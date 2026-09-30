Corregidora, 30 de septiembre de 2026.- El Sistema Estatal DIF (SEDIF), en colaboración con la empresa Tetra Pak, presentó la obra de teatro “Ponte Pilas” en las escuelas Valentín Gómez Farías y Melchor Ocampo, en el municipio de Corregidora, con el objetivo de promover la alimentación y los hábitos saludables entre niñas, niños y adolescentes queretanos.
La Dirección de Alimentación del SEDIF impulsa acciones para el bienestar y el desarrollo integral de la niñez. En este caso, mediante actividades lúdicas, busca que los estudiantes aprendan por qué importa desayunar de forma nutritiva y practicar ejercicio para prevenir el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades asociadas al sedentarismo.
La función combina personajes, juegos, dinámicas e interacciones con los alumnos.
El escenario lo arman estructuras inflables: una fachada de escuela y módulos de basquetbol y futbol. Frente a ellas, los estudiantes siguen la obra sentados, mientras que, de acuerdo con el SEDIF, la dinámica les permite tomar conciencia para rechazar los alimentos chatarra y dañinos para su salud, y elegir alternativas que los ayuden a formar hábitos saludables y a fomentar la cultura de la activación física.
El programa se presentará también en escuelas de la comunidad San Felipe Barrio Sexto, en el municipio de Amealco de Bonfil; en las localidades de Santa Teresa y Los Cues, en Huimilpan; y en las colonias La Loma y Puerto de Aguirre, en Querétaro.