Querétaro, 31 de julio de 2026.- Al margen del operativo vial en Bernardo Quintana y del arranque del transporte eléctrico en agosto, el secretario de Movilidad municipal Pedro Ángeles abordó en su conferencia de prensa de este viernes una serie de temas adicionales de la agenda de movilidad de la capital.

Biciestacionamientos: uso moderado y nuevo proyecto en camino

Los biciestacionamientos habilitados en el centro histórico como plan piloto registran un uso "muy moderado", según reconoció el propio secretario, y la dependencia continúa analizando los resultados.

En paralelo, Ángeles anticipó que hay un nuevo proyecto de biciestacionamientos en coordinación con colectivos de ciclistas que se anunciará en próximas fechas, sin precisar fecha ni ubicaciones. El plan piloto de biciestacionamientos en el primer cuadro inició en abril de este año como parte de la estrategia de micromovilidad del municipio.

Vía recreativa: Cerro de las Campanas y próximamente Los Arcos

La vía recreativa que promueve el municipio opera actualmente en el Cerro de las Campanas. El secretario informó que el lunes siguiente a la conferencia la dependencia sostendría una reunión con colectivos de movilidad para definir las fechas en que se realizará al menos una edición mensual en la zona de Los Arcos, condicionada a que concluya la obra en Bernardo Quintana. Ángeles adelantó que también viene otro proyecto en conjunto con los colectivos, sin más detalles disponibles.

Ley de seguridad vial en el Congreso local

El Congreso del Estado retomará al regresar de vacaciones una iniciativa de seguridad vial como una de sus primeras acciones, según señalaron diputados.

Consultado al respecto, Ángeles confirmó que la Secretaría de Movilidad ha participado en algunas reuniones vinculadas al tema y está disponible para aportar información técnica cuando sea requerida, aunque no detalló propuestas concretas.

El secretario precisó que el tema de los scooters eléctricos, también mencionado en esa iniciativa, corresponde a la Agencia de Movilidad del Estado y que no cuenta con datos al respecto.

Señales de vuelta a la derecha: solo con luz verde

Ángeles aprovechó para recordar que las señales que prohíben la vuelta continua a la derecha y exigen esperar la luz verde están reglamentadas en el Reglamento de Movilidad y Tránsito del municipio. Hizo un llamado a los automovilistas a respetar ese señalamiento, cuyo principal beneficiario es el peatón y el ciclista en los cruces.

La dependencia instaló las señales hace algunos meses, aunque el secretario no precisó el número exacto de intersecciones equipadas.

Capacitaciones en cultura de la movilidad

Ante la pregunta de si la Secretaría da acompañamiento en movilidad a instituciones como la Universidad Autónoma de Querétaro ante la apertura de nuevos campus, Ángeles aclaró que no existe actualmente ningún acuerdo de colaboración con esa institución.

Sin embargo, recordó que la dependencia cuenta con un departamento de cultura de la movilidad que puede atender solicitudes de instituciones educativas, empresas u organizaciones que requieran capacitaciones o información sobre el tema.