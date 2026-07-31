Ciudad de México, 31 de julio de 2026.- Petróleos Mexicanos reportó una utilidad neta de 18 mil millones de pesos durante el segundo trimestre de 2026, después de registrar mayores ventas, crecimiento en la producción de hidrocarburos y una reducción de su deuda financiera.

De acuerdo con el informe trimestral de la empresa, los ingresos por ventas y servicios alcanzaron 510 mil 400 millones de pesos, cifra 30.3% superior a la registrada en el mismo periodo de 2025 y el nivel más alto de los últimos 14 trimestres.

Pemex también informó una utilidad operativa de 85 mil 500 millones de pesos. El resultado representó una reversión frente a la pérdida operativa de 11 mil 100 millones de pesos reportada durante el segundo trimestre del año anterior.

Aumenta producción de hidrocarburos

La producción total de hidrocarburos promedió 2 millones 447 mil barriles de petróleo crudo equivalente por día, un incremento anual de 4.6%.

La producción de hidrocarburos líquidos se ubicó en un millón 658 mil barriles diarios, apoyada, según la empresa, por la actividad de los campos Ixachi, Bakté, Itta, Koban y Maloob.

En las refinerías, el procesamiento de petróleo crudo aumentó 2.9% respecto del segundo trimestre de 2025, con un promedio de un millón 8 mil barriles diarios.

La producción de petrolíferos llegó a un millón 29 mil barriles por día, equivalente a un crecimiento anual de 3.4%. La elaboración de diésel subió 19.3%, la de gasolinas avanzó 2.9% y la de turbosina aumentó 2.3%.

Crecen ventas de gasolinas y diésel

Las ventas nacionales de petrolíferos alcanzaron un millón 471 mil barriles diarios, 9.8% más que en el mismo periodo del año anterior.

Dentro de este resultado, las ventas de gasolinas aumentaron 11.4%, mientras que las de diésel registraron un crecimiento de 19.1%.

Pemex atribuyó estos incrementos a una mayor actividad de transformación industrial y al abastecimiento del mercado nacional de combustibles.

Deuda financiera baja a 77.5 mil millones de dólares

Al cierre de junio de 2026, la deuda financiera de Pemex se situó en 77 mil 500 millones de dólares, lo que representó una reducción de 9.1% frente al cierre de 2025.

La empresa señaló que también disminuyó la participación de las obligaciones de corto plazo dentro de su deuda total y mantuvo su compromiso de endeudamiento neto cero.

El resultado da continuidad a las medidas financieras anunciadas a principios del año, cuando se informó que Pemex redujo deuda y elevó su inversión para 2026. También ocurre después de la presentación del plan federal para fortalecer a Pemex y de los resultados preliminares correspondientes a 2024.

En materia ambiental y de gobernanza, Pemex destacó la firma de un convenio con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, así como la obtención de 100 puntos y el primer lugar en el ranking Integridad Corporativa 500 de 2026.