Querétaro, 31 de julio de 2026.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro recomendó mantener el colesterol por debajo de 200 miligramos por decilitro y los triglicéridos debajo de 150 mg/dL, debido a que las concentraciones elevadas pueden favorecer complicaciones cardiovasculares y cerebrovasculares.
Héctor Hugo Antonio Yáñez, director de Microzona 01, explicó que ambos lípidos son necesarios para el funcionamiento del organismo. El colesterol participa en la producción de hormonas, vitamina D y bilis, mientras que los triglicéridos sirven como reserva de energía para músculos y órganos.
Sin embargo, cuando los niveles de colesterol y triglicéridos aumentan se presenta una condición denominada dislipidemia, la cual puede contribuir al desarrollo de enfermedad coronaria, infarto agudo al miocardio y angina de pecho.
La dislipidemia puede no presentar síntomas
El médico señaló que esta alteración generalmente no produce síntomas, por lo que suele detectarse durante revisiones médicas o cuando ya se manifiesta alguna complicación.
El monitoreo de los niveles de triglicéridos y colesterol debe formar parte de las revisiones periódicas, principalmente entre personas con otros factores de riesgo.
Entre las condiciones que pueden contribuir a elevar estos lípidos se encuentran el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol.
El riesgo también aumenta a partir de los 40 años en los hombres y de los 50 años en las mujeres, de acuerdo con la información proporcionada por el especialista.
Alimentación y actividad física
Antonio Yáñez indicó que el tratamiento debe ser integral y combinar, cuando sea necesario, el manejo farmacológico con modificaciones en los estilos de vida.
La población debe mantener una alimentación equilibrada, reducir los productos ultraprocesados y las grasas saturadas, limitar las bebidas azucaradas y alcohólicas, evitar el tabaco y conservar un peso saludable.
El IMSS también ofrece atención nutricional para personas sanas y pacientes con enfermedades crónicas que requieren orientación alimentaria especializada.
La actividad física debe realizarse regularmente y ser indicada previamente por el médico familiar, considerando las condiciones particulares de cada paciente.
Finalmente, el instituto llamó a fortalecer la cultura de la prevención mediante revisiones periódicas y acudir a los consultorios de Medicina Familiar o módulos PrevenIMSS, donde se realizan acciones de orientación, detección oportuna y control de factores de riesgo.
EN CIFRAS
- Menos de 200 mg/dL: nivel recomendado de colesterol.
- Menos de 150 mg/dL: nivel recomendado de triglicéridos.
- 40 años: edad de mayor riesgo señalada para los hombres.
- 50 años: edad de mayor riesgo señalada para las mujeres.