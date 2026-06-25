Querétaro, 25 de junio de 2026.- El municipio de Querétaro pondrá en marcha el 29 de junio el programa "Explora Querétaro: La Capital Verde", una iniciativa de la Secretaría de Medio Ambiente, en coordinación con la Secretaría de Turismo, para ofrecer recorridos guiados y actividades de educación ambiental en las Áreas Naturales Protegidas del municipio. La participación es gratuita y no requiere registro previo.
Visita a instalaciones de uno de los espacios naturales incluidos en el programa "Explora Querétaro: La Capital Verde" del municipio de Querétaro. rotativo.com.mx
El arranque oficial será en el Parque Joya La Barreta, de 9:00 a 11:00 horas. Los asistentes podrán participar en recorridos por los senderos del parque, observación de biodiversidad y actividades recreativas dirigidas a personas de todas las edades.
Recorrido de reconocimiento en área natural del municipio de Querétaro en el marco del programa "Explora Querétaro: La Capital Verde". rotativo.com.mx
El programa contempla visitas mensuales a siete espacios: Parque Joya La Barreta, Rancho Kuishtak, El Maguey, La Queretana, Cañada Bolaños, Cerro de las Campanas y Parque Nacional El Cimatario.
En la estrategia participan también tour operadores y guías turísticos, con el objetivo de ampliar la oferta de turismo de naturaleza en la capital.