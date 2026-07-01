Dorantes suma 60 iniciativas ignoradas por mayoría en el Senado

El senador queretano ofreció a la FECAPEQ una mesa de trabajo para construir propuestas legislativas junto con los colegios de profesionistas.

Agustín Dorantes habla con micrófono durante la asamblea de la FECAPEQ en Querétaro

El senador Agustín Dorantes Lámbarri participa en la Asamblea Mensual de la FECAPEQ. Ofreció a los colegios una mesa de trabajo para sus iniciativas legislativas.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 01, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 1 de julio de 2026.- El senador Agustín Dorantes Lámbarri afirmó que cerca de 60 iniciativas y exhortos que ha presentado en el Senado de la República son ignorados de forma sistemática por la mayoría del régimen federal, pese a responder a problemas y necesidades reales de la ciudadanía.

Durante su participación en la Asamblea Mensual de la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Querétaro (FECAPEQ), el legislador sostuvo que cada una de esas propuestas surge del contacto diario que procura con vecinos, comerciantes, profesores, empresarios y ciudadanos.

Dorantes ofreció a la federación coordinación para su labor legislativa y propuso instalar una mesa de trabajo conjunta con los colegios.

"Si me permiten, les voy a enviar mi agenda legislativa, dividido por los rubros. Y se lo comparto a la Presidenta y a mí me gustaría que si hubiera temas por parte de los colegios donde les gustaría entrar a discusión, incluyendo por ejemplo, el tema de la regulación para el trabajo de los menores de edad en la industria de la construcción, podemos generar una mesa de debate, de diálogo, de construcción de la iniciativa, y que nos sirva para fortalecer las iniciativas que estamos presentando", planteó.

Entre sus propuestas mencionó la Ley Reembolso, para exigir al IMSS y al ISSSTE el pago de medicamentos y tratamientos que no brinden a sus derechohabientes; el fortalecimiento del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA), para que los deudores cumplan con la pensión de sus hijas e hijos; y la Ley Kuri, para proteger a los menores de los riesgos por el uso de redes sociales sin límites.

En materia de seguridad, planteó aplicar controles de confianza a policías y también a sus mandos y directivos, con el fin de evitar casos de colusión con el crimen organizado como los ocurridos en Tabasco y Sinaloa.

La presidenta de la FECAPEQ, Mayela Portos Hernández, agradeció la información del senador y ofreció el foro de profesionistas para revisar y enriquecer su trabajo legislativo.

"Aquí están los líderes de organismos, de colegios, y que traen temas sumamente relevantes porque les atañen a la profesión. Y sí nos gustaría, Senador, que estos comentarios sí se tomaran en cuenta para que en futuras ocasiones, las iniciativas de ley también se tomara en cuenta la voz de los profesionistas, porque somos los que aplicamos directamente todas estas leyes en el ejercicio de la profesión y son a quienes más nos perjudican", expresó.

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