Querétaro, 31 de julio de 2026.- La Secretaría de Movilidad del municipio de Querétaro emitió recomendaciones específicas por zona para reducir los tiempos de traslado durante la obra federal del tren México-Querétaro en el bulevar Bernardo Quintana, que según el análisis de la dependencia ha elevado 15% en promedio los tiempos de recorrido en las vialidades aledañas.
Roncopollo
El secretario Pedro Ángeles recomendó evitar la calle Roncopollo entre las 9 de la mañana y las 12 del día, franja en la que la velocidad disminuye 31% y el tiempo de traslado se incrementa en dos minutos y medio. Como medida complementaria, la dependencia instaló un dispositivo vial en ese tramo para canalizar el flujo y mantener una circulación constante. Adicionalmente, el acceso a Roncopollo desde avenida Universidad permanece cerrado todos los días de 5 de la tarde a 8 de la noche.
Circunvalación
Para avenida Circunvalación, la recomendación es evitarla los viernes de 3 de la tarde a 6 de la tarde, cuando la velocidad cae 53% y el tiempo de traslado aumenta dos minutos.
Zona oriente: Misión, San Jerónimo y colonias cercanas
Para los residentes de Misión con K, San Jerónimo, Residencial La Vista, El Refugio, Villas Carriedo, La Pradera, La Esga y zonas próximas, la Secretaría recomendó utilizar el anillo Fray Junípero Serra en dirección a Paseo de la República y de ahí dirigirse al sur de la ciudad, con el fin de mantenerse fuera de la zona directamente afectada por la obra.
El operativo vial en Bernardo Quintana arrancó el 13 de julio y, según informó el presidente municipal Felifer Macías este jueves, se mantendrá sin cambios durante los próximos nueve días a petición del Ejército Mexicano, que notificó al municipio que la siguiente etapa de construcción no requiere modificaciones en la circulación. Para quienes necesiten consultar las condiciones en tiempo real, la Secretaría recomienda revisar Google Maps o Waze antes de salir.