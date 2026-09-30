Ciudad de México, 30 de septiembre de 2026.- Las zonas arqueológicas de Ranas y Toluquilla, en la Sierra Gorda de Querétaro, serán el destino el 17 y 18 de octubre de uno de los cinco recorridos que integran la agenda de los Paseos Culturales del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para ese mes.

Los otros cuatro recorridos van a Tlaxcala, Hidalgo, el Estado de México y Morelos, de acuerdo con el calendario de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, que impulsa el programa a través del INAH.

Para el paseo “Ranas y Toluquilla, Querétaro”, la Secretaría de Cultura señala que la actividad minera convirtió a ambos sitios en centros de control comercial y militar de la Sierra Gorda, a partir de la explotación del cinabrio, mineral fundamental en los rituales funerarios mesoamericanos. Los participantes verán también cómo los asentamientos se adaptaron a las irregularidades del terreno.

La agenda abre el 3 de octubre con “Entre guerreros y parteras. Una tarde en Cacaxtla-Xochitécatl”, en Tlaxcala. Los participantes explorarán ambos asentamientos, que lideraron el valle de Puebla-Tlaxcala tras la caída de Teotihuacán, verán las pinturas murales de Cacaxtla, caminarán por las plazas de Xochitécatl y admirarán sus figuras cerámicas dedicadas a la maternidad.

El 10 de octubre sigue “Ixmiquilpan: un pueblo hñähñu de Hidalgo”, en el Valle del Mezquital. Sus murales virreinales y su alimentación contemporánea son los ejemplos con los que el recorrido presenta el patrimonio cultural del pueblo otomí.

“Los carmelitas de Tenancingo y su santo desierto, Estado de México” se realiza el 18 de octubre, segundo día del paseo a la Sierra Gorda, y recorre la historia de la orden de los carmelitas.

La orden, de acuerdo con el programa, llegó a la Nueva España en 1585 con el objetivo de pasar a Filipinas y esparcir la fe, pero la acogida que tuvo en territorio novohispano la llevó a establecerse en busca de espacios de oración. El recorrido explora los motivos de su llegada a la zona y el simbolismo del desierto.

El calendario cierra el 25 de octubre con “La otra cara de la eterna primavera. Cuernavaca”, que según la Secretaría de Cultura busca mostrar una ciudad alejada del relato colonial, a través de los espacios que la consolidaron como epicentro de la modernidad en el siglo XX.

El recorrido inicia en La Tallera, donde, según el programa, David Alfaro Siqueiros revolucionó el muralismo con un enfoque industrial y colectivo. Sigue en el Museo de Arte Contemporáneo Juan Soriano y termina en el Museo Cassa Gaia, ejemplo de arquitectura residencial que dialoga con la naturaleza.

Paseos Culturales INAH acumula más de 60 años de experiencia y tiene más de 100 destinos programados cada año, según la Secretaría de Cultura.

Los informes sobre costos, agendas, reservaciones y recomendaciones se atienden en los teléfonos (55) 5212 2371, (55) 5553 2365 y (55) 5553 3822, de lunes a viernes, de 9 a 18 horas, y en el correo reservaciones@inah.gob.mx.