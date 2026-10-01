IEEQ inicia el desarrollo de su sistema sobre candidaturas

.El Sistema proporcionará información sobre las candidaturas a la gubernatura, presidencias municipales y diputaciones locales, con formación académica, trayectoria y propuestas

Mosaico de ocho participantes conectados por videoconferencia a la sesión de la Comisión de Transparencia y Tecnologías de la Información del IEEQ sobre el sistema Candidatas y Candidatos, Conóceles.

El informe sobre el inicio de los trabajos técnicos del Sistema se presentó en sesión de la Comisión de Transparencia y Tecnologías de la Información del IEEQ. El Sistema contendrá información de las candidaturas a la gubernatura, las presidencias municipales y las diputaciones locales.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 01, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 1 de octubre de 2026.- El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) inició los trabajos técnicos para desarrollar, implementar y operar el Sistema “Candidatas y Candidatos, Conóceles” en el Proceso Electoral Local 2026-2027.

La Unidad de Transparencia, instancia responsable de coordinar las actividades del Sistema, lo informó en sesión de la Comisión de Transparencia y Tecnologías de la Información.

Su titular, Alejandra Corona Villagómez, precisó que el Sistema contendrá información de las candidaturas a la gubernatura, las presidencias municipales y las diputaciones locales, en cumplimiento de los lineamientos y la normatividad en la materia.

Detalló que el Sistema proporcionará información accesible y directa sobre las candidaturas: formación académica; trayectoria profesional, laboral y política; medios públicos de contacto y propuestas, entre otros datos.

El Sistema será desarrollado por la Dirección de Tecnologías de la Información, con apoyo de diversas áreas del Instituto en su implementación.

En la sesión participaron las consejeras electorales Rosa Martha Gómez Cervantes y Alma Fabiola Rodríguez Martínez; la secretaria ejecutiva, Noemi Sabino Cabello; el director de Tecnologías de la Información, Raúl Islas Matadamas; la secretaria técnica de la Comisión, Sara Adriana Romero Juárez, y el representante del Partido Paz, Luis Alejandro Pulido Reséndiz.

La presidenta de la Comisión, la consejera electoral Martha Paola Carbajal Zamudio, destacó que el informe presentado da cuenta de acciones para sentar las bases de la implementación del Sistema: la coordinación con las distintas áreas del IEEQ, el acercamiento con los partidos políticos y el inicio de los trabajos técnicos.

“Detrás de esta herramienta tecnológica existe un propósito democrático fundamental, que es contribuir a que la ciudadanía ejerza un voto libre, razonado e informado”, señaló.

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