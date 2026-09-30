Querétaro, 30 de septiembre de 2026.- El diputado local del Partido Acción Nacional (PAN) Mauricio Cárdenas Palacios se reunió con el gobernador Mauricio Kuri González para hablar de la coordinación entre el Poder Legislativo y el Gobierno del Estado, de acuerdo con un comunicado del legislador.
Conversaron sobre la necesidad de mantener una comunicación permanente para impulsar acciones y acuerdos.
“El diálogo y la colaboración son fundamentales para seguir construyendo acuerdos que se traduzcan en mejores condiciones para las familias queretanas”, señaló Cárdenas Palacios.
El diputado añadió que, desde el Congreso del Estado, continuará trabajando con apertura y responsabilidad para generar consensos y acompañar las acciones que contribuyan al desarrollo de Querétaro.