Ciudad de México, 30 de septiembre de 2026.- La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, reportó en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum una inversión de 20 mil millones de pesos para sanear los ríos Atoyac, Lerma-Santiago y Tula, en beneficio de 25 millones de personas.

El dato forma parte del Segundo Informe de Gobierno del Sector Ambiental, que Bárcena expuso frente a las tres grandes crisis ambientales: cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación.

En agua, la secretaria agregó 24 mil obras de agua potable y alcantarillado en 2,183 municipios y 17 proyectos estratégicos de infraestructura hídrica por 80 mil millones de pesos.

En economía circular, detalló que se impulsan 12 proyectos de separación, tres polos de reciclaje y 1,300 jornadas de limpieza en ríos, mares y costas, con 14 mil toneladas de plásticos, residuos y envases de plaguicidas recolectadas. Mencionó también acciones para reducir emisiones del transporte y la industria.

Bárcena informó que México actualizó sus metas climáticas con la NDC 3.0, su contribución determinada a nivel nacional, que plantea reducir 35% las emisiones de gases de efecto invernadero al 2030, junto con acciones de adaptación, restauración, reforestación y Aguacate Cero Deforestación.

En conservación, precisó que el país cuenta con 272 Áreas Naturales Protegidas que abarcan más de 99.3 millones de hectáreas. La dependencia restaura 76 sitios en 60 mil hectáreas y recuperó 272 mil hectáreas provenientes de concesiones mineras canceladas.

Para Bárcena, los avances parten de una convicción: “no puede haber justicia social sin justicia ambiental”. La secretaria citó acciones en territorios históricamente afectados, como el río Sonora y la presa Endhó.

La acompañaron el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la procuradora federal de Protección al Ambiente (Profepa), dos subsecretarias, el subsecretario José Luis Samaniego, el comisionado de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Andrea González.

La secretaria celebró además la aprobación en el Senado, como parte de su proceso legislativo, de la Ley General en materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales.