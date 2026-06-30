San Juan del Río, 30 de junio de 2026.- La Feria San Juan del Río 2026 llega a su último día con la presentación de Matute, luego de una edición que el gobierno municipal describió como de ambiente familiar y con pocos incidentes.
El cierre coincide con el partido de la Selección Mexicana en el Mundial, por lo que el municipio anticipa una baja afluencia durante el encuentro.
Cómo cerró la Feria San Juan del Río 2026
El alcalde Roberto Cabrera Valencia afirmó que la edición transcurrió con saldo blanco y un ambiente de respeto, con presencia de familias hasta los últimos días.
Entre las presentaciones mencionó el concierto de Maldita Vecindad el domingo, que reunió a un público numeroso. Señaló que se registraron muy pocos asuntos remitidos al juzgado cívico, sin precisar la cifra, que será informada más adelante.
El Mundial marca el cierre
Cabrera Valencia previó que la afluencia disminuirá durante el partido de México y repuntará al término del encuentro. Reconoció que hubo lluvias ligeras en algunos momentos, sin que afectaran el desarrollo de las actividades.
El presidente municipal adelantó que la organización de esta feria, a cargo del ayuntamiento, servirá de base para preparar una edición con mayor oferta en 2027.