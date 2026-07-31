Biciestacionamientos con uso moderado, vía recreativa en definición y ley de seguridad vial en el Congreso

La vía recreativa se realiza actualmente en el Cerro de las Campanas; el lunes siguiente a la conferencia la Secretaría definiría fechas para replicarla en la zona de Los Arcos.

Infraestructura para bicicletas y movilidad urbana en el municipio de Querétaro.

La agenda municipal de movilidad incluye el análisis de los biciestacionamientos del Centro Histórico, la vía recreativa y acciones relacionadas con seguridad y cultura vial.

Municipio de Querétaro
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 31, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 31 de julio de 2026.- Al margen del operativo vial en Bernardo Quintana y del arranque del transporte eléctrico en agosto, el secretario de Movilidad municipal Pedro Ángeles abordó en su conferencia de prensa de este viernes una serie de temas adicionales de la agenda de movilidad de la capital.

Biciestacionamientos: uso moderado y nuevo proyecto en camino

Los biciestacionamientos habilitados en el centro histórico como plan piloto registran un uso "muy moderado", según reconoció el propio secretario, y la dependencia continúa analizando los resultados.

En paralelo, Ángeles anticipó que hay un nuevo proyecto de biciestacionamientos en coordinación con colectivos de ciclistas que se anunciará en próximas fechas, sin precisar fecha ni ubicaciones. El plan piloto de biciestacionamientos en el primer cuadro inició en abril de este año como parte de la estrategia de micromovilidad del municipio.

Vía recreativa: Cerro de las Campanas y próximamente Los Arcos

La vía recreativa que promueve el municipio opera actualmente en el Cerro de las Campanas. El secretario informó que el lunes siguiente a la conferencia la dependencia sostendría una reunión con colectivos de movilidad para definir las fechas en que se realizará al menos una edición mensual en la zona de Los Arcos, condicionada a que concluya la obra en Bernardo Quintana. Ángeles adelantó que también viene otro proyecto en conjunto con los colectivos, sin más detalles disponibles.

Ley de seguridad vial en el Congreso local

El Congreso del Estado retomará al regresar de vacaciones una iniciativa de seguridad vial como una de sus primeras acciones, según señalaron diputados.

Consultado al respecto, Ángeles confirmó que la Secretaría de Movilidad ha participado en algunas reuniones vinculadas al tema y está disponible para aportar información técnica cuando sea requerida, aunque no detalló propuestas concretas.

El secretario precisó que el tema de los scooters eléctricos, también mencionado en esa iniciativa, corresponde a la Agencia de Movilidad del Estado y que no cuenta con datos al respecto.

Señales de vuelta a la derecha: solo con luz verde

Ángeles aprovechó para recordar que las señales que prohíben la vuelta continua a la derecha y exigen esperar la luz verde están reglamentadas en el Reglamento de Movilidad y Tránsito del municipio. Hizo un llamado a los automovilistas a respetar ese señalamiento, cuyo principal beneficiario es el peatón y el ciclista en los cruces.

La dependencia instaló las señales hace algunos meses, aunque el secretario no precisó el número exacto de intersecciones equipadas.

Capacitaciones en cultura de la movilidad

Ante la pregunta de si la Secretaría da acompañamiento en movilidad a instituciones como la Universidad Autónoma de Querétaro ante la apertura de nuevos campus, Ángeles aclaró que no existe actualmente ningún acuerdo de colaboración con esa institución.

Sin embargo, recordó que la dependencia cuenta con un departamento de cultura de la movilidad que puede atender solicitudes de instituciones educativas, empresas u organizaciones que requieran capacitaciones o información sobre el tema.

movilidad congreso via recreativa seguridad

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