Operativo vial en Bernardo Quintana se mantiene sin cambios los próximos nueve días

El Ejército Mexicano notificó al Municipio que la siguiente fase de los trabajos federales del Tren México-Querétaro no requiere ajustes a la circulación.

Vista nocturna de la obra federal del Tren México-Querétaro en Bernardo Quintana, con trabajadores bajo el puente y vehículos circulando en el nivel superior
La obra federal avanza las 24 horas, los siete días de la semana; el Ejército informó que la siguiente etapa no requiere cambios en la circulación
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 30 de julio de 2026.- El operativo vial implementado en bulevar Bernardo Quintana por las obras federales del Tren México-Querétaro se mantendrá sin modificaciones durante los próximos nueve días, informó el presidente municipal Felifer Macías tras una supervisión realizada en la madrugada de este jueves.

El Ejército Mexicano notificó al municipio que la siguiente etapa de la construcción no requiere cambios en la circulación. Según explicó Macías, el esquema actual conserva tres carriles abiertos en sentido norte a sur y dos carriles en sentido sur a norte.

Presidente municipal Felifer Mac\u00edas conversa con un funcionario sobre el puente de Bernardo Quintana durante la supervisi\u00f3n nocturna del operativo vial del Tren M\u00e9xico-Quer\u00e9taro El operativo vial en Bernardo Quintana mantiene 170 auxiliares de movilidad y semáforos en destello como parte del dispositivo coordinado entre Estado y Municipio rotativo.com.mx

"Tuvimos reuniones con el ejército mexicano que nos notifican que, por ahora, en su etapa de obra, no ocupan modificación en la circulación. Esto quiere decir que, por lo menos, por los próximos 9 días más mantenemos nuestro operativo vial exactamente igual, es decir, con 3 carriles abiertos en el sentido norte a sur, y con 2 carriles abiertos en el sentido sur a norte", señaló el alcalde.

Macías reconoció la respuesta de quienes han optado por vías alternas o ajustado sus horarios, así como la coordinación entre el Gobierno del Estado y el Municipio mediante semáforos en destello, cierres intermitentes y el despliegue de 170 auxiliares de movilidad.

Funcionario del municipio de Quer\u00e9taro se\u00f1ala desde el puente el avance nocturno de la obra federal del Tren M\u00e9xico-Quer\u00e9taro en Bernardo Quintana El dispositivo vial en Bernardo Quintana se extenderá sin modificaciones durante los próximos nueve días, según informó el presidente municipal tras la coordinación con el Ejército Mexicano rotativo.com.mx

También agradeció el respaldo del gobernador Mauricio Kuri González y de la secretaria de Educación estatal, Martha Elena Soto Obregón, así como de instituciones educativas y empresas que implementaron clases virtuales y esquemas de trabajo a distancia para reducir la carga vehicular.

El dispositivo en Bernardo Quintana arrancó el 13 de julio, como parte del operativo por la obra del tren que el municipio anunció desde el 6 de ese mes.

El secretario de Movilidad, Pedro Ángeles, invitó a los automovilistas a consultar Google Maps y Waze antes de salir, respetar el paso uno por uno en las incorporaciones y moderar la velocidad en la zona de obra. La vialidad registra un flujo de alrededor de 150 mil vehículos diarios, según datos del operativo vial en Corregidora Norte, la fase previa de la misma obra federal.

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