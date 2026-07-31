Querétaro, 31 de julio de 2026.- La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) conmemoró el 45 aniversario de la Gaceta Universitaria con la presentación de una edición especial que recorre la historia de este órgano informativo y su papel en la documentación de la vida universitaria.

La publicación nació en julio de 1981 por iniciativa del entonces rector Mariano Palacios Alcocer. Desde entonces, ha registrado acontecimientos relacionados con la autonomía universitaria, la creación y consolidación de campus, así como la evolución académica, científica, cultural y tecnológica de la institución.

Durante la ceremonia, la rectora de la UAQ, Silvia Amaya Llano, señaló que la Gaceta constituye un patrimonio institucional que contribuye a la transparencia, la difusión del trabajo universitario y la preservación de la memoria colectiva.

La rectora reiteró el compromiso de su administración para mantener este órgano de comunicación como un espacio cercano a estudiantes, docentes, investigadores, trabajadores y egresados de la Universidad.

El secretario particular de la Rectoría, Iván Omar Nieto Román, recordó que la publicación ha acompañado algunas de las transformaciones más importantes de la UAQ, entre ellas el paso de la edición impresa a una plataforma digital que permite mantener informada a la comunidad universitaria.

La UAQ presentó una edición especial para conmemorar los 45 años de la Gaceta Universitaria. rotativo.com.mx

El coordinador de Gaceta UAQ, Mario Durán Alcalá, destacó que el aniversario reconoce no solamente la permanencia de una publicación, sino también un espacio que ha dado voz a las distintas generaciones que han construido la Universidad.

Durán Alcalá agregó que la Gaceta ha funcionado como un semillero para periodistas, fotógrafos, diseñadores y colaboradores que, mediante su trabajo, han contribuido a integrar el archivo histórico de la casa de estudios.

Como contexto de la actividad universitaria reciente, Rotativo ha documentado la matrícula histórica y los apoyos estudiantiles de la UAQ, el desarrollo del Verano de la Ciencia 2026 y la realización de una Cumbre de Liderazgo para estudiantes de bachillerato.

Como parte de la conmemoración, la Universidad entregó reconocimientos a excoordinadores, colaboradores y personal editorial que ha participado en las distintas etapas del proyecto.

También se proyectó un mensaje de Mariano Palacios Alcocer, quien definió la publicación como “la historia viviente de lo que fuimos, el juicio crítico de lo que somos y el deseo justificado de lo que queremos seguir siendo”.

La edición especial recorre la historia de la Gaceta Universitaria desde su creación en julio de 1981. rotativo.com.mx

El cronista del estado, Jaime Zúñiga Burgos, resaltó la importancia de preservar la memoria documental de las instituciones como parte de su identidad y de su legado para las siguientes generaciones.

Una trayectoria editorial desde 1981

Entre las personas que han encabezado la Gaceta se encuentran el cronista universitario Juan Trejo, de 1981 a 1986 y de 2000 a 2003; Raúl Martínez Merling, de 1986 a 1988; José G. López Sánchez, de 1988 a 1990; Dora Elizabeth González, de 1990 a 2000; Lauro Jiménez, de 2003 a 2006; Roxana Domínguez, de 2006 a 2008; Sara Escamilla, de 2012 a 2018, y Mario Durán Alcalá, quien ocupa la coordinación desde enero de 2018.

Reporteros, fotógrafos, diseñadores y personal editorial han participado durante más de cuatro décadas en la consolidación de la Gaceta Universitaria como uno de los principales órganos de difusión de la UAQ.