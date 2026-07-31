Colón, 31 de julio de 2026.- El Auditorio Municipal "Rómulo de la Torre Almaráz" de Colón abrió sus puertas como espacio exclusivamente deportivo luego de 43 años sin inversión mayor, tras una remodelación integral de aproximadamente 4 millones de pesos encabezada por el presidente municipal Gaspar Trueba Moncada.
El alcalde fue explícito al momento de la reapertura: el recinto deja de recibir fiestas y eventos sociales para convertirse en sede permanente del deporte colonense. La decisión apunta a darle al auditorio la vocación que, en su opinión, nunca debió perder.
"Hoy les anuncio con mucha claridad que este auditorio será exclusivamente 100% para actividades deportivas. Es su dinero el que se invirtió aquí, cuiden este espacio deportivo y hagan buen uso del mismo", declaró Trueba Moncada ante deportistas, funcionarios y regidores del Ayuntamiento.
El Secretario de Administración, Óscar Feregrino, detalló el alcance de la obra: rehabilitación total de techumbre e impermeabilización —que puso fin a las goteras que anegaban el recinto cada temporada de lluvias—, mejora de ventilación e iluminación, rescate de los baños que se hallaban en condiciones deplorables y liberación total del estacionamiento, que durante años sirvió como bodega de basura y vehículos descompuestos.
La remodelación incluyó además la adecuación de espacios accesibles para personas en silla de ruedas y con discapacidad. El recinto queda disponible para todas las disciplinas que se practican en el municipio.
La remodelación de alrededor de 4 millones de pesos incluyó techumbre, baños, iluminación, estacionamiento y espacios accesibles para personas con discapacidad.
El Secretario de Desarrollo Social, Raúl Cruz Ordáz, recordó que el auditorio no había recibido un peso de inversión en 43 años.
La instructora deportista María Fernanda Vega, quien habló a nombre de los atletas colonenses, sostuvo que la reapertura representa una oportunidad de seguir construyendo salud, fomentar el deporte y fortalecer el tejido social de Colón, y que el espacio seguirá formando personas con valores, disciplina, respeto y trabajo en equipo.
La obra se suma a la rehabilitación y entrega de canchas en comunidades del municipio. Trueba anticipó la siguiente etapa del proyecto: la construcción de un gimnasio para los practicantes de box.
En coberturas previas de este medio, la administración colonense reportó avances en infraestructura, seguridad y desarrollo social durante sus primeros 100 días de gestión. El alcalde también ha sido identificado como una de las figuras de Movimiento Ciudadano con proyección estatal.