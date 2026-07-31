Querétaro, 31 de julio de 2026.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) detuvieron a 80 personas en las colonias 10 de Abril y Eduardo Loarca Castillo durante el primer semestre de 2026, derivado de operativos e intervenciones en la zona norponiente de la capital, informó la dependencia.
De ese total, 16 personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro para que determinara su situación jurídica, en tanto que 64 fueron remitidas al Juzgado Cívico por faltas administrativas.
La SSPMQ detuvo a 80 personas en las colonias 10 de Abril y Eduardo Loarca Castillo entre enero y junio de 2026.
En la colonia Eduardo Loarca Castillo, 13 personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía por daños contra la salud, daños a propiedad ajena y robo en diferentes modalidades, según precisó la SSPMQ. Además, 41 personas fueron remitidas al Juzgado Cívico, principalmente por consumo de bebidas embriagantes en vía pública.
En la colonia 10 de Abril, la atención a reportes ciudadanos recibidos en el Centro de Atención a Emergencias 9-1-1 derivó en la detención de tres personas por robo y violencia familiar, que fueron puestas a disposición de la autoridad investigadora.
Por faltas administrativas —principalmente ingesta de bebidas alcohólicas en espacios públicos y posesión de armas prohibidas— fueron remitidas al Juzgado Cívico otras 23 personas, de acuerdo con la SSPMQ.
16 personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado por delitos contra la salud, robo y violencia familiar en operativos de la zona norponiente.
La dependencia señaló que mantiene presencia permanente en las siete delegaciones de la capital e indicó que los reportes a la línea 9-1-1 permiten la atención oportuna de delitos.
El balance fue dado a conocer como parte del seguimiento a la estrategia de seguridad en el norponiente.
La SSPMQ instó a la ciudadanía a reportar situaciones emergentes al 9-1-1 y a presentar denuncias ante la autoridad competente para combatir la impunidad.