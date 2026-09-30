Concluyen rehabilitación de pozo de riego en San Juan del Río

La obra forma parte del Subprograma de Unidades de Riego, que tiene en Querétaro una inversión federal cercana a los 3 millones de pesos.

Tubería azul y base de concreto del pozo de la Unidad de Riego Pozo del Alto de Guadalupe, tras su rehabilitación en San Juan del Río

La Conagua concluyó la sustitución del equipo electromecánico del pozo conforme al contrato DLQRO-QRO-UR-26-02.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 30 de septiembre de 2026.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) concluyó la rehabilitación del pozo de la Unidad de Riego Pozo del Alto de Guadalupe, A.C., en San Juan del Río, con la sustitución de su equipo electromecánico, informó la dependencia.

Los trabajos corresponden al contrato DLQRO-QRO-UR-26-02 y se realizaron mediante el Subprograma de Unidades de Riego, parte del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola 2026, a través de la Dirección Local Querétaro de la Conagua.

Equipo el\u00e9ctrico montado en un poste de concreto junto a una parcela verde en la unidad de riego Pozo del Alto de Guadalupe, San Juan del R\u00edo El Subprograma de Unidades de Riego cuenta en Querétaro con una inversión federal cercana a los 3 millones de pesos durante 2026. rotativo.com.mx

Las acciones concluyeron conforme a lo programado, según la dependencia.

El pozo quedó en condiciones adecuadas para dar servicio a los usuarios de la unidad de riego, indicó la Conagua. La sustitución del equipo electromecánico busca mejorar las condiciones de operación y contribuir al aprovechamiento eficiente del agua destinada a las actividades agrícolas.

Durante 2026, el Subprograma de Unidades de Riego cuenta en Querétaro con una inversión federal cercana a los 3 millones de pesos, destinada a obras para fortalecer y rehabilitar infraestructura hidroagrícola, precisó la dependencia.

infraestructura gobierno conagua

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