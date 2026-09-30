Querétaro, 30 de septiembre de 2026.- Durante la actual administración se han concretado 233 proyectos de inversión por más de 130 mil millones de pesos, informó el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero.
Del Prete encabezó la tercera sesión del Comité Promotor de Inversión del estado, cuyo tema central fue la competitividad.
El objetivo, explicó, fue reconocer los factores que han permitido a Querétaro mantenerse entre los primeros lugares del Índice de Competitividad Estatal del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) durante casi dos décadas.
Las inversiones, añadió, generan un compromiso compartido para fortalecer las condiciones que hacen del estado un destino atractivo para los negocios.