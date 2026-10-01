Ocho detenidos con droga en CDMX: Benito Juárez y Miguel Hidalgo

Se aseguraron dosis de droga en un hotel de avenida Revolución, en un domicilio de la calle Barranquilla y en calles de la colonia Tacubaya.

Ocho retratos de detenidos con los ojos cubiertos por barras negras, presentados por la SSC tras cateos en Benito Juárez y Miguel Hidalgo.

Seis personas fueron detenidas en tres cateos en Benito Juárez y Miguel Hidalgo y otras dos en flagrancia en Tacubaya, informó la SSC. Se presumen inocentes en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 01, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 1 de octubre de 2026.- Ocho personas fueron detenidas en las alcaldías Benito Juárez y Miguel Hidalgo: seis durante tres cateos y dos más en flagrancia. En las cuatro intervenciones se aseguraron dosis de droga, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

La SSC actuó en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina. Según la dependencia, trabajos de investigación e inteligencia y labores de vigilancia en campo permitieron ubicar a un grupo delictivo dedicado a la distribución de narcóticos en esas alcaldías.

Los datos de prueba fueron entregados a un agente del Ministerio Público, quien los presentó ante un Juez de Control. Esa autoridad libró los mandamientos para intervenir los inmuebles.

La primera acción se llevó a cabo en una habitación de un hotel de avenida Revolución, en la colonia San Pedro de los Pinos, alcaldía Benito Juárez.

Ahí fueron detenidos dos hombres y una mujer, y se aseguraron 117 dosis de aparente cocaína, 150 dosis y 250 gramos de una sustancia similar a la marihuana, cinco dosis de metanfetamina y tres equipos telefónicos.

Al mismo tiempo, en una habitación aledaña del mismo inmueble, se aseguraron 99 dosis de cocaína y 96 dosis de marihuana. Un hombre que se encontraba en el lugar quedó detenido.

La tercera orden de cateo se ejecutó en un domicilio de la calle Barranquilla, colonia Daniel Garza al Norte, alcaldía Miguel Hidalgo. Un hombre y una mujer fueron detenidos en posesión de 180 dosis y 500 gramos de marihuana a granel, y de 74 dosis de posible metanfetamina.

Tras la lectura de sus derechos constitucionales, los cuatro hombres y las dos mujeres detenidos en los cateos, que serían integrantes de una célula criminal, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

De manera paralela, en calles de la colonia Tacubaya, también en Miguel Hidalgo, los oficiales detuvieron en flagrancia a dos hombres de 28 y 21 años de edad que portaban 200 dosis de probable piedra, 18 dosis de supuesta metanfetamina y 41 dosis con características propias de la marihuana.

Quedaron a disposición de la autoridad ministerial correspondiente para continuar con las diligencias.

De acuerdo con las investigaciones, los detenidos en las distintas acciones estarían relacionados con un grupo criminal dedicado a la venta y distribución de droga en las alcaldías de Álvaro Obregón, Benito Juárez y Miguel Hidalgo.

seguridad criminalidad sucesos

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