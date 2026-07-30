San Juan del Río, 30 de julio de 2026.- El Ayuntamiento de San Juan del Río autorizó en sesión ordinaria de Cabildo el Programa Operativo Anual de Obra Pública Municipal correspondiente a la segunda parte de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) 2026, con una inversión de 22 millones 600 mil pesos destinada a la realización de cinco obras.
El municipio no precisó en el boletín de origen en qué localidades o colonias se ejecutarán las obras ni el número de habitantes que se beneficiarán directamente con los recursos.
En otro punto del orden del día, síndicos y regidores reunidos en el Salón Presidentes de la Antigua Presidencia Municipal —ubicada en el Centro Histórico— aprobaron una modificación al programa de la primera parte del FAISMUN.
También autorizaron dos transmisiones de propiedad a favor del municipio para constituir vialidades en Barrio de San Isidro y La Estancia.
Con los 22.6 millones aprobados en esta sesión, el municipio continúa la ejecución del programa de obra pública 2026. En abril pasado, el cabildo había autorizado la primera parte del FAISMUN junto con recursos del Fondo Municipal por más de 74 millones de pesos en 26 proyectos de infraestructura.
Por mandato legal, los recursos del FAISMUN tienen destino específico: atender carencias de infraestructura social básica —drenaje, agua potable, pavimentación— en localidades con indicadores de rezago.
Durante la sesión, el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia tomó protesta a Adriana Reséndiz Ugalde como subdelegada de San Pablo Potrerillos, designada para la Administración Pública Municipal 2024-2027.
Desde el inicio del ejercicio fiscal 2026, el municipio ha sostenido un ritmo acelerado de aprobación de obra pública, con paquetes sucesivos que suman ya una inversión agregada superior a los 100 millones de pesos en el año.