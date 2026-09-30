Alertan por estafa en WhatsApp con fotos de visualización única

Tras abrir la imagen de un número desconocido, el remitente dice que fue un error o acusa a la víctima de haber visto contenido privado.

Manos con uñas pintadas de azul escriben en un teléfono con una conversación de mensajería abierta, frente a una computadora portátil, en una imagen de referencia sobre la estafa en WhatsApp con fotos de visualización única.

Tras abrir la imagen, el remitente asegura que la envió por error o acusa a la víctima de ver contenido privado, según la Policía Cibernética de la SSC de la Ciudad de México.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 30, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

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- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
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- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
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Ciudad de México, 30 de septiembre de 2026.- La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México alertó sobre una nueva modalidad de estafa en WhatsApp que usa fotografías de visualización única para amenazar a quien las abre y exigirle dinero.

De acuerdo con la alerta, todo empieza con una imagen que llega de un número desconocido. Al abrirla, el remitente asegura que la envió por error o acusa a la persona de haber visto contenido privado. Después llegan las amenazas, con denuncias o con la difusión de información, y la exigencia de un pago.

Abrir una fotografía de visualización única no es un delito, precisó la SSC en la tarjeta informativa que acompaña el aviso.

Para quien reciba amenazas o exigencias de dinero tras abrir una imagen así, la Policía Cibernética pide tres cosas: no pagar, no compartir datos, y bloquear y reportar. Además de mantener la calma y conservar las evidencias.

La SSC solicitó comunicarse con la Policía Cibernética de la SSC: 55 5242 5100, extensión 5086, en caso de encontrarse en esta situación.

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