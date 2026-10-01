San Juan del Río, 1 de octubre de 2026.- Más de 71,400 personas han participado en los eventos comunitarios de Festivaleando, una estrategia de encuentros culturales, gastronómicos, deportivos y recreativos que se desarrolla en comunidades y espacios públicos de San Juan del Río, informó el presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia.
Cabrera presentó la cifra durante una reunión con agremiados de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de San Juan del Río (CANACO SERVyTUR), parte de las actividades de su Quinto Informe de Gobierno.
En el último año se llevaron a cabo 15 eventos, con presencia en 20 comunidades. Los festivales, dijo, permitieron a los habitantes de las localidades mostrar lo que producen, cocinar sus platillos tradicionales, compartir sus expresiones culturales y recibir visitantes de otros lugares.
Entre los de mayor asistencia, enlistó el Festival de la Gordita y la Dobladita, en El Carrizo, que reunió a 12 mil asistentes y generó una derrama estimada de 1.8 millones de pesos, y el Festival del Músico y la Gordita, en Paso de Mata, que convocó a 10 mil personas y produjo una derrama estimada de 1.5 millones de pesos.
A Volar Papalote, en Santa Lucía, recibió a 10 mil asistentes. El Festival con Sabor a Mar, en La Estancia, registró otros 10 mil y una derrama estimada de 1.5 millones de pesos. Las dos ediciones del Festival de las Rosas, en El Organal, reunieron en conjunto a 13 mil visitantes.
Cabrera agregó que, a través del Sistema de Apertura Rápida de Empresas, se atendieron 150 trámites para la apertura de nuevos negocios en el periodo que se informa. Se realizaron 368 recorridos de supervisión al comercio establecido y en vía pública, y con el programa Tianguis Seguro se trabajó con 612 comerciantes de distintas colonias y comunidades.
A la reunión asistieron integrantes del gabinete municipal, representantes de Seguridad Pública Municipal y agremiados de la CANACO SERVyTUR. rotativo.com.mx
La campaña Consume Local benefició a 72 establecimientos, refirió, y la plataforma Vive San Juan alcanzó 17,301 visualizaciones, con lo que se amplió la difusión digital de atractivos, servicios y comercios.
El programa Apoyo a tu Economía benefició a 1,100 familias de 38 comunidades y 42 colonias, detalló. Los talleres de autoempleo y cursos de verano registraron 2,169 participaciones en 40 comunidades.
Estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Gabriel Figueroa Uribe; la secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Edith Álvarez Flores; los secretarios de Gobierno, Abel Espinoza Suárez, y de Servicios Públicos Municipales, Ernesto Mora Rico; el director de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), Toño Pérez; representantes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y el coordinador de Desarrollo Económico, Francisco Javier Durán Zárate.
Las ediciones 18ª y 19ª del Festival de Día de Muertos registraron una afluencia acumulada superior a 100 mil asistentes, expuso el presidente municipal. El Concurso Nacional del Tamal, el Atole y la Chancla Sanjuanense reunió a 5 mil asistentes, y otras 5 mil personas conocieron, en la Feria Artesanal 2026, productos elaborados por artesanos, productores y emprendedores.