El Marqués, 18 de agosto de 2026.- Policías municipales de El Marqués detuvieron y pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado a J. Guadalupe "N", vecino de San Miguel Amazcala, luego de que un reporte ciudadano permitiera ubicarlo cuando montaba un equino que minutos antes había sustraído de un corral en la comunidad de Atongo.
La ubicación del sujeto ocurrió en el marco del Operativo Campos Seguro, que la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal despliega de forma permanente en ejidos y caminos vecinales del municipio con apoyo de vehículos todo terreno y tecnología de patrullaje aéreo no tripulado.
Al ser interceptado por los elementos municipales, el hombre no pudo acreditar la propiedad del animal que montaba. La corporación documentó el hallazgo y trasladó tanto al detenido como al equino recuperado.
J. Guadalupe "N" fue presentado ante la Fiscalía General del Estado, donde se le imputa el delito de abigeato.