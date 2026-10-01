Estado de México, 1 de octubre de 2026.- Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y policías municipales de Toluca detuvieron a dos hombres por su probable implicación en delitos contra la salud y aseguraron varios envoltorios con probable cristal, informó la dependencia estatal.
La intervención se realizó en atención a un requerimiento de investigación y a varias denuncias por la venta de estupefacientes. Efectivos de la SSEM adscritos a la Unidad de Inteligencia en Investigación Policial (UIIP) y policías locales ejecutaron despliegues instruidos en las Mesas de Paz, establecieron puntos de vigilancia, hicieron patrullajes y localizaron a dos objetivos prioritarios.
Apegados al protocolo de actuación, solicitaron efectuar controles provisionales preventivos.
Al realizar la inspección, aseguraron varios envoltorios que contenían una sustancia granulada con características propias de la droga conocida como cristal.
Ante el hallazgo, los oficiales informaron a los dos hombres que poseer posibles sustancias prohibidas constituye un delito y los detuvieron: Juan "N", de 29 años, y Guadalupe "N", de 25.
La SSEM informó que, de acuerdo con las primeras indagatorias, ambos podrían estar relacionados con el ilícito de robo a comercio en la zona.
Después de hacerles saber los derechos que la ley les confiere, los dos hombres y la probable droga asegurada fueron trasladados y presentados ante la Agencia del Ministerio Público, donde se inició la carpeta de investigación para determinar su situación jurídica.