Festivaleando suma más de 71 mil asistentes: Cabrera

Cabrera expuso ante integrantes de CANACO SERVyTUR que Consume Local benefició a 72 establecimientos y Vive San Juan alcanzó 17,301 visualizaciones.

Hombre sonríe al micrófono durante la reunión con agremiados de la CANACO SERVyTUR en San Juan del Río, con una bandera de México sobre la mesa.

La campaña Consume Local benefició a 72 establecimientos y la plataforma Vive San Juan alcanzó 17,301 visualizaciones, según el balance municipal.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 01, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 1 de octubre de 2026.- Más de 71,400 personas han participado en los eventos comunitarios de Festivaleando, una estrategia de encuentros culturales, gastronómicos, deportivos y recreativos que se desarrolla en comunidades y espacios públicos de San Juan del Río, informó el presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia.

Cabrera presentó la cifra durante una reunión con agremiados de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de San Juan del Río (CANACO SERVyTUR), parte de las actividades de su Quinto Informe de Gobierno.

En el último año se llevaron a cabo 15 eventos, con presencia en 20 comunidades. Los festivales, dijo, permitieron a los habitantes de las localidades mostrar lo que producen, cocinar sus platillos tradicionales, compartir sus expresiones culturales y recibir visitantes de otros lugares.

Entre los de mayor asistencia, enlistó el Festival de la Gordita y la Dobladita, en El Carrizo, que reunió a 12 mil asistentes y generó una derrama estimada de 1.8 millones de pesos, y el Festival del Músico y la Gordita, en Paso de Mata, que convocó a 10 mil personas y produjo una derrama estimada de 1.5 millones de pesos.

A Volar Papalote, en Santa Lucía, recibió a 10 mil asistentes. El Festival con Sabor a Mar, en La Estancia, registró otros 10 mil y una derrama estimada de 1.5 millones de pesos. Las dos ediciones del Festival de las Rosas, en El Organal, reunieron en conjunto a 13 mil visitantes.

Cabrera agregó que, a través del Sistema de Apertura Rápida de Empresas, se atendieron 150 trámites para la apertura de nuevos negocios en el periodo que se informa. Se realizaron 368 recorridos de supervisión al comercio establecido y en vía pública, y con el programa Tianguis Seguro se trabajó con 612 comerciantes de distintas colonias y comunidades.

Fotograf\u00eda de grupo de asistentes a la reuni\u00f3n con la CANACO SERVyTUR en San Juan del R\u00edo, frente a una mampara del Quinto Informe de Gobierno 2025-2026. A la reunión asistieron integrantes del gabinete municipal, representantes de Seguridad Pública Municipal y agremiados de la CANACO SERVyTUR. rotativo.com.mx

La campaña Consume Local benefició a 72 establecimientos, refirió, y la plataforma Vive San Juan alcanzó 17,301 visualizaciones, con lo que se amplió la difusión digital de atractivos, servicios y comercios.

El programa Apoyo a tu Economía benefició a 1,100 familias de 38 comunidades y 42 colonias, detalló. Los talleres de autoempleo y cursos de verano registraron 2,169 participaciones en 40 comunidades.

Estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Gabriel Figueroa Uribe; la secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Edith Álvarez Flores; los secretarios de Gobierno, Abel Espinoza Suárez, y de Servicios Públicos Municipales, Ernesto Mora Rico; el director de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), Toño Pérez; representantes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y el coordinador de Desarrollo Económico, Francisco Javier Durán Zárate.

Las ediciones 18ª y 19ª del Festival de Día de Muertos registraron una afluencia acumulada superior a 100 mil asistentes, expuso el presidente municipal. El Concurso Nacional del Tamal, el Atole y la Chancla Sanjuanense reunió a 5 mil asistentes, y otras 5 mil personas conocieron, en la Feria Artesanal 2026, productos elaborados por artesanos, productores y emprendedores.

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