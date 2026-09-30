Obra “Ponte Pilas” impulsa alimentación saludable en Corregidora

La obra continuará en escuelas de San Felipe Barrio Sexto, Santa Teresa, Los Cues, La Loma y Puerto de Aguirre.

Dos personajes caracterizados actúan junto a un módulo inflable de basquetbol durante la obra de teatro Ponte Pilas en una escuela de Corregidora.

La Dirección de Alimentación del SEDIF busca que los estudiantes aprendan la importancia de desayunar nutritivamente y practicar ejercicio.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Corregidora, 30 de septiembre de 2026.- El Sistema Estatal DIF (SEDIF), en colaboración con la empresa Tetra Pak, presentó la obra de teatro “Ponte Pilas” en las escuelas Valentín Gómez Farías y Melchor Ocampo, en el municipio de Corregidora, con el objetivo de promover la alimentación y los hábitos saludables entre niñas, niños y adolescentes queretanos.

La Dirección de Alimentación del SEDIF impulsa acciones para el bienestar y el desarrollo integral de la niñez. En este caso, mediante actividades lúdicas, busca que los estudiantes aprendan por qué importa desayunar de forma nutritiva y practicar ejercicio para prevenir el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades asociadas al sedentarismo.

La función combina personajes, juegos, dinámicas e interacciones con los alumnos.

El escenario lo arman estructuras inflables: una fachada de escuela y módulos de basquetbol y futbol. Frente a ellas, los estudiantes siguen la obra sentados, mientras que, de acuerdo con el SEDIF, la dinámica les permite tomar conciencia para rechazar los alimentos chatarra y dañinos para su salud, y elegir alternativas que los ayuden a formar hábitos saludables y a fomentar la cultura de la activación física.

El programa se presentará también en escuelas de la comunidad San Felipe Barrio Sexto, en el municipio de Amealco de Bonfil; en las localidades de Santa Teresa y Los Cues, en Huimilpan; y en las colonias La Loma y Puerto de Aguirre, en Querétaro.

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