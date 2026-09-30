Prevén lluvias puntuales fuertes en norte y centro de Querétaro

Para la capital, el SMN pronostica mínima de 16 °C, máxima de 29 °C y 30% de probabilidad de lluvia.

Cielo azul cubierto por nubes densas y oscuras, imagen ilustrativa del pronóstico de lluvias en Querétaro.

El SMN pronostica chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en el norte y centro de Querétaro durante la tarde. Imagen ilustrativa.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 30 de septiembre de 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronostica chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en el norte y centro de Querétaro, con descargas eléctricas.

El pronóstico es válido de las 06:00 horas del 30 de septiembre a las 06:00 horas del 1 de octubre de 2026. Por la mañana, el SMN prevé cielo medio nublado y ambiente fresco en la mayor parte de la entidad.

Las lluvias quedan en la tarde, cuando el ambiente será templado a cálido, con cielo medio nublado a nublado y viento de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50.

Para la ciudad de Santiago de Querétaro, el pronóstico es de 16 °C de mínima, 29 °C de máxima y 30% de probabilidad de precipitación. En el norte del estado, las máximas estarán entre 35 y 40 °C.

El aviso advierte que las lluvias fuertes podrían acompañarse de caída de granizo y generar encharcamientos e inundaciones. Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, y los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas.

El mismo nivel de lluvia se prevé en el norte y este de Guanajuato y en el norte y suroeste de Hidalgo.

En las últimas 24 horas, el SMN reportó en la entidad 22.2 milímetros de lluvia en Constitución de 1917, 14.8 en Jalpan, 9.2 en San Ildefonso y Peñamiller, y 6.2 en Derivadora San José. Peñamiller registró la máxima más alta, con 37 °C, seguido de Jalpan con 36 °C; la mínima más baja fue de 14.5 °C, en San Ildefonso.

Fuera de Querétaro, el SMN mantiene en vigilancia el huracán Rachel, de categoría 1, que ocasionará lluvias puntuales intensas en Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (costa) y Guerrero (suroeste), y el frente frío número 1, que ingresará al norte del país.

clima lluvias seguridad

Reciente

Mujer de saco morado habla detrás de un podio con el escudo nacional durante la conferencia matutina donde se expusieron datos sobre agua entubada en viviendas.
México

Agua entubada en casa sube a 82.4% en cinco años, según INEGI

Conagua expuso que la inversión federal supera los 180 mil millones de pesos y detalló el avance de 17 proyectos estratégicos.

Reunión entre el diputado Mauricio Cárdenas Palacios y el gobernador Mauricio Kuri González, sentados en una sala con paneles de madera
Editorial

Mauricio Cárdenas y Mauricio Kuri dialogan sobre coordinación

El diputado del PAN habló con el gobernador Mauricio Kuri González sobre mantener una comunicación permanente entre el Congreso del Estado y el Gobierno estatal.

Hombre de camisa blanca estrecha la mano de una asistente junto a una mujer con camisa azul marino de Corregidora, en la jornada de salud de El Jaral.
Corregidora

Jornada de salud en El Jaral ofrece consulta y vacunas gratis

La Mega Jornada “Mente, Cuerpo y Ambiente Sano” se instaló en la Telesecundaria Fernando Espinosa Gutiérrez y otorgó citas para mastografías y Papanicolaou.

Hombre con saco oscuro lee un documento ante personas que lo graban con celulares, durante la presentación de la denuncia de MC sobre trabajadores del Tren México-Querétaro.
Legislatura

MC pide inspeccionar a trabajadores del Tren México-Querétaro

Paul Ospital ingresó la solicitud ante las secretarías del Trabajo estatal y federal junto con la diputada federal de MC Laura Ballesteros.