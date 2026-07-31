Colón reabre su auditorio municipal como espacio exclusivo para el deporte tras 43 años sin inversión

La remodelación de 4 millones de pesos incluyó techumbre, baños, iluminación, estacionamiento y accesibilidad para personas con discapacidad; el alcalde Gaspar Trueba anunció que el recinto ya no albergará fiestas ni eventos sociales.

El presidente municipal de Colón, Gaspar Trueba Moncada, anuncia durante la reapertura del Auditorio "Rómulo de la Torre Almaráz" que el recinto será exclusivamente deportivo tras 43 años sin inversión mayor.

Gaspar Trueba anunció que el auditorio ya no albergará fiestas ni eventos sociales: "Este auditorio será exclusivamente 100% para actividades deportivas".

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 31, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Colón, 31 de julio de 2026.- El Auditorio Municipal "Rómulo de la Torre Almaráz" de Colón abrió sus puertas como espacio exclusivamente deportivo luego de 43 años sin inversión mayor, tras una remodelación integral de aproximadamente 4 millones de pesos encabezada por el presidente municipal Gaspar Trueba Moncada.

El alcalde fue explícito al momento de la reapertura: el recinto deja de recibir fiestas y eventos sociales para convertirse en sede permanente del deporte colonense. La decisión apunta a darle al auditorio la vocación que, en su opinión, nunca debió perder.

"Hoy les anuncio con mucha claridad que este auditorio será exclusivamente 100% para actividades deportivas. Es su dinero el que se invirtió aquí, cuiden este espacio deportivo y hagan buen uso del mismo", declaró Trueba Moncada ante deportistas, funcionarios y regidores del Ayuntamiento.

El Secretario de Administración, Óscar Feregrino, detalló el alcance de la obra: rehabilitación total de techumbre e impermeabilización —que puso fin a las goteras que anegaban el recinto cada temporada de lluvias—, mejora de ventilación e iluminación, rescate de los baños que se hallaban en condiciones deplorables y liberación total del estacionamiento, que durante años sirvió como bodega de basura y vehículos descompuestos.

La remodelación incluyó además la adecuación de espacios accesibles para personas en silla de ruedas y con discapacidad. El recinto queda disponible para todas las disciplinas que se practican en el municipio.

Corte de list\u00f3n en la reapertura del Auditorio Municipal "R\u00f3mulo de la Torre Almar\u00e1z" de Col\u00f3n, Quer\u00e9taro, con el presidente municipal Gaspar Trueba Moncada y deportistas colonenses; las gradas aparecen llenas de p\u00fablico asistente. La remodelación de alrededor de 4 millones de pesos incluyó techumbre, baños, iluminación, estacionamiento y espacios accesibles para personas con discapacidad.

El Secretario de Desarrollo Social, Raúl Cruz Ordáz, recordó que el auditorio no había recibido un peso de inversión en 43 años.

La instructora deportista María Fernanda Vega, quien habló a nombre de los atletas colonenses, sostuvo que la reapertura representa una oportunidad de seguir construyendo salud, fomentar el deporte y fortalecer el tejido social de Colón, y que el espacio seguirá formando personas con valores, disciplina, respeto y trabajo en equipo.

La obra se suma a la rehabilitación y entrega de canchas en comunidades del municipio. Trueba anticipó la siguiente etapa del proyecto: la construcción de un gimnasio para los practicantes de box.

En coberturas previas de este medio, la administración colonense reportó avances en infraestructura, seguridad y desarrollo social durante sus primeros 100 días de gestión. El alcalde también ha sido identificado como una de las figuras de Movimiento Ciudadano con proyección estatal.

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