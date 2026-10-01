Querétaro, 1 de octubre de 2026.- Las 32 guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro atienden a más de 6 mil niñas y niños, desde los 43 días de nacidos hasta los cuatro años, en los municipios de Querétaro, San Juan del Río, Corregidora, El Marqués y Tequisquiapan, informó el Instituto.
La jefa del Departamento de Guarderías, Karina Morales Morales, explicó que una es Ordinaria y las otras 31 son de prestación indirecta, operadas por terceros bajo los lineamientos, las normas y la supervisión del IMSS.
El servicio es para madres y padres afiliados al Instituto, y también para trabajadoras y trabajadores del hogar y de plataformas para el servicio de transporte privado que sean derechohabientes.
El área pedagógica se basa en un programa de educación inicial y en el primer grado de educación preescolar, este último validado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), señaló Morales Morales.
Durante el ciclo 2025-2026 egresaron de primer nivel de preescolar más de mil 800 niñas y niños, añadió.
El área de Fomento de la Salud realiza acciones preventivas, entre ellas el control del esquema completo de vacunación y el monitoreo del estado de salud de cada niña y niño desde su ingreso y durante toda su estancia.
La alimentación es sana, variada y suficiente para cada etapa del desarrollo, de acuerdo con el Instituto, y un especialista acompaña la elaboración de los menús y la preparación de los alimentos.
La funcionaria destacó que los Centros de Atención Infantil cuentan con sistemas de identificación y monitoreo, además de supervisiones para verificar sus condiciones de seguridad y funcionamiento.
Educadoras, nutricionistas y personal médico y de enfermería integran el equipo y reciben capacitación constante en herramientas pedagógicas, primeros auxilios y Protección Civil, detalló.
La inscripción se hace en la página https://stigi.imss.gob.mx. Quien se inscriba debe tener a la mano un correo electrónico, que se solicita para completar la solicitud.