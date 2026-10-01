Querétaro, 1 de octubre de 2026.- El diputado local de Movimiento Ciudadano, Paul Ospital Carrera, invitó a Santiago Nieto a sumarse a la denuncia de los trabajadores del Tren México-Querétaro, tras el anuncio de Nieto de denunciar una campaña relacionada con esa obra.
“Yo lo invito a que se sume a esta denuncia, la de los trabajadores del Tren México-Querétaro. Hay personas que están trabajando jornadas de hasta 12 horas, los siete días de la semana, y algunos incluso están durmiendo en sus vehículos”, afirmó Ospital.
“Creo que esto debería ser mucho más relevante y debería ocupar nuestra atención”, añadió.
Sobre el anuncio de Nieto, el legislador emecista dijo que si el Gobierno Federal necesita quién defienda su imagen y sus derechos de autor, eso es aceptable, pero pidió poner la misma atención en los derechos de los trabajadores que construyen la obra.
Ospital consideró que Nieto, a quien atribuyó interés en participar en asuntos del Congreso local, podría canalizar esa disposición hacia la defensa de quienes laboran en la construcción del tren.
“Si tiene tantas ganas de estar en el Congreso, cuando se abra la convocatoria para diputaciones locales, que se inscriba. Todos son bienvenidos en la Casa del Pueblo, pero hay facultades que corresponden a diputadas y diputados”, expresó.
“Más allá de cualquier diferencia política, lo importante es que quienes están construyendo esta obra tengan condiciones dignas de trabajo. Si queremos hacerlo mejor, empecemos por defender los derechos de las personas que están haciendo posible el Tren México-Querétaro”, apuntó el diputado de Movimiento Ciudadano.