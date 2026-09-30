Colón, 30 de septiembre de 2026.- La Secretaría del Trabajo entregó equipamiento a cinco proyectos productivos encabezados por mujeres en el municipio de Colón.
Con los apoyos, las mujeres al frente de los proyectos podrán iniciar o reforzar sus actividades productivas y avanzar hacia una mayor autonomía económica, informó la dependencia.
La Secretaría del Trabajo indicó que continúa acercando herramientas para fortalecer el autoempleo y generar oportunidades de ingreso para las familias queretanas.
La entrega se realizó en el Centro Cultural de Ajuchitlán.
Estuvieron presentes el director del Centro Estatal de Empleabilidad, Erick Iván Lugo Contreras, y el secretario de Finanzas municipal, Armando Morales Olvera, quienes se pronunciaron por seguir impulsando alternativas de autoempleo para que más personas desarrollen sus capacidades y generen sus propios ingresos.