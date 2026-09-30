Entregan equipo a cinco proyectos de mujeres en Colón

Las mujeres al frente de los proyectos podrán iniciar o reforzar sus actividades productivas, informó la Secretaría del Trabajo, en el Centro Cultural de Ajuchitlán.

Seis personas posan junto a una manta con el texto "Entrega de equipo a mujeres emprendedoras", con cajas de equipo y tinacos al fondo, durante la entrega de equipamiento en Colón.

Cinco proyectos productivos encabezados por mujeres recibieron equipamiento de la Secretaría del Trabajo en el Centro Cultural de Ajuchitlán, en Colón.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Colón, 30 de septiembre de 2026.- La Secretaría del Trabajo entregó equipamiento a cinco proyectos productivos encabezados por mujeres en el municipio de Colón.

Con los apoyos, las mujeres al frente de los proyectos podrán iniciar o reforzar sus actividades productivas y avanzar hacia una mayor autonomía económica, informó la dependencia.

La Secretaría del Trabajo indicó que continúa acercando herramientas para fortalecer el autoempleo y generar oportunidades de ingreso para las familias queretanas.

La entrega se realizó en el Centro Cultural de Ajuchitlán.

Estuvieron presentes el director del Centro Estatal de Empleabilidad, Erick Iván Lugo Contreras, y el secretario de Finanzas municipal, Armando Morales Olvera, quienes se pronunciaron por seguir impulsando alternativas de autoempleo para que más personas desarrollen sus capacidades y generen sus propios ingresos.

colon gobierno mujer apoyos sociales

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