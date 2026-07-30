Querétaro, 30 de julio de 2026.- El operativo vial implementado en bulevar Bernardo Quintana por las obras federales del Tren México-Querétaro se mantendrá sin modificaciones durante los próximos nueve días, informó el presidente municipal Felifer Macías tras una supervisión realizada en la madrugada de este jueves.
El Ejército Mexicano notificó al municipio que la siguiente etapa de la construcción no requiere cambios en la circulación. Según explicó Macías, el esquema actual conserva tres carriles abiertos en sentido norte a sur y dos carriles en sentido sur a norte.
El operativo vial en Bernardo Quintana mantiene 170 auxiliares de movilidad y semáforos en destello como parte del dispositivo coordinado entre Estado y Municipio rotativo.com.mx
"Tuvimos reuniones con el ejército mexicano que nos notifican que, por ahora, en su etapa de obra, no ocupan modificación en la circulación. Esto quiere decir que, por lo menos, por los próximos 9 días más mantenemos nuestro operativo vial exactamente igual, es decir, con 3 carriles abiertos en el sentido norte a sur, y con 2 carriles abiertos en el sentido sur a norte", señaló el alcalde.
Macías reconoció la respuesta de quienes han optado por vías alternas o ajustado sus horarios, así como la coordinación entre el Gobierno del Estado y el Municipio mediante semáforos en destello, cierres intermitentes y el despliegue de 170 auxiliares de movilidad.
El dispositivo vial en Bernardo Quintana se extenderá sin modificaciones durante los próximos nueve días, según informó el presidente municipal tras la coordinación con el Ejército Mexicano rotativo.com.mx
También agradeció el respaldo del gobernador Mauricio Kuri González y de la secretaria de Educación estatal, Martha Elena Soto Obregón, así como de instituciones educativas y empresas que implementaron clases virtuales y esquemas de trabajo a distancia para reducir la carga vehicular.
El dispositivo en Bernardo Quintana arrancó el 13 de julio, como parte del operativo por la obra del tren que el municipio anunció desde el 6 de ese mes.
El secretario de Movilidad, Pedro Ángeles, invitó a los automovilistas a consultar Google Maps y Waze antes de salir, respetar el paso uno por uno en las incorporaciones y moderar la velocidad en la zona de obra. La vialidad registra un flujo de alrededor de 150 mil vehículos diarios, según datos del operativo vial en Corregidora Norte, la fase previa de la misma obra federal.