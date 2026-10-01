Ciudad de México, 1 de octubre de 2026.- Santiago Nieto Castillo, coordinador de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Querétaro, presentó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) una solicitud de inicio de investigación por infracción administrativa de oficio, por el uso del logotipo oficial del Gobierno de México en espectaculares instalados en la capital queretana. Nieto Castillo calificó ese uso como no autorizado e ilegal.

La solicitud responde a publicidad colocada en la vía pública que atribuye al proyecto del Tren México-Querétaro la responsabilidad de la carga y la lentitud del tránsito vehicular en la ciudad. Para Nieto Castillo, el mensaje es engañoso.

Sostuvo que se trata de una severa transgresión en materia de propiedad intelectual, utilizada, dijo, para confundir a la ciudadanía y desplegar una campaña de desinformación contra la obra pública federal.

"No permitiremos que se confunda a la población sobre el origen de esa falsa información", afirmó. Agradeció el apoyo institucional del titular del IMPI, Vidal Llerenas, para dar seguimiento a la solicitud.

Nieto Castillo exigió identificar y sancionar a quienes, según dijo, financian de forma ilegal esa propaganda con el fin de dañar la imagen de las instituciones federales.

La presentación ante el IMPI se suma a las exigencias dirigidas a las autoridades electorales para que conduzcan con imparcialidad y celeridad las investigaciones sobre presuntas irregularidades normativas y actos anticipados en el estado.