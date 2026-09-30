San Juan del Río, 30 de septiembre de 2026.- Las presas de Querétaro están, en promedio, por debajo de 50% de almacenamiento y el campo lo resentirá en el siguiente ciclo: no habrá agua suficiente para el riego ni para los abrevaderos del ganado, advirtió en entrevista el secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya Aguilar.
Hace un año, por estas fechas, el nivel era muy distinto, advirtió.
Ha llovido, explicó, pero de forma intermitente y no como se requería, y las presas son uno de los principales indicadores de esa irregularidad. Lo mismo ha observado la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedea) en la sierra, donde también ha llovido a ratos.
¿Se recuperarán los vasos de captación? "La verdad es que no lo sabemos", respondió Anaya. De acuerdo con lo que le han informado a la dependencia, aún pueden presentarse lluvias en los próximos meses, incluso al arranque del año, pero el panorama sigue siendo incierto.
Para el secretario, la principal situación que enfrenta hoy el campo es el cambio climático: las inclemencias del tiempo golpean de forma permanente al campo queretano y se han visto en distintos puntos del estado. Eso, dijo, "nos pone en una situación de alerta".
El estiaje siempre deja consecuencias y este año no es la excepción. Falta, además, la temporada de ventarrones y, más adelante, la de heladas, por lo que la Sedea se mantiene atenta.
Frente a ese panorama, la dependencia ya entrega apoyos emergentes. Hace unos días, en San Juan del Río, dio semilla de avena a ganaderos para enfrentar la sequía y el estiaje. En Jalpan y Arroyo Seco entregará suplemento a apicultores, por la ausencia de floración, y apoyo a un grupo de acuicultores.
Vendrán también programas para productores de temporal.
Para estas emergencias no hay una sola bolsa de recursos: son varias, precisó Anaya, y su uso depende de cómo se vaya presentando el clima.