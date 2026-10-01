HITO inaugura radioterapia adaptativa con resonancia magnética

El Acelerador–Resonancia Elekta UNITY, con valor de 12.5 millones de dólares, se aloja en un búnker con muros de hasta 1.7 metros de espesor.

Fachada del Hospital Infantil Teletón de Oncología en Querétaro, donde se inauguró el área de radioterapia adaptativa, con una escultura de corazón amarillo y morado al frente.

El Hospital Infantil Teletón de Oncología inauguró un área de radioterapia adaptativa con búnker de concreto de alta densidad y un Acelerador–Resonancia Elekta UNITY.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 01, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 1 de octubre de 2026.- El Hospital Infantil Teletón de Oncología (HITO) inauguró su nueva área de radioterapia adaptativa, que aloja un Acelerador–Resonancia Elekta UNITY: un equipo que integra radiación de alta energía con resonancia magnética para visualizar el tumor y los tejidos cercanos en tiempo real.

El gobernador Mauricio Kuri González encabezó la inauguración, acompañado por la presidenta del Sistema Estatal DIF, Car Herrera.

El presidente de la Fundación Teletón México, Fernando Landeros Verdugo, detalló que el equipo tiene un valor de 12.5 millones de dólares y que fue posible gracias a la Fundación Diez Morodo, a la empresa sueca Elekta y a quienes donan en el Teletón.

La directora de Diagnóstico del HITO, Beatriz García, explicó que el equipo permite ajustar el tratamiento cada día a la medida de cada paciente, para evitar efectos secundarios.

Con aparatos de este tipo, dijo, se logrará 40% menos de sesiones de radiación y se limitarán los efectos adversos a largo plazo, una preocupación constante de los radioncólogos con los niños que reciben radiación.

Hombre con saco azul marino habla en el podio del Hospital Infantil Telet\u00f3n de Oncolog\u00eda, frente a una pantalla con la ilustraci\u00f3n de un equipo m\u00e9dico, en la inauguraci\u00f3n de la radioterapia adaptativa. El equipo tiene un valor de 12.5 millones de dólares y se concretó con el apoyo de la Fundación Diez Morodo y de la empresa sueca Elekta. rotativo.com.mx

García agregó que en el país existen 170 aceleradores lineales y 610 médicos radioncólogos certificados por la Sociedad Mexicana de Radioterapia.

Kuri González reconoció al HITO como una institución de alto nivel que recibe a familias en uno de los momentos más difíciles que pueden enfrentar, y agradeció a Elekta el apoyo para tener el acelerador. En su mensaje dijo: “Gracias por rifarse, por darle esperanza a niñas, a niños, a adolescentes”.

Según el mandatario, el aparato también puede reducir el tiempo total del tratamiento, lo que acorta la estancia hospitalaria o en el albergue.

La titular de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, Martha Zapata, reconoció que el cáncer infantil sigue siendo la primera causa de muerte por enfermedad en México.

Señaló que instituciones como el Hospital Teletón, que brinda tratamientos curativos, hacen posible una supervivencia igual a la de otros países del mundo, y dijo que la Secretaría de Salud tiene “ese compromiso de poder contribuir al diagnóstico temprano, poder dar acceso a los niños y a las niñas a la esperanza de un tratamiento curativo”.

La secretaria del Consejo de Salubridad General de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, Patricia Clark, testigo de honor del acto, afirmó que en el HITO se registra 86% de sobrevida, un índice que, dijo, lo ubica a la vanguardia de cualquier centro internacional.

El magneto del equipo pesa unas 6.5 toneladas y la puerta del b\u00fanker, alrededor de 1.3 toneladas. El magneto del equipo pesa unas 6.5 toneladas y la puerta del búnker, alrededor de 1.3 toneladas. rotativo.com.mx

Informó que, mediante los Protocolos Nacionales de Atención Médica (PRONAM), impulsan el Diagnóstico Temprano de Cáncer en Niñas, Niños y Adolescentes, y sostuvo que “cuando el cáncer infantil se puede llegar a tiempo, se puede cambiar una historia”.

Landeros Verdugo agradeció al gobernador, a quien calificó como un aliado, y aseguró que desde el primer día el estado les abrió las puertas de par en par para vencer la enfermedad. “Hoy lo que estamos inaugurando es tiempo. Estamos inaugurando tiempo de vida”, expresó.

La directora general del HITO, Lourdes Vega Vega, dijo que incorporar tecnologías como UNITY acerca a México los avances que transforman la oncología pediátrica en el mundo y permite ofrecer tratamientos cada vez más personalizados.

Tras el acto protocolario, el gobernador y las autoridades presentes cortaron el listón, de manera simultánea, desde el búnker que aloja el equipo. Para construirlo se requirieron 49 toneladas de acero y concreto equivalente a 76 camiones revolvedoras, y sus muros alcanzan hasta 1.7 metros de espesor.

La obra avanzó en etapas: primero se construyó el búnker, después ingresó el magneto, de unas 6.5 toneladas, y luego se instaló la puerta, de alrededor de 1.3 toneladas.

Un físico especialista calculó las medidas y los parámetros del búnker, que cumplen los requerimientos de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas.

salud gobierno teleton mauricio kuri

Reciente

Paul Ospital Carrera, diputado local de Movimiento Ciudadano, habla con la mano extendida durante su posicionamiento sobre los trabajadores del Tren México-Querétaro.
Legislatura

Diputado de MC pide a Nieto defender a trabajadores del Tren

Paul Ospital Carrera señaló que hay personas con jornadas de hasta 12 horas, siete días a la semana, y que algunas duermen en sus vehículos.

Cielo nublado sobre un puente con farola y árboles en San Juan del Río, Querétaro, ante el pronóstico de lluvia
San Juan del Río

Pronostican 95% de probabilidad de lluvia en San Juan del Río

Para Querétaro, el SMN prevé lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros, descargas eléctricas y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

Diagnóstico fiscal gratuito de PRODECON para personas físicas, disponible de octubre a diciembre de 2026
México

PRODECON ofrece diagnóstico fiscal gratuito hasta diciembre

Asesores de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente revisarán Constancia de Situación Fiscal, Buzón Tributario y posibles adeudos de octubre a diciembre.

Santiago Nieto Castillo sostiene el escrito de su solicitud frente a la fachada del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que investigue espectaculares con el logotipo del Gobierno de México
México

Nieto pide al IMPI indagar logo del Gobierno en espectaculares

Nieto exige identificar a quienes financian la publicidad que atribuye al Tren México-Querétaro la carga y lentitud del tránsito en la capital queretana.