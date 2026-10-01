Querétaro, 1 de octubre de 2026.- El Hospital Infantil Teletón de Oncología (HITO) inauguró su nueva área de radioterapia adaptativa, que aloja un Acelerador–Resonancia Elekta UNITY: un equipo que integra radiación de alta energía con resonancia magnética para visualizar el tumor y los tejidos cercanos en tiempo real.

El gobernador Mauricio Kuri González encabezó la inauguración, acompañado por la presidenta del Sistema Estatal DIF, Car Herrera.

El presidente de la Fundación Teletón México, Fernando Landeros Verdugo, detalló que el equipo tiene un valor de 12.5 millones de dólares y que fue posible gracias a la Fundación Diez Morodo, a la empresa sueca Elekta y a quienes donan en el Teletón.

La directora de Diagnóstico del HITO, Beatriz García, explicó que el equipo permite ajustar el tratamiento cada día a la medida de cada paciente, para evitar efectos secundarios.

Con aparatos de este tipo, dijo, se logrará 40% menos de sesiones de radiación y se limitarán los efectos adversos a largo plazo, una preocupación constante de los radioncólogos con los niños que reciben radiación.

El equipo tiene un valor de 12.5 millones de dólares y se concretó con el apoyo de la Fundación Diez Morodo y de la empresa sueca Elekta. rotativo.com.mx

García agregó que en el país existen 170 aceleradores lineales y 610 médicos radioncólogos certificados por la Sociedad Mexicana de Radioterapia.

Kuri González reconoció al HITO como una institución de alto nivel que recibe a familias en uno de los momentos más difíciles que pueden enfrentar, y agradeció a Elekta el apoyo para tener el acelerador. En su mensaje dijo: “Gracias por rifarse, por darle esperanza a niñas, a niños, a adolescentes”.

Según el mandatario, el aparato también puede reducir el tiempo total del tratamiento, lo que acorta la estancia hospitalaria o en el albergue.

La titular de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, Martha Zapata, reconoció que el cáncer infantil sigue siendo la primera causa de muerte por enfermedad en México.

Señaló que instituciones como el Hospital Teletón, que brinda tratamientos curativos, hacen posible una supervivencia igual a la de otros países del mundo, y dijo que la Secretaría de Salud tiene “ese compromiso de poder contribuir al diagnóstico temprano, poder dar acceso a los niños y a las niñas a la esperanza de un tratamiento curativo”.

La secretaria del Consejo de Salubridad General de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, Patricia Clark, testigo de honor del acto, afirmó que en el HITO se registra 86% de sobrevida, un índice que, dijo, lo ubica a la vanguardia de cualquier centro internacional.

El magneto del equipo pesa unas 6.5 toneladas y la puerta del búnker, alrededor de 1.3 toneladas. rotativo.com.mx

Informó que, mediante los Protocolos Nacionales de Atención Médica (PRONAM), impulsan el Diagnóstico Temprano de Cáncer en Niñas, Niños y Adolescentes, y sostuvo que “cuando el cáncer infantil se puede llegar a tiempo, se puede cambiar una historia”.

Landeros Verdugo agradeció al gobernador, a quien calificó como un aliado, y aseguró que desde el primer día el estado les abrió las puertas de par en par para vencer la enfermedad. “Hoy lo que estamos inaugurando es tiempo. Estamos inaugurando tiempo de vida”, expresó.

La directora general del HITO, Lourdes Vega Vega, dijo que incorporar tecnologías como UNITY acerca a México los avances que transforman la oncología pediátrica en el mundo y permite ofrecer tratamientos cada vez más personalizados.

Tras el acto protocolario, el gobernador y las autoridades presentes cortaron el listón, de manera simultánea, desde el búnker que aloja el equipo. Para construirlo se requirieron 49 toneladas de acero y concreto equivalente a 76 camiones revolvedoras, y sus muros alcanzan hasta 1.7 metros de espesor.

La obra avanzó en etapas: primero se construyó el búnker, después ingresó el magneto, de unas 6.5 toneladas, y luego se instaló la puerta, de alrededor de 1.3 toneladas.

Un físico especialista calculó las medidas y los parámetros del búnker, que cumplen los requerimientos de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas.