Localizan hombre sin vida con huellas de tortura en ejido La Estancia, San Juan del Río

La Fiscalía del Estado tomó el caso mientras la policía municipal difundió un boletín que solo informa de la localización de una persona sin vida, omitiendo las señas de tortura que documentaron los propios agentes al arribar.

Camino de terracería entre parcelas de cultivo en el ejido La Estancia, San Juan del Río, donde fue localizado un hombre sin vida con huellas de tortura

La Fiscalía del Estado asumió la investigación tras el hallazgo de un hombre sin vida con huellas de tortura entre parcelas del ejido La Estancia, en San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 31, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 31 de julio de 2026.— Un hombre sin vida, al parecer con visibles huellas de tortura fue localizado entre un camino de terracería y parcelas de cultivo del ejido perteneciente a la comunidad La Estancia, en San Juan del Río.

El hallazgo se originó a partir de un reporte anónimo recibido en las líneas de emergencia 911, en el que se informaba del hallazgo de un masculino muerto en la zona.

Al arribar al lugar, los elementos policiales encontraron al individuo tendido sobre la tierra y el pasto, con marcas que evidenciaban haber sido sometido a tortura antes de su muerte.

La Fiscalía General del Estado asumió la integración de la carpeta de investigación correspondiente. Las circunstancias del hallazgo —la ubicación en un paraje semiaislado entre parcelas de cultivo y un canal de agua de riego y pluvial que cruza la zona hasta la autopista México-Querétaro, en las inmediaciones de la carretera federal 120 a Coroneo— llevaron a vecinos de la localidad a referir que el hombre posiblemente fue privado de la vida en otro sitio y su cuerpo trasladado al ejido para ser abandonado ahí.

La comunidad La Estancia es una localidad de más de 10 mil habitantes que, de acuerdo con residentes de la zona, enfrenta graves problemas de narcomenudeo y pandillas, lo que forma parte del contexto que las autoridades ministeriales deberán considerar en el curso de la investigación.

En contraste con el panorama que encontraron los agentes en el lugar, la policía municipal difundió un boletín que únicamente da cuenta de la localización de una persona sin vida, sin hacer mención a las señas de tortura que los propios lugareños habrían observado. La omisión marca una diferencia sustancial respecto a lo documentado en campo y deja la caracterización del hecho en manos de la Fiscalía.

No se ha informado de detenidos ni se ha establecido la identidad de la víctima de manera oficial. Este tipo de hallazgos en comunidades rurales del municipio no es la primera vez que se registra en la zona: en febrero pasado, un hombre fue encontrado sin vida con heridas de arma blanca en la comunidad La Valla, también en San Juan del Río, caso que igualmente quedó bajo investigación de la Fiscalía sin que se reportaran detenidos.

La inseguridad en el municipio ha registrado hechos recurrentes de violencia en distintas comunidades en los últimos meses.

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