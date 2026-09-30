Mauricio Cárdenas y Mauricio Kuri dialogan sobre coordinación

El diputado del PAN habló con el gobernador Mauricio Kuri González sobre mantener una comunicación permanente entre el Congreso del Estado y el Gobierno estatal.

Reunión entre el diputado Mauricio Cárdenas Palacios y el gobernador Mauricio Kuri González, sentados en una sala con paneles de madera

Mauricio Cárdenas Palacios y el gobernador Mauricio Kuri González dialogaron sobre la coordinación entre el Congreso del Estado y el Gobierno estatal.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 30 de septiembre de 2026.- El diputado local del Partido Acción Nacional (PAN) Mauricio Cárdenas Palacios se reunió con el gobernador Mauricio Kuri González para hablar de la coordinación entre el Poder Legislativo y el Gobierno del Estado, de acuerdo con un comunicado del legislador.

Conversaron sobre la necesidad de mantener una comunicación permanente para impulsar acciones y acuerdos.

“El diálogo y la colaboración son fundamentales para seguir construyendo acuerdos que se traduzcan en mejores condiciones para las familias queretanas”, señaló Cárdenas Palacios.

El diputado añadió que, desde el Congreso del Estado, continuará trabajando con apertura y responsabilidad para generar consensos y acompañar las acciones que contribuyan al desarrollo de Querétaro.

politica gobierno mauricio kuri

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