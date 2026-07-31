Gaceta Universitaria de la UAQ celebra 45 años de memoria institucional

La edición conmemorativa repasa su trayectoria desde 1981 y reconoce a quienes construyeron el órgano informativo universitario.

Integrantes del equipo de Gaceta UAQ y autoridades universitarias posan frente al mural conmemorativo del aniversario.

El equipo editorial y autoridades universitarias participaron en la celebración por los 45 años de la publicación.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 31, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 31 de julio de 2026.- La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) conmemoró el 45 aniversario de la Gaceta Universitaria con la presentación de una edición especial que recorre la historia de este órgano informativo y su papel en la documentación de la vida universitaria.

La publicación nació en julio de 1981 por iniciativa del entonces rector Mariano Palacios Alcocer. Desde entonces, ha registrado acontecimientos relacionados con la autonomía universitaria, la creación y consolidación de campus, así como la evolución académica, científica, cultural y tecnológica de la institución.

Durante la ceremonia, la rectora de la UAQ, Silvia Amaya Llano, señaló que la Gaceta constituye un patrimonio institucional que contribuye a la transparencia, la difusión del trabajo universitario y la preservación de la memoria colectiva.

La rectora reiteró el compromiso de su administración para mantener este órgano de comunicación como un espacio cercano a estudiantes, docentes, investigadores, trabajadores y egresados de la Universidad.

El secretario particular de la Rectoría, Iván Omar Nieto Román, recordó que la publicación ha acompañado algunas de las transformaciones más importantes de la UAQ, entre ellas el paso de la edición impresa a una plataforma digital que permite mantener informada a la comunidad universitaria.

Auditorio de la UAQ durante la ceremonia por los 45 a\u00f1os de la Gaceta Universitaria, con p\u00fablico y un orador en el estrado. La UAQ presentó una edición especial para conmemorar los 45 años de la Gaceta Universitaria. rotativo.com.mx

El coordinador de Gaceta UAQ, Mario Durán Alcalá, destacó que el aniversario reconoce no solamente la permanencia de una publicación, sino también un espacio que ha dado voz a las distintas generaciones que han construido la Universidad.

Durán Alcalá agregó que la Gaceta ha funcionado como un semillero para periodistas, fotógrafos, diseñadores y colaboradores que, mediante su trabajo, han contribuido a integrar el archivo histórico de la casa de estudios.

Como contexto de la actividad universitaria reciente, Rotativo ha documentado la matrícula histórica y los apoyos estudiantiles de la UAQ, el desarrollo del Verano de la Ciencia 2026 y la realización de una Cumbre de Liderazgo para estudiantes de bachillerato.

Como parte de la conmemoración, la Universidad entregó reconocimientos a excoordinadores, colaboradores y personal editorial que ha participado en las distintas etapas del proyecto.

También se proyectó un mensaje de Mariano Palacios Alcocer, quien definió la publicación como “la historia viviente de lo que fuimos, el juicio crítico de lo que somos y el deseo justificado de lo que queremos seguir siendo”.

Mujer muestra la edici\u00f3n especial de los 45 a\u00f1os de Gaceta UAQ en un m\u00f3dulo con art\u00edculos conmemorativos. La edición especial recorre la historia de la Gaceta Universitaria desde su creación en julio de 1981. rotativo.com.mx

El cronista del estado, Jaime Zúñiga Burgos, resaltó la importancia de preservar la memoria documental de las instituciones como parte de su identidad y de su legado para las siguientes generaciones.

Una trayectoria editorial desde 1981

Entre las personas que han encabezado la Gaceta se encuentran el cronista universitario Juan Trejo, de 1981 a 1986 y de 2000 a 2003; Raúl Martínez Merling, de 1986 a 1988; José G. López Sánchez, de 1988 a 1990; Dora Elizabeth González, de 1990 a 2000; Lauro Jiménez, de 2003 a 2006; Roxana Domínguez, de 2006 a 2008; Sara Escamilla, de 2012 a 2018, y Mario Durán Alcalá, quien ocupa la coordinación desde enero de 2018.

Reporteros, fotógrafos, diseñadores y personal editorial han participado durante más de cuatro décadas en la consolidación de la Gaceta Universitaria como uno de los principales órganos de difusión de la UAQ.

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