Sedesu reporta 233 proyectos de inversión por más de 130 mil mdp

Marco Antonio Del Prete Tercero encabezó la tercera sesión del Comité Promotor de Inversión, centrada en la competitividad del estado.

Marco Antonio Del Prete Tercero habla ante un micrófono durante la tercera sesión del Comité Promotor de Inversión, acompañado por integrantes del comité.

Del Prete Tercero encabezó la tercera sesión del Comité Promotor de Inversión del estado, dedicada a la competitividad.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 30 de septiembre de 2026.- Durante la actual administración se han concretado 233 proyectos de inversión por más de 130 mil millones de pesos, informó el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero.

Del Prete encabezó la tercera sesión del Comité Promotor de Inversión del estado, cuyo tema central fue la competitividad.

El objetivo, explicó, fue reconocer los factores que han permitido a Querétaro mantenerse entre los primeros lugares del Índice de Competitividad Estatal del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) durante casi dos décadas.

Las inversiones, añadió, generan un compromiso compartido para fortalecer las condiciones que hacen del estado un destino atractivo para los negocios.

sedesu gobierno inversiones

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