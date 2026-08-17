Sully Mauricio pide descuento a víctimas de robo en corralones de Querétaro

Las propuestas buscan descuentos para víctimas de delito, inspecciones anuales a concesionarios y devolución de pagos cuando el arrastre no tenga fundamento legal.

Diputada Sully Mauricio Sixtos muestra tres iniciativas sobre grúas ante la Oficialía de Partes del Congreso de Querétaro

Mauricio Sixtos presentó las tres iniciativas ante la Oficialía de Partes del Poder Legislativo del Estado; propone descuentos, inspecciones y devolución de cobros sin sustento legal.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 17 de agosto de 2026.- Tres iniciativas para regular los servicios de grúas y depósitos vehiculares en el estado presentó ante la LXI Legislatura la diputada local del Distrito XII, Sully Yanira Mauricio Sixtos. Las propuestas buscan proteger el patrimonio de las familias queretanas frente a cobros excesivos y arrastres sin fundamento.

La primera plantea que quienes recuperen un vehículo después de haber sido víctimas de un delito obtengan al menos 50% de descuento en los cobros de estancia o pensión en el corralón, siempre que acrediten la situación ante el concesionario.

La segunda propone que la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro realice inspecciones ordinarias al menos una vez al año a cada concesionario, con el objetivo de verificar autorizaciones, unidades registradas y comprobantes detallados de los cobros, además de fortalecer la supervisión y sanción de operadores irregulares.

La tercera establece que cuando un vehículo sea remolcado por solicitud de una autoridad y posteriormente se determine que no existió infracción, hecho ilícito ni causa legal que justificara el arrastre, el ciudadano no deba cubrir los servicios de grúa, depósito o guarda vehicular. Si ya realizó el pago, la propuesta contempla su devolución íntegra.

"Las familias queretanas no deben pagar por una situación que no provocaron. Si una persona fue víctima de un delito, merece facilidades para recuperar su patrimonio; y si no cometió ninguna infracción, tampoco debe asumir el costo de un arrastre injustificado", señaló Mauricio Sixtos.

Las iniciativas también abordan los cobros superiores a las tarifas autorizadas, conceptos no contemplados y la operación de prestadores sin autorización.

Con estas propuestas, la legisladora buscó reforzar las facultades de vigilancia y sanción de la Agencia de Movilidad, tema al que ya había dado seguimiento desde cobros elevados en Pedro Escobedo en meses anteriores.

"Los servicios de grúas y corralones deben funcionar con legalidad, transparencia y sentido social. El objetivo es brindar mayor certeza a la ciudadanía y evitar que una situación de vulnerabilidad se convierta en una carga económica injustificada", puntualizó la diputada.

El debate sobre la regulación de grúas en el estado acumula varios años de gestiones ante el Congreso local, con señalamientos de operadores sin permiso y tarifas sin sustento legal.

legislatura politica leyes

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