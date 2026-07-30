Cabildo de San Juan del Río aprueba 22.6 mdp del FAISMUN para cinco obras en 2026

El Ayuntamiento también modificó el programa de la primera parte del FAISMUN y autorizó dos transmisiones de propiedad para constituir vialidades en Barrio de San Isidro y La Estancia

Síndicos y regidores del Ayuntamiento de San Juan del Río votan en sesión ordinaria de Cabildo la aprobación del programa FAISMUN segunda parte 2026

El Ayuntamiento autorizó 22.6 millones de pesos del FAISMUN para cinco obras de infraestructura social en San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 30 de julio de 2026.- El Ayuntamiento de San Juan del Río autorizó en sesión ordinaria de Cabildo el Programa Operativo Anual de Obra Pública Municipal correspondiente a la segunda parte de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) 2026, con una inversión de 22 millones 600 mil pesos destinada a la realización de cinco obras.

El municipio no precisó en el boletín de origen en qué localidades o colonias se ejecutarán las obras ni el número de habitantes que se beneficiarán directamente con los recursos.

En otro punto del orden del día, síndicos y regidores reunidos en el Salón Presidentes de la Antigua Presidencia Municipal —ubicada en el Centro Histórico— aprobaron una modificación al programa de la primera parte del FAISMUN.

También autorizaron dos transmisiones de propiedad a favor del municipio para constituir vialidades en Barrio de San Isidro y La Estancia.

Con los 22.6 millones aprobados en esta sesión, el municipio continúa la ejecución del programa de obra pública 2026. En abril pasado, el cabildo había autorizado la primera parte del FAISMUN junto con recursos del Fondo Municipal por más de 74 millones de pesos en 26 proyectos de infraestructura.

Por mandato legal, los recursos del FAISMUN tienen destino específico: atender carencias de infraestructura social básica —drenaje, agua potable, pavimentación— en localidades con indicadores de rezago.

Durante la sesión, el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia tomó protesta a Adriana Reséndiz Ugalde como subdelegada de San Pablo Potrerillos, designada para la Administración Pública Municipal 2024-2027.

Desde el inicio del ejercicio fiscal 2026, el municipio ha sostenido un ritmo acelerado de aprobación de obra pública, con paquetes sucesivos que suman ya una inversión agregada superior a los 100 millones de pesos en el año.

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