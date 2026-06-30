San Juan del Río, 30 de junio de 2026.- A lo largo de los años se ha creído que San Juan del Río es una opción más económica para vivir en comparación a Querétaro capital, sin embargo el crecimiento urbano de la zona industrial, la llegada de nuevos habitantes y el salario mínimo promedio han cambiado esta perspectiva en la actualidad.

Durante el primer trimestre de 2026, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) declaró que el salario promedio mensual en el municipio fue de 5 mil 940 pesos mexicanos mientras que a nivel nacional es de 9 mil 450 pesos mensuales.

Esto afecta la calidad de vida desde el derecho al acceso a una vivienda, ya que en San Juan del Río el promedio de renta ronda entre los 5 mil y 8 mil pesos con base en páginas dedicadas a la renta de inmuebles. Un salario mínimo mensual equivale a rentar una casa.

Por otro lado, los precios de los terrenos son de 250 mil a 600 mil pesos en la periferia y sin servicios completos, para adquirirlo se necesitan 4.9 años de trabajo con salario mínimo y con un pago mensual durante 10 años de 2 mil 916 pesos sin intereses.

El promedio dentro de fraccionamientos o zonas más pobladas es de 800 mil a un millón 800 mil pesos, por lo cual se necesitan 14 años de trabajo con salario mínimo y un pago mensual durante 10 años de 8 mil 333 pesos.

Un comparativo de vivienda había ubicado a San Juan del Río como una opción más accesible frente a la capital, brecha que el alza reciente de terrenos y rentas reduce.

Además de esto, el transporte es un factor importante para la población. El tiempo promedio de traslado del hogar al trabajo fue 26.6 minutos, 82.6% de la población tarda menos de una hora en el traslado, mientras que 4.2% tarda más de 1 hora en llegar a su trabajo según datos del INEGI.

A pesar de ello, el 31.7% de la población acostumbró al vehículo particular como principal medio de transporte al trabajo. Teniendo en cuenta el salario promedio mensual de 5 mil pesos, se necesita que una persona ahorré el 10% del salario lo que equivale a 594 pesos al mes para adquirir un auto usado de 80 mil pesos, por lo que tardaría aproximadamente 11 años en juntar el dinero sin considerar inflación.

Los costos de transporte en combustible y casetas de la región presionan aún más este cálculo para quienes se desplazan fuera del municipio.

Por lo tanto, la movilidad dentro del municipio depende del camión, taxi o colectivo ya que el 48.7% de la población acostumbró utilizarlos como principal medio de transporte.

El municipio ocupa además el lugar 16 de 18 en gasto per cápita entre los municipios de Querétaro, un dato que ayuda a explicar el rezago en servicios frente al ritmo de crecimiento poblacional e industrial de San Juan del Río.