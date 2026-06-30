La Feria San Juan del Río 2026 cierra con Matute y saldo familiar

El municipio reportó ambiente familiar y pocos incidentes durante los días de actividad, que terminan con la presentación de la agrupación.

Escenario principal de la Feria San Juan del Río 2026 preparado para la presentación de Matute en el cierre de las festividades

La Feria San Juan del Río 2026 concluye con la presentación de Matute, en una edición que el gobierno municipal calificó como de ambiente familiar y con pocos incidentes.

Foto: Matute/ Facebook.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 30 de junio de 2026.- La Feria San Juan del Río 2026 llega a su último día con la presentación de Matute, luego de una edición que el gobierno municipal describió como de ambiente familiar y con pocos incidentes.

El cierre coincide con el partido de la Selección Mexicana en el Mundial, por lo que el municipio anticipa una baja afluencia durante el encuentro.

Cómo cerró la Feria San Juan del Río 2026

El alcalde Roberto Cabrera Valencia afirmó que la edición transcurrió con saldo blanco y un ambiente de respeto, con presencia de familias hasta los últimos días.

Entre las presentaciones mencionó el concierto de Maldita Vecindad el domingo, que reunió a un público numeroso. Señaló que se registraron muy pocos asuntos remitidos al juzgado cívico, sin precisar la cifra, que será informada más adelante.

El Mundial marca el cierre

Cabrera Valencia previó que la afluencia disminuirá durante el partido de México y repuntará al término del encuentro. Reconoció que hubo lluvias ligeras en algunos momentos, sin que afectaran el desarrollo de las actividades.

El presidente municipal adelantó que la organización de esta feria, a cargo del ayuntamiento, servirá de base para preparar una edición con mayor oferta en 2027.

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