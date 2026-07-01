Querétaro, 1 de julio de 2026.- El senador Agustín Dorantes Lámbarri afirmó que cerca de 60 iniciativas y exhortos que ha presentado en el Senado de la República son ignorados de forma sistemática por la mayoría del régimen federal, pese a responder a problemas y necesidades reales de la ciudadanía.

Durante su participación en la Asamblea Mensual de la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Querétaro (FECAPEQ), el legislador sostuvo que cada una de esas propuestas surge del contacto diario que procura con vecinos, comerciantes, profesores, empresarios y ciudadanos.

Dorantes ofreció a la federación coordinación para su labor legislativa y propuso instalar una mesa de trabajo conjunta con los colegios.

"Si me permiten, les voy a enviar mi agenda legislativa, dividido por los rubros. Y se lo comparto a la Presidenta y a mí me gustaría que si hubiera temas por parte de los colegios donde les gustaría entrar a discusión, incluyendo por ejemplo, el tema de la regulación para el trabajo de los menores de edad en la industria de la construcción, podemos generar una mesa de debate, de diálogo, de construcción de la iniciativa, y que nos sirva para fortalecer las iniciativas que estamos presentando", planteó.

Entre sus propuestas mencionó la Ley Reembolso, para exigir al IMSS y al ISSSTE el pago de medicamentos y tratamientos que no brinden a sus derechohabientes; el fortalecimiento del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA), para que los deudores cumplan con la pensión de sus hijas e hijos; y la Ley Kuri, para proteger a los menores de los riesgos por el uso de redes sociales sin límites.

En materia de seguridad, planteó aplicar controles de confianza a policías y también a sus mandos y directivos, con el fin de evitar casos de colusión con el crimen organizado como los ocurridos en Tabasco y Sinaloa.

La presidenta de la FECAPEQ, Mayela Portos Hernández, agradeció la información del senador y ofreció el foro de profesionistas para revisar y enriquecer su trabajo legislativo.

"Aquí están los líderes de organismos, de colegios, y que traen temas sumamente relevantes porque les atañen a la profesión. Y sí nos gustaría, Senador, que estos comentarios sí se tomaran en cuenta para que en futuras ocasiones, las iniciativas de ley también se tomara en cuenta la voz de los profesionistas, porque somos los que aplicamos directamente todas estas leyes en el ejercicio de la profesión y son a quienes más nos perjudican", expresó.