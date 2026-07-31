SSPMQ detuvo a 80 personas en colonias 10 de Abril y Eduardo Loarca Castillo en el primer semestre de 2026

De las 80 personas detenidas, 16 fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado por delitos contra la salud, robo y violencia familiar, mientras que 64 fueron remitidas a Juzgado Cívico por faltas administrativas.

Elementos de la Policía Municipal de Querétaro junto a unidad M-1153 durante intervención en colonias del norponiente de la capital, primer semestre 2026

En la colonia 10 de Abril, tres personas fueron detenidas por robo y violencia familiar y puestas a disposición de la autoridad investigadora.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 31, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 31 de julio de 2026.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) detuvieron a 80 personas en las colonias 10 de Abril y Eduardo Loarca Castillo durante el primer semestre de 2026, derivado de operativos e intervenciones en la zona norponiente de la capital, informó la dependencia.

De ese total, 16 personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro para que determinara su situación jurídica, en tanto que 64 fueron remitidas al Juzgado Cívico por faltas administrativas.

Patrulla M-1271 de la Polic\u00eda Municipal de Quer\u00e9taro en calle de la zona norponiente durante operativos del primer semestre de 2026 La SSPMQ detuvo a 80 personas en las colonias 10 de Abril y Eduardo Loarca Castillo entre enero y junio de 2026.

En la colonia Eduardo Loarca Castillo, 13 personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía por daños contra la salud, daños a propiedad ajena y robo en diferentes modalidades, según precisó la SSPMQ. Además, 41 personas fueron remitidas al Juzgado Cívico, principalmente por consumo de bebidas embriagantes en vía pública.

En la colonia 10 de Abril, la atención a reportes ciudadanos recibidos en el Centro de Atención a Emergencias 9-1-1 derivó en la detención de tres personas por robo y violencia familiar, que fueron puestas a disposición de la autoridad investigadora.

Por faltas administrativas —principalmente ingesta de bebidas alcohólicas en espacios públicos y posesión de armas prohibidas— fueron remitidas al Juzgado Cívico otras 23 personas, de acuerdo con la SSPMQ.

Patrulla M-1238 de la SSPMQ con torretas encendidas en calle empedrada de colonias del norponiente de Quer\u00e9taro, primer semestre 2026 16 personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado por delitos contra la salud, robo y violencia familiar en operativos de la zona norponiente.

La dependencia señaló que mantiene presencia permanente en las siete delegaciones de la capital e indicó que los reportes a la línea 9-1-1 permiten la atención oportuna de delitos.

El balance fue dado a conocer como parte del seguimiento a la estrategia de seguridad en el norponiente.

La SSPMQ instó a la ciudadanía a reportar situaciones emergentes al 9-1-1 y a presentar denuncias ante la autoridad competente para combatir la impunidad.

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