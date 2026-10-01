Detienen en Toluca a dos hombres con envoltorios de cristal

Policías estatales y municipales los localizaron tras denuncias por venta de droga; las primeras indagatorias apuntan a un posible vínculo con robo a comercio.

Dos hombres detenidos en Toluca por su probable implicación en delitos contra la salud, con barras negras sobre los ojos, dentro de un vehículo

Los dos hombres detenidos en Toluca, de 29 y 25 años, fueron presentados ante la Agencia del Ministerio Público, donde se inició la carpeta de investigación. Se presumen inocentes en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 01, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Estado de México, 1 de octubre de 2026.- Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y policías municipales de Toluca detuvieron a dos hombres por su probable implicación en delitos contra la salud y aseguraron varios envoltorios con probable cristal, informó la dependencia estatal.

La intervención se realizó en atención a un requerimiento de investigación y a varias denuncias por la venta de estupefacientes. Efectivos de la SSEM adscritos a la Unidad de Inteligencia en Investigación Policial (UIIP) y policías locales ejecutaron despliegues instruidos en las Mesas de Paz, establecieron puntos de vigilancia, hicieron patrullajes y localizaron a dos objetivos prioritarios.

Apegados al protocolo de actuación, solicitaron efectuar controles provisionales preventivos.

Al realizar la inspección, aseguraron varios envoltorios que contenían una sustancia granulada con características propias de la droga conocida como cristal.

Ante el hallazgo, los oficiales informaron a los dos hombres que poseer posibles sustancias prohibidas constituye un delito y los detuvieron: Juan "N", de 29 años, y Guadalupe "N", de 25.

La SSEM informó que, de acuerdo con las primeras indagatorias, ambos podrían estar relacionados con el ilícito de robo a comercio en la zona.

Después de hacerles saber los derechos que la ley les confiere, los dos hombres y la probable droga asegurada fueron trasladados y presentados ante la Agencia del Ministerio Público, donde se inició la carpeta de investigación para determinar su situación jurídica.

seguridad sucesos criminalidad

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