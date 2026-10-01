Querétaro, 1 de octubre de 2026.- El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) inició los trabajos técnicos para desarrollar, implementar y operar el Sistema “Candidatas y Candidatos, Conóceles” en el Proceso Electoral Local 2026-2027.
La Unidad de Transparencia, instancia responsable de coordinar las actividades del Sistema, lo informó en sesión de la Comisión de Transparencia y Tecnologías de la Información.
Su titular, Alejandra Corona Villagómez, precisó que el Sistema contendrá información de las candidaturas a la gubernatura, las presidencias municipales y las diputaciones locales, en cumplimiento de los lineamientos y la normatividad en la materia.
Detalló que el Sistema proporcionará información accesible y directa sobre las candidaturas: formación académica; trayectoria profesional, laboral y política; medios públicos de contacto y propuestas, entre otros datos.
El Sistema será desarrollado por la Dirección de Tecnologías de la Información, con apoyo de diversas áreas del Instituto en su implementación.
En la sesión participaron las consejeras electorales Rosa Martha Gómez Cervantes y Alma Fabiola Rodríguez Martínez; la secretaria ejecutiva, Noemi Sabino Cabello; el director de Tecnologías de la Información, Raúl Islas Matadamas; la secretaria técnica de la Comisión, Sara Adriana Romero Juárez, y el representante del Partido Paz, Luis Alejandro Pulido Reséndiz.
La presidenta de la Comisión, la consejera electoral Martha Paola Carbajal Zamudio, destacó que el informe presentado da cuenta de acciones para sentar las bases de la implementación del Sistema: la coordinación con las distintas áreas del IEEQ, el acercamiento con los partidos políticos y el inicio de los trabajos técnicos.
“Detrás de esta herramienta tecnológica existe un propósito democrático fundamental, que es contribuir a que la ciudadanía ejerza un voto libre, razonado e informado”, señaló.