Senador Dorantes escucha a la CANACO San Juan del Río: seguridad, carretera 57 e IMSS, en la agenda

Dorantes escucha al comercio de San Juan del Río: seguridad, carretera 57 e IMSS deficiente en la mesa.

El senador Agustín Dorantes Lámbarri habla ante el Consejo de la CANACO San Juan del Río durante reunión sobre seguridad pública e IMSS en julio de 2026

Dorantes escuchó los planteamientos del sector comercio sobre seguridad, la autopista México-Querétaro y el costo del IMSS.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 30 de julio de 2026.-El senador panista Agustín Dorantes Lámbarri cerró su gira de trabajo por San Juan del Río con una visita a la Junta de Consejo de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO) del municipio, donde el sector le planteó sus principales preocupaciones: inseguridad pública, condiciones de la autopista México-Querétaro, rezago en infraestructura y servicios públicos, y el costo que representa para empresas y comercios un IMSS que, a juicio de los agremiados, no responde eficientemente a sus derechohabientes.

Rocío Hernández Romero, presidenta de la CANACO en San Juan del Río, reconoció ante el legislador el trabajo que ha realizado en el Senado y su conocimiento de los retos que enfrenta el municipio, particularmente ante el crecimiento que ha experimentado y la inminente entrada en operación del Tren México-Querétaro.

senador Agust\u00edn Dorantes posa junto a integrantes del Consejo de la CANACO Servytur San Juan del R\u00edo al t\u00e9rmino de la junta de julio de 2026 Hernández Romero y consejeros de la CANACO-SJR pidieron a Dorantes mayor atención de los tres niveles de gobierno ante el crecimiento del municipio. rotativo.com.mx

Le solicitó continuar impulsando iniciativas legislativas como la Ley Reembolso y las orientadas a mejorar la seguridad pública, y gestionar una mayor atención de los tres niveles de gobierno a las necesidades de San Juan del Río.

Dorantes Lámbarri, que ha presentado cerca de 60 iniciativas en el Senado que la mayoría gobernante ha ignorado de forma sistemática, escuchó los planteamientos del consejo sin que el boletín detalle los compromisos específicos adquiridos en la reunión.

La CANACO-SJR, cuya presidenta organizó previamente la Expo Automotriz 2025 con 18 agencias y 62 comercios locales, agrupa al sector de comercio, servicios y turismo del segundo municipio más importante de Querétaro en términos de actividad económica.

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