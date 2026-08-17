San Juan del Río, 17 de agosto de 2026.- Por la reparación de una fuga en Av. Juárez Poniente, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Juan del Río (JAPAM) suspendió el servicio en 10 zonas de la ciudad: Centro, San Juan Bosco, Jacarandas, Vista Hermosa, Castillo de Chapultepec, Paseos de la Venta, Punta Telma, Lomo de Toro, El Milagrito y Barrio de la Cruz.
La falla se localiza en la red de distribución del Pozo 6. JAPAM informó que el restablecimiento será gradual una vez concluidos los trabajos, sin precisar hora estimada de término.
El organismo pidió a las familias administrar el tinaco o sistema de almacenamiento durante la interrupción.