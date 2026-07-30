Dorantes escucha al comercio de San Juan del Río: seguridad, carretera 57 e IMSS deficiente en la mesa.

San Juan del Río, 30 de julio de 2026.-El senador panista Agustín Dorantes Lámbarri cerró su gira de trabajo por San Juan del Río con una visita a la Junta de Consejo de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO) del municipio, donde el sector le planteó sus principales preocupaciones: inseguridad pública, condiciones de la autopista México-Querétaro, rezago en infraestructura y servicios públicos, y el costo que representa para empresas y comercios un IMSS que, a juicio de los agremiados, no responde eficientemente a sus derechohabientes.
Rocío Hernández Romero, presidenta de la CANACO en San Juan del Río, reconoció ante el legislador el trabajo que ha realizado en el Senado y su conocimiento de los retos que enfrenta el municipio, particularmente ante el crecimiento que ha experimentado y la inminente entrada en operación del Tren México-Querétaro.
Hernández Romero y consejeros de la CANACO-SJR pidieron a Dorantes mayor atención de los tres niveles de gobierno ante el crecimiento del municipio. rotativo.com.mx
Le solicitó continuar impulsando iniciativas legislativas como la Ley Reembolso y las orientadas a mejorar la seguridad pública, y gestionar una mayor atención de los tres niveles de gobierno a las necesidades de San Juan del Río.
Dorantes Lámbarri, que ha presentado cerca de 60 iniciativas en el Senado que la mayoría gobernante ha ignorado de forma sistemática, escuchó los planteamientos del consejo sin que el boletín detalle los compromisos específicos adquiridos en la reunión.
La CANACO-SJR, cuya presidenta organizó previamente la Expo Automotriz 2025 con 18 agencias y 62 comercios locales, agrupa al sector de comercio, servicios y turismo del segundo municipio más importante de Querétaro en términos de actividad económica.