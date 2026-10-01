Diputado de MC pide a Nieto defender a trabajadores del Tren

Paul Ospital Carrera señaló que hay personas con jornadas de hasta 12 horas, siete días a la semana, y que algunas duermen en sus vehículos.

Paul Ospital Carrera, diputado local de Movimiento Ciudadano, habla con la mano extendida durante su posicionamiento sobre los trabajadores del Tren México-Querétaro.

Paul Ospital Carrera, diputado local de Movimiento Ciudadano, invitó a Santiago Nieto a sumarse a la denuncia de los trabajadores del Tren México-Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 01, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 1 de octubre de 2026.- El diputado local de Movimiento Ciudadano, Paul Ospital Carrera, invitó a Santiago Nieto a sumarse a la denuncia de los trabajadores del Tren México-Querétaro, tras el anuncio de Nieto de denunciar una campaña relacionada con esa obra.

“Yo lo invito a que se sume a esta denuncia, la de los trabajadores del Tren México-Querétaro. Hay personas que están trabajando jornadas de hasta 12 horas, los siete días de la semana, y algunos incluso están durmiendo en sus vehículos”, afirmó Ospital.

“Creo que esto debería ser mucho más relevante y debería ocupar nuestra atención”, añadió.

Sobre el anuncio de Nieto, el legislador emecista dijo que si el Gobierno Federal necesita quién defienda su imagen y sus derechos de autor, eso es aceptable, pero pidió poner la misma atención en los derechos de los trabajadores que construyen la obra.

Ospital consideró que Nieto, a quien atribuyó interés en participar en asuntos del Congreso local, podría canalizar esa disposición hacia la defensa de quienes laboran en la construcción del tren.

“Si tiene tantas ganas de estar en el Congreso, cuando se abra la convocatoria para diputaciones locales, que se inscriba. Todos son bienvenidos en la Casa del Pueblo, pero hay facultades que corresponden a diputadas y diputados”, expresó.

“Más allá de cualquier diferencia política, lo importante es que quienes están construyendo esta obra tengan condiciones dignas de trabajo. Si queremos hacerlo mejor, empecemos por defender los derechos de las personas que están haciendo posible el Tren México-Querétaro”, apuntó el diputado de Movimiento Ciudadano.

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