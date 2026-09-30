Ciudad de México, 30 de septiembre de 2026.- La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México alertó sobre una nueva modalidad de estafa en WhatsApp que usa fotografías de visualización única para amenazar a quien las abre y exigirle dinero.

De acuerdo con la alerta, todo empieza con una imagen que llega de un número desconocido. Al abrirla, el remitente asegura que la envió por error o acusa a la persona de haber visto contenido privado. Después llegan las amenazas, con denuncias o con la difusión de información, y la exigencia de un pago.

Abrir una fotografía de visualización única no es un delito, precisó la SSC en la tarjeta informativa que acompaña el aviso.

Para quien reciba amenazas o exigencias de dinero tras abrir una imagen así, la Policía Cibernética pide tres cosas: no pagar, no compartir datos, y bloquear y reportar. Además de mantener la calma y conservar las evidencias.

La SSC solicitó comunicarse con la Policía Cibernética de la SSC: 55 5242 5100, extensión 5086, en caso de encontrarse en esta situación.