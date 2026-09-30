Presas de Querétaro, bajo 50%: menos agua para el próximo ciclo

En entrevista, el secretario de Desarrollo Agropecuario dijo que las lluvias intermitentes no han recuperado las presas y que no hay certeza de que lo hagan.

Rosendo Anaya Aguilar, secretario de Desarrollo Agropecuario de Querétaro, habla con reporteros sobre el nivel de las presas

Anaya Aguilar advirtió que las presas del estado están, en promedio, por debajo de 50% y que el siguiente ciclo no tendrá agua suficiente para el riego ni para los abrevaderos.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 30 de septiembre de 2026.- Las presas de Querétaro están, en promedio, por debajo de 50% de almacenamiento y el campo lo resentirá en el siguiente ciclo: no habrá agua suficiente para el riego ni para los abrevaderos del ganado, advirtió en entrevista el secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya Aguilar.

Hace un año, por estas fechas, el nivel era muy distinto, advirtió.

Ha llovido, explicó, pero de forma intermitente y no como se requería, y las presas son uno de los principales indicadores de esa irregularidad. Lo mismo ha observado la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedea) en la sierra, donde también ha llovido a ratos.

¿Se recuperarán los vasos de captación? "La verdad es que no lo sabemos", respondió Anaya. De acuerdo con lo que le han informado a la dependencia, aún pueden presentarse lluvias en los próximos meses, incluso al arranque del año, pero el panorama sigue siendo incierto.

Para el secretario, la principal situación que enfrenta hoy el campo es el cambio climático: las inclemencias del tiempo golpean de forma permanente al campo queretano y se han visto en distintos puntos del estado. Eso, dijo, "nos pone en una situación de alerta".

El estiaje siempre deja consecuencias y este año no es la excepción. Falta, además, la temporada de ventarrones y, más adelante, la de heladas, por lo que la Sedea se mantiene atenta.

Frente a ese panorama, la dependencia ya entrega apoyos emergentes. Hace unos días, en San Juan del Río, dio semilla de avena a ganaderos para enfrentar la sequía y el estiaje. En Jalpan y Arroyo Seco entregará suplemento a apicultores, por la ausencia de floración, y apoyo a un grupo de acuicultores.

Vendrán también programas para productores de temporal.

Para estas emergencias no hay una sola bolsa de recursos: son varias, precisó Anaya, y su uso depende de cómo se vaya presentando el clima.

presas y bordos gobierno sedea

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