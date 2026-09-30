Querétaro, 30 de septiembre de 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronostica chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en el norte y centro de Querétaro, con descargas eléctricas.
El pronóstico es válido de las 06:00 horas del 30 de septiembre a las 06:00 horas del 1 de octubre de 2026. Por la mañana, el SMN prevé cielo medio nublado y ambiente fresco en la mayor parte de la entidad.
Las lluvias quedan en la tarde, cuando el ambiente será templado a cálido, con cielo medio nublado a nublado y viento de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50.
Para la ciudad de Santiago de Querétaro, el pronóstico es de 16 °C de mínima, 29 °C de máxima y 30% de probabilidad de precipitación. En el norte del estado, las máximas estarán entre 35 y 40 °C.
El aviso advierte que las lluvias fuertes podrían acompañarse de caída de granizo y generar encharcamientos e inundaciones. Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, y los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas.
El mismo nivel de lluvia se prevé en el norte y este de Guanajuato y en el norte y suroeste de Hidalgo.
En las últimas 24 horas, el SMN reportó en la entidad 22.2 milímetros de lluvia en Constitución de 1917, 14.8 en Jalpan, 9.2 en San Ildefonso y Peñamiller, y 6.2 en Derivadora San José. Peñamiller registró la máxima más alta, con 37 °C, seguido de Jalpan con 36 °C; la mínima más baja fue de 14.5 °C, en San Ildefonso.
Fuera de Querétaro, el SMN mantiene en vigilancia el huracán Rachel, de categoría 1, que ocasionará lluvias puntuales intensas en Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (costa) y Guerrero (suroeste), y el frente frío número 1, que ingresará al norte del país.