con enfermedades crónicas que requieren orientación alimentaria especializada.

La actividad física debe realizarse regularmente y ser indicada previamente por el médico familiar, considerando las condiciones particulares de cada paciente.

Finalmente, el instituto llamó a fortalecer la cultura de la prevención mediante revisiones periódicas y acudir a los consultorios de Medicina Familiar o módulos PrevenIMSS, donde se realizan acciones de orientación, detección oportuna y control de factores de riesgo.

EN CIFRAS

  • Menos de 200 mg/dL: nivel recomendado de colesterol.
  • Menos de 150 mg/dL: nivel recomendado de triglicéridos.
  • 40 años: edad de mayor riesgo señalada para los hombres.
  • 50 años: edad de mayor riesgo señalada para las mujeres.


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