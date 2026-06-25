Municipio de Querétaro lanza programa gratuito de recorridos en áreas naturales protegidas

El programa "Explora Querétaro: La Capital Verde" arranca el 29 de junio con un recorrido en Joya La Barreta; contempla visitas mensuales a siete espacios naturales del municipio.

Tres personas conversan junto a una portada de piedra en terreno de área natural protegida en Querétaro

Personal de la Secretaría de Medio Ambiente del municipio de Querétaro durante un recorrido en área natural protegida, previo al arranque del programa "Explora Querétaro: La Capital Verde".

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 25 de junio de 2026.- El municipio de Querétaro pondrá en marcha el 29 de junio el programa "Explora Querétaro: La Capital Verde", una iniciativa de la Secretaría de Medio Ambiente, en coordinación con la Secretaría de Turismo, para ofrecer recorridos guiados y actividades de educación ambiental en las Áreas Naturales Protegidas del municipio. La participación es gratuita y no requiere registro previo.

Tres personas recorren la explanada de un parque con estructura de membrana tensada y vegetaci\u00f3n Visita a instalaciones de uno de los espacios naturales incluidos en el programa "Explora Querétaro: La Capital Verde" del municipio de Querétaro. rotativo.com.mx

El arranque oficial será en el Parque Joya La Barreta, de 9:00 a 11:00 horas. Los asistentes podrán participar en recorridos por los senderos del parque, observación de biodiversidad y actividades recreativas dirigidas a personas de todas las edades.

Persona con chaleco "Alcalde en Acci\u00f3n" escucha a un gu\u00eda en zona de vegetaci\u00f3n natural Recorrido de reconocimiento en área natural del municipio de Querétaro en el marco del programa "Explora Querétaro: La Capital Verde". rotativo.com.mx

El programa contempla visitas mensuales a siete espacios: Parque Joya La Barreta, Rancho Kuishtak, El Maguey, La Queretana, Cañada Bolaños, Cerro de las Campanas y Parque Nacional El Cimatario.

En la estrategia participan también tour operadores y guías turísticos, con el objetivo de ampliar la oferta de turismo de naturaleza en la capital.

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