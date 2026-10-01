Guarderías del IMSS en Querétaro atienden a más de 6 mil niños

Una es Ordinaria y 31 son de prestación indirecta, operadas por terceros bajo los lineamientos y la supervisión del IMSS en cinco municipios.

Entrada de una guardería infantil del IMSS en Querétaro con el logotipo del Instituto en la fachada

De las 32 guarderías del IMSS en Querétaro, una es Ordinaria y 31 son de prestación indirecta, operadas por terceros bajo supervisión del Instituto.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 01, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 1 de octubre de 2026.- Las 32 guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro atienden a más de 6 mil niñas y niños, desde los 43 días de nacidos hasta los cuatro años, en los municipios de Querétaro, San Juan del Río, Corregidora, El Marqués y Tequisquiapan, informó el Instituto.

La jefa del Departamento de Guarderías, Karina Morales Morales, explicó que una es Ordinaria y las otras 31 son de prestación indirecta, operadas por terceros bajo los lineamientos, las normas y la supervisión del IMSS.

El servicio es para madres y padres afiliados al Instituto, y también para trabajadoras y trabajadores del hogar y de plataformas para el servicio de transporte privado que sean derechohabientes.

El área pedagógica se basa en un programa de educación inicial y en el primer grado de educación preescolar, este último validado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), señaló Morales Morales.

Durante el ciclo 2025-2026 egresaron de primer nivel de preescolar más de mil 800 niñas y niños, añadió.

El área de Fomento de la Salud realiza acciones preventivas, entre ellas el control del esquema completo de vacunación y el monitoreo del estado de salud de cada niña y niño desde su ingreso y durante toda su estancia.

La alimentación es sana, variada y suficiente para cada etapa del desarrollo, de acuerdo con el Instituto, y un especialista acompaña la elaboración de los menús y la preparación de los alimentos.

La funcionaria destacó que los Centros de Atención Infantil cuentan con sistemas de identificación y monitoreo, además de supervisiones para verificar sus condiciones de seguridad y funcionamiento.

Educadoras, nutricionistas y personal médico y de enfermería integran el equipo y reciben capacitación constante en herramientas pedagógicas, primeros auxilios y Protección Civil, detalló.

La inscripción se hace en la página https://stigi.imss.gob.mx. Quien se inscriba debe tener a la mano un correo electrónico, que se solicita para completar la solicitud.

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