San Juan del Río, 30 de septiembre de 2026.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) concluyó la rehabilitación del pozo de la Unidad de Riego Pozo del Alto de Guadalupe, A.C., en San Juan del Río, con la sustitución de su equipo electromecánico, informó la dependencia.
Los trabajos corresponden al contrato DLQRO-QRO-UR-26-02 y se realizaron mediante el Subprograma de Unidades de Riego, parte del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola 2026, a través de la Dirección Local Querétaro de la Conagua.
El Subprograma de Unidades de Riego cuenta en Querétaro con una inversión federal cercana a los 3 millones de pesos durante 2026. rotativo.com.mxLas acciones concluyeron conforme a lo programado, según la dependencia.
El pozo quedó en condiciones adecuadas para dar servicio a los usuarios de la unidad de riego, indicó la Conagua. La sustitución del equipo electromecánico busca mejorar las condiciones de operación y contribuir al aprovechamiento eficiente del agua destinada a las actividades agrícolas.
Durante 2026, el Subprograma de Unidades de Riego cuenta en Querétaro con una inversión federal cercana a los 3 millones de pesos, destinada a obras para fortalecer y rehabilitar infraestructura hidroagrícola, precisó la dependencia.