Evita Roncopollo antes del mediodía y Circunvalación los viernes por la tarde: las zonas más afectadas por obras

Para los residentes de Misión, San Jerónimo, El Refugio y zonas cercanas, la recomendación es tomar el anillo Fray Junípero Serra hacia Paseo de la República y dirigirse al sur de la ciudad

Tránsito vehicular en vialidades alternas a Bernardo Quintana por las obras del tren México-Querétaro.

Movilidad recomendó evitar Roncopollo entre las 9:00 y las 12:00 horas y avenida Circunvalación los viernes de 15:00 a 18:00 horas ante las afectaciones viales relacionadas con la obra del tren.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 31, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 31 de julio de 2026.- La Secretaría de Movilidad del municipio de Querétaro emitió recomendaciones específicas por zona para reducir los tiempos de traslado durante la obra federal del tren México-Querétaro en el bulevar Bernardo Quintana, que según el análisis de la dependencia ha elevado 15% en promedio los tiempos de recorrido en las vialidades aledañas.

Roncopollo

El secretario Pedro Ángeles recomendó evitar la calle Roncopollo entre las 9 de la mañana y las 12 del día, franja en la que la velocidad disminuye 31% y el tiempo de traslado se incrementa en dos minutos y medio. Como medida complementaria, la dependencia instaló un dispositivo vial en ese tramo para canalizar el flujo y mantener una circulación constante. Adicionalmente, el acceso a Roncopollo desde avenida Universidad permanece cerrado todos los días de 5 de la tarde a 8 de la noche.

Circunvalación

Para avenida Circunvalación, la recomendación es evitarla los viernes de 3 de la tarde a 6 de la tarde, cuando la velocidad cae 53% y el tiempo de traslado aumenta dos minutos.

Zona oriente: Misión, San Jerónimo y colonias cercanas

Para los residentes de Misión con K, San Jerónimo, Residencial La Vista, El Refugio, Villas Carriedo, La Pradera, La Esga y zonas próximas, la Secretaría recomendó utilizar el anillo Fray Junípero Serra en dirección a Paseo de la República y de ahí dirigirse al sur de la ciudad, con el fin de mantenerse fuera de la zona directamente afectada por la obra.

El operativo vial en Bernardo Quintana arrancó el 13 de julio y, según informó el presidente municipal Felifer Macías este jueves, se mantendrá sin cambios durante los próximos nueve días a petición del Ejército Mexicano, que notificó al municipio que la siguiente etapa de construcción no requiere modificaciones en la circulación. Para quienes necesiten consultar las condiciones en tiempo real, la Secretaría recomienda revisar Google Maps o Waze antes de salir.

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